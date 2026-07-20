Nowa Kia K4 Kombi z bagażnikiem 604 l. Ceed odchodzi do historii

Kia definitywnie żegna model Ceed i stawia na globalną strategię. Jego następcą zostaje Kia K4 Kombi, która oferuje jeden z największych bagażników w klasie - 604 litry. To jednak nie tylko zmiana nazwy.

Nowy model ma być sprzedawany pod tym samym oznaczeniem na większości światowych rynków, a jego produkcja została przeniesiona z Europy do Meksyku.

Koniec Ceeda. Kia stawia na globalny model

Po ponad 20 latach obecności na rynku Ceed odchodzi do historii. Jego miejsce zajmuje Kia K4, która ma pełnić rolę globalnego kompakta - od Stanów Zjednoczonych po Europę. Dla producenta oznacza to uproszczenie oferty, łatwiejszą organizację produkcji i niższe koszty.

Zmiana nie jest wyłącznie marketingowa. To element szerszej strategii, w której Kia stopniowo ujednolica swoją gamę modelową na najważniejszych rynkach.

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Produkcja przenosi się do Meksyku

Nowa Kia K4 Kombi nie będzie produkowana w słowackiej Żylinie, gdzie powstawał Ceed. Europejska fabryka przygotowuje się do produkcji elektrycznej Kii EV4, dlatego wytwarzanie nowego kombi przeniesiono do zakładu w Pesquería w Meksyku.

To efekt rosnącego znaczenia elektromobilności oraz zmian w globalnych łańcuchach dostaw. Kia dostosowuje produkcję do nowych realiów, jednocześnie utrzymując w ofercie klasyczne modele spalinowe.

Jeden z największych bagażników w klasie

Największym atutem Kii K4 Kombi pozostaje praktyczność. Bagażnik ma pojemność 604 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1439 litrów. To wynik, który plasuje model w ścisłej czołówce segmentu kompaktowych kombi.

We wnętrzu producent postawił na połączenie nowoczesnych technologii z klasyczną ergonomią. Obok cyfrowych ekranów pozostawiono fizyczne przyciski i pokrętła do obsługi najważniejszych funkcji.

Silniki benzynowe, a później hybryda

Na początku sprzedaży Kia K4 Kombi będzie dostępna z silnikami benzynowymi 1.0 T-GDI o mocy 115 KM oraz 1.6 T-GDI rozwijającym 150 lub 180 KM. Producent zapowiada również wersję hybrydową, która ma dołączyć do gamy w 2026 roku.

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Alternatywa dla SUV-ów

Kia liczy, że K4 Kombi zainteresuje kierowców, którzy nie chcą kolejnego SUV-a. Dzięki dużemu bagażnikowi, niżej położonemu środkowi ciężkości i lepszej aerodynamice kombi może okazać się bardziej praktycznym wyborem dla rodzin oraz osób często podróżujących.

Debiut K4 pokaże również, czy globalna strategia Kii i odejście od dobrze znanej nazwy Ceed przekonają europejskich klientów. Jedno jest pewne - marka otwiera nowy rozdział w segmencie kompaktów.