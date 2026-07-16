Nowa Kia Seltos już w salonach. 180 KM i cena od 125 500 zł

Kia Seltos już jest w salonach, a cena katalogowa startuje od 125 500 zł, przy czym w podstawie znajduje się jednostka 1.6 T-GDI o mocy 180 KM. Dealerzy zaczęli stosować pierwsze promocje i w praktyce ceny mogą spaść do około 117 000-120 000 zł w ofertach firmowych oraz dla wybranych grup zawodowych.

Importer zapowiada większe dostawy od września, co może przynieść kolejne obniżki lub korzystniejsze promocje. Hybrydowa wersja planowana jest na październik, a producent dopiero potwierdzi konkrety i ceny.

Nowa Kia Seltos już w polskich salonach

Nowa Kia Seltos zaledwie kilka tygodni po premierze trafiła do salonów w całej Polsce. Dealerzy rozpoczęli już sprzedaż wszystkich wersji wyposażenia, a pierwsze promocje sprawiają, że ceny są niższe od katalogowych.

Model wyróżnia się mocnym silnikiem już w podstawowej wersji. Pod maską pracuje jednostka 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, co w tej klasie nadal nie jest standardem.

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Ceny startują od 125 500 zł, ale można zapłacić mniej

Katalogowa cena Kii Seltos wynosi 125 500 zł za wersję z sześciobiegową skrzynią manualną. Odmiana z automatyczną przekładnią kosztuje od 133 500 zł.

W praktyce wielu dealerów oferuje już pierwsze rabaty. W programach dla firm oraz wybranych grup zawodowych ceny mogą spaść nawet do około 117-120 tys. zł.

Importer zapowiada, że od września do Polski trafi więcej egzemplarzy. Większa dostępność może przełożyć się na kolejne promocje i atrakcyjniejsze warunki zakupu.

Cztery wersje wyposażenia i opcjonalny napęd AWD

Nowa Kia Seltos dostępna jest w czterech wersjach wyposażenia: M, L, GT-Line oraz X-Line. Dopłata do wersji L względem podstawowej odmiany M wynosi 12 tys. zł.

Silnik 1.6 T-GDI można połączyć z napędem na wszystkie koła, co zwiększa możliwości auta poza asfaltem. Według danych producenta średnie zużycie paliwa wynosi od 6,6 do 6,9 l/100 km w cyklu WLTP.

Ile trzeba przygotować na nową Kię Seltos?

Obecnie zakup Seltosa oznacza wydatek około:

120 tys. zł za podstawowe wersje z rabatami,

około 130 tys. zł za odmianę z automatem,

około 150 tys. zł za wersję z napędem AWD.

Jeszcze w październiku ofertę ma uzupełnić hybrydowa odmiana. Kia nie ujawniła jeszcze jej specyfikacji ani cen.

Kia chce namieszać w segmencie SUV-ów

Nowa Kia ma argumenty, by stać się jednym z ciekawszych kompaktowych SUV-ów na rynku. Mocny silnik dostępny od podstawowej wersji, bogata oferta wyposażenia i pierwsze promocje sprawiają, że model może skutecznie rywalizować z najpopularniejszymi konkurentami.

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Jeśli zapowiadane większe dostawy rzeczywiście pojawią się jesienią, a dealerzy utrzymają atrakcyjne rabaty, Kia Seltos może szybko stać się jednym z najmocniejszych graczy w swoim segmencie.