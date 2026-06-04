Nowy BYD Atto 3 zebrał ponad 30 000 zamówień w ciągu zaledwie tygodnia — wynik, który przyciąga uwagę całego rynku. Premiera odbyła się 21 maja i niemal natychmiast odwróciła niekorzystny trend sprzedażowy modelu, który jeszcze miesiąc wcześniej notował znaczne spadki.

Klienci najwyraźniej docenili zmiany techniczne: większe wymiary, napęd na tył, baterie Blade z bardzo krótkim czasem ładowania oraz zaawansowane systemy asystujące. W artykule sprawdzamy, co konkretnie złożyło się na gwałtowny wzrost zainteresowania.

Nowy BYD Atto 3 hitem sprzedaży. Ponad 30 tys. zamówień w zaledwie tydzień

Nowa generacja BYD Atto 3 zadebiutowała 21 maja i błyskawicznie przyciągnęła klientów. Chiński producent poinformował, że w ciągu pierwszego tygodnia zebrał ponad 30 tys. zamówień na elektrycznego SUV-a. To wynik, który nie tylko robi wrażenie skalą, ale także pokazuje, jak mocno rynek zareagował na gruntownie odświeżony model.

Sukces jest tym bardziej znaczący, że wcześniejsze wyniki sprzedaży nie napawały optymizmem. W kwietniu Atto 3 znalazł w Chinach 5111 nabywców, co oznaczało spadek o 58,4 proc. rok do roku. Nowa generacja pojawiła się więc w momencie, gdy BYD potrzebował mocnego impulsu sprzedażowego. Po tygodniu od premiery można powiedzieć, że plan zadziałał.

Większy SUV, nowa platforma i napęd na tył

BYD nie ograniczył się do kosmetycznych zmian. Atto 3 powstał na platformie e-Platform 3.0 Evo, dzięki czemu urósł i zyskał nową architekturę techniczną.

SUV mierzy teraz 4665 mm długości, 1895 mm szerokości i 1675 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2770 mm. Producent wygospodarował również 180-litrowy przedni bagażnik oraz 750 litrów przestrzeni bagażowej z tyłu.

Jedną z najważniejszych zmian jest przejście na napęd na tylne koła. Klienci mogą wybierać między wersjami rozwijającymi 272 KM i 326 KM. To sprawia, że nowy Atto 3 nie tylko oferuje więcej miejsca, ale również wyraźnie lepsze osiągi.

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Zasięg do 630 km i ultraszybkie ładowanie

Największy postęp dotyczy układu napędowego. BYD zastosował akumulatory Blade LFP o pojemności 57,5 kWh oraz 68,5 kWh.

W zależności od wersji producent deklaruje zasięg od 540 do 630 km według chińskiej normy CLTC. To nawet o 120 km więcej niż w poprzedniej generacji.

Równie mocnym argumentem ma być czas ładowania. Według BYD nowa platforma pozwala uzupełnić energię od 10 do 97 proc. w zaledwie dziewięć minut. To właśnie połączenie większego zasięgu i krótkich postojów przy ładowarce może być jednym z głównych powodów tak dużego zainteresowania nowym modelem.

DiPilot 300 z LiDAR-em i autonomicznym parkowaniem

W bogatszych wersjach wyposażenia Atto 3 może otrzymać system DiPilot 300. Pakiet obejmuje LiDAR oraz 30 dodatkowych czujników monitorujących otoczenie pojazdu.

System potrafi wspierać kierowcę podczas jazdy autostradowej, a także samodzielnie wykonywać manewry parkowania. To rozwiązanie, które ma konkurować z najbardziej zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy dostępnymi obecnie w segmencie elektrycznych SUV-ów.

Dzięki temu nowy Atto 3 nie walczy wyłącznie ceną i zasięgiem, ale także nowoczesnymi technologiami, które coraz częściej wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Cena robi największe wrażenie

Kluczowym elementem strategii BYD pozostaje jednak cena. W Chinach podstawowa wersja nowego Atto 3 kosztuje 119 800 juanów, czyli równowartość niespełna 65 tys. zł.

Jak na elektrycznego SUV-a segmentu C z nową platformą, dużym zasięgiem i rozbudowanymi systemami wsparcia kierowcy jest to wyjątkowo agresywna wycena. Właśnie dlatego ponad 30 tys. zamówień w ciągu tygodnia nie jest wyłącznie efektem premiery nowego modelu, ale także bardzo atrakcyjnej oferty cenowej.

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Czy nowy Atto 3 trafi do Europy?

BYD zapowiada ekspansję nowej generacji Atto 3 poza Chiny. Producent potwierdził już plany wejścia modelu na kolejne rynki, a samochód ma w przyszłości pojawić się również w Europie.

Na razie nie ujawniono europejskiej specyfikacji ani cennika. Jeśli jednak BYD utrzyma konkurencyjną politykę cenową, nowy Atto 3 może stać się jednym z najciekawszych elektrycznych SUV-ów segmentu C dostępnych na Starym Kontynencie.

Pierwsze wyniki sprzedaży pokazują jedno - BYD skutecznie odświeżył model, który zaczynał tracić impet. Ponad 30 tys. zamówień w tydzień sugeruje, że nowy Atto 3 może szybko wrócić do grona najważniejszych elektrycznych SUV-ów na rynku.