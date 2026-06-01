Przełom w bateriach? CATL rusza z masową produkcją nowej technologii

CATL uruchamia masową produkcję baterii sodowych i ma już zakontraktowane dostawy na skalę przemysłową. Nie chodzi o pilotaż, lecz o wejście w produkcję wielkoseryjną. Wśród pierwszych firm testujących technologię jest Changan, a umowa na 60 GWh pokazuje, że ogniwa mają trafić szeroko: do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i magazynów energii.

Główne argumenty to niższe koszty surowcowe, wyższe bezpieczeństwo i odporność termiczna, a największym wyzwaniem pozostają gęstość energetyczna i jej wpływ na zasięg.

CATL uruchamia masową produkcję nowych baterii. Ma już kontrakt na 60 GWh

CATL przechodzi od testów do przemysłowej skali. Największy producent akumulatorów na świecie jeszcze w tym roku rozpocznie seryjną produkcję ogniw sodowo-jonowych Naxtra. To ważny moment dla całej branży, bo technologia oparta na sodzie ma być tańszą i bezpieczniejszą alternatywą dla popularnych baterii litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP).

Co istotne, CATL nie startuje od zera. Firma ma już zakontraktowane dostawy na poziomie 60 GWh, co pokazuje, że zainteresowanie nową technologią wykracza daleko poza etap eksperymentów. Ogniwa trafią zarówno do samochodów osobowych i użytkowych, jak i do magazynów energii.

CATL stawia na sód zamiast litu

Największą przewagą baterii sodowo-jonowych jest koszt produkcji. Sód należy do najpowszechniej występujących pierwiastków na świecie, dzięki czemu jego pozyskiwanie jest znacznie tańsze i mniej zależne od globalnych wahań cen surowców niż w przypadku litu.

CATL wskazuje także na inne zalety nowej technologii:

większe bezpieczeństwo użytkowania,

wysoką odporność na niskie i wysokie temperatury,

mniejszą zależność od globalnych łańcuchów dostaw surowców,

niższy wpływ na środowisko.

To właśnie dlatego producent widzi dla baterii sodowych szerokie zastosowanie nie tylko w motoryzacji, ale również w energetyce.

Pierwsze wdrożenia trafią do samochodów i magazynów energii

Jednym z pierwszych producentów, który sprawdzi nowe akumulatory w praktyce, będzie chiński Changan. Koncern zamierza wdrożyć baterie Naxtra w wybranych modelach testowych.

To może mieć znaczenie także dla Europy. Changan współpracuje z Mazdą, dlatego niewykluczone, że w przyszłości technologia sodowo-jonowa pojawi się również w samochodach japońskiej marki.

Równolegle CATL rozwija zastosowania w pojazdach użytkowych oraz stacjonarnych magazynach energii. W tych segmentach kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, trwałość i koszty eksploatacji, a nie maksymalny zasięg.

Największy problem? Nadal gęstość energii

Baterie sodowo-jonowe mają jednak swoje ograniczenia. Najważniejszym pozostaje niższa gęstość energii w porównaniu z nowoczesnymi akumulatorami litowo-jonowymi.

W praktyce oznacza to, że przy tej samej pojemności pakiet może być cięższy lub większy. To właśnie dlatego technologia nie jest jeszcze idealnym rozwiązaniem dla aut elektrycznych nastawionych na maksymalny zasięg.

CATL pracuje jednak nad poprawą parametrów. Producent zapowiada kolejne generacje ogniw o wyższej gęstości energii, które mają pozwolić na osiąganie zasięgów zbliżonych do 600 km.

Kontrakt na 60 GWh pokazuje skalę ambicji

Najlepszym dowodem na powagę projektu jest podpisana umowa na dostawy 60 GWh. To poziom, który stawia technologię sodowo-jonową poza kategorią ciekawostek technologicznych.

Dla producentów samochodów oznacza to szansę na tańsze i bardziej przewidywalne dostawy akumulatorów. Dla branży energetycznej - możliwość budowy magazynów energii bez uzależnienia od coraz droższego litu.

Jeśli CATL zrealizuje plany dotyczące zwiększenia gęstości energii, baterie sodowo-jonowe mogą stać się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju rynku w najbliższych latach. Na razie największy potencjał widać we flotach, pojazdach użytkowych i magazynach energii, ale skala inwestycji pokazuje, że ambicje producenta są znacznie większe.