Omoda 5 hitem sprzedaży w Polsce. Pojawiają się jednak pierwsze poważne zastrzeżenia

817 Polaków kupiło Omodę 5 w ciągu jednego miesiąca, ale rośnie też liczba zgłoszeń dotyczących codziennej eksploatacji. Najwięcej alarmów dotyczy elektroniki pokładowej — od zawieszających się ekranów po fałszywe komunikaty asystentów.

W artykule zebraliśmy listę typowych usterek zgłaszanych w Polsce i pokazujemy, jakie mają konsekwencje dla komfortu i czasu serwisowania. To konkretna mapa problemów, z którymi spotykają się użytkownicy tego popularnego SUV-a.

Elektronika i multimedia. To właśnie tutaj właściciele najczęściej zgłaszają problemy

Najwięcej uwag dotyczących Omody 5 nie odnosi się do silnika czy zawieszenia, lecz do elektroniki pokładowej. Właściciele najczęściej wskazują na niestabilne działanie systemu multimedialnego, sporadyczne błędy oprogramowania oraz problemy z niektórymi systemami wspomagania kierowcy.

Do najczęściej zgłaszanych objawów należą zawieszający się centralny ekran, opóźnione reakcje na polecenia, a także samoczynne restarty systemu multimedialnego. Część użytkowników zwraca uwagę, że po aktualizacjach oprogramowania niektóre błędy znikają, ale czasami pojawiają się nowe.

Powtarzają się również zgłoszenia dotyczące czujników odpowiedzialnych za asystentów parkowania i systemy bezpieczeństwa. Kierowcy informują o fałszywych ostrzeżeniach lub komunikatach błędów, które znikają po ponownym uruchomieniu samochodu. W większości przypadków problem udaje się rozwiązać podczas wizyty serwisowej lub po aktualizacji oprogramowania.

Nie są to awarie unieruchamiające samochód, jednak w modelu mocno opartym na elektronice wpływają na codzienny komfort użytkowania i pozostają jednym z najczęściej komentowanych tematów wśród właścicieli.

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Silnik 1.6 T-GDI i skrzynia DCT. Dobra dynamika, ale nie bez zastrzeżeń

Napęd 1.6 T-GDI współpracujący z dwusprzęgłową skrzynią DCT zapewnia Omodzie 5 dobre osiągi, jednak nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni z jego charakterystyki.

Najczęściej pojawiające się uwagi dotyczą szarpnięć podczas jazdy w korkach, opóźnionej reakcji na gaz oraz mniej płynnej pracy przy niskich prędkościach. Część kierowców zwraca także uwagę na podwyższony poziom hałasu i stosunkowo wysokie zużycie paliwa w ruchu miejskim.

Nie ma obecnie sygnałów wskazujących na masowe awarie silnika lub skrzyni biegów. Problemy dotyczą raczej kultury pracy układu napędowego niż jego trwałości. Właściciele podkreślają jednak, że jednostka jest wrażliwa na jakość paliwa i wymaga regularnego serwisowania.

Jakość wykończenia. Pierwsze oznaki zużycia pojawiają się szybciej niż oczekiwano

Kolejnym obszarem, który regularnie pojawia się w opiniach użytkowników, jest jakość wykończenia wnętrza.

Najwięcej uwag dotyczy przycisków sterowania klimatyzacją, których powierzchnia potrafi się ścierać już po kilku tysiącach kilometrów. W przypadku potwierdzenia problemu elementy są zwykle wymieniane w ramach gwarancji.

Właściciele zwracają również uwagę na syntetyczną tapicerkę foteli, szczególnie na boczne części siedziska kierowcy, gdzie pojawiają się pierwsze oznaki zużycia. Do tego dochodzą sporadyczne trzaski plastików oraz uwagi dotyczące spasowania niektórych elementów kabiny.

Nie są to poważne usterki, ale wpływają na postrzeganą jakość samochodu i mogą mieć znaczenie dla osób oczekujących poziomu wykonania zbliżonego do bardziej uznanych marek.

Problem z częściami. Nawet drobna kolizja może oznaczać długi postój

Jednym z największych praktycznych problemów Omody 5 okazuje się dostępność części zamiennych, szczególnie blacharskich.

Właściciele i warsztaty zwracają uwagę, że na elementy takie jak błotniki, zderzaki czy lampy często trzeba czekać wiele tygodni. W niektórych przypadkach czas oczekiwania liczony jest nawet w miesiącach.

To szczególnie istotne w przypadku samochodu, którego sprzedaż szybko rośnie. Im więcej egzemplarzy trafia na drogi, tym częściej pojawiają się naprawy powypadkowe, a ograniczona dostępność części wydłuża czas napraw niezależnie od skali uszkodzeń.

Dla wielu użytkowników właśnie ten aspekt okazuje się bardziej uciążliwy niż same usterki elektroniki.

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Czy warto się obawiać? Na razie bardziej niedojrzałość niż poważne awarie

Obecnie trudno mówić o poważnych wadach konstrukcyjnych Omody 5. Zgłaszane problemy dotyczą głównie elektroniki, jakości wykończenia oraz dostępności części zamiennych. Nie ma natomiast sygnałów wskazujących na masowe awarie silnika, skrzyni biegów czy innych kluczowych podzespołów.

Największym wyzwaniem pozostaje stabilność oprogramowania oraz sprawność zaplecza serwisowego. To właśnie te elementy będą miały największy wpływ na długoterminową opinię o modelu.

Omoda 5 wygląda dziś bardziej na samochód wymagający dalszego dopracowania niż na model obarczony poważnymi wadami technicznymi. Jeśli producent poprawi działanie elektroniki i skróci czas oczekiwania na części, chiński SUV ma szansę utrzymać wysokie zainteresowanie na polskim rynku.