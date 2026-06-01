Toyota RAV4 Plug-in ma 309 KM i do 137 km zasięgu. Czy warto dopłacić do tej wersji?

Nowa Toyota RAV4 2026. Hybryda lub plug-in z zasięgiem do 137 km

Nowa Toyota RAV4 pozostaje wierna sprawdzonej formule rodzinnego SUV-a, ale otrzymała mocniejsze napędy i bardziej zaawansowaną technologię. Klienci będą mogli wybierać między klasyczną hybrydą a plug-in hybridem oferującym nawet 309 KM i do 137 km jazdy na samym prądzie.

Toyota nie stawia na rewolucję stylistyczną. Zamiast tego rozwija największe atuty modelu - oszczędne napędy, praktyczne wnętrze i wysoki komfort codziennego użytkowania. To propozycja dla kierowców szukających jednego auta do miasta, na trasę i rodzinne wyjazdy.

Dwa napędy do wyboru. Hybryda lub PHEV

Podstawę oferty stanowi układ Hybrid Dynamic Force.

185 KM w wersji FWD

194 KM w wersji AWD-i

To wariant przeznaczony głównie dla osób pokonujących codzienne trasy miejskie i podmiejskie, którym zależy na niskim spalaniu bez konieczności ładowania akumulatora.

Znacznie większe możliwości oferuje plug-in hybrid.

272 KM w wersji FWD

309 KM w wersji AWD-i

Najmocniejsza odmiana przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s, co stawia RAV4 wśród najmocniejszych rodzinnych SUV-ów w swoim segmencie.

Do 137 km na prądzie

Największą nowością jest zwiększony zasięg elektryczny wersji plug-in hybrid. Według danych producenta nowa RAV4 PHEV może przejechać od 121 do 137 km bez uruchamiania silnika spalinowego.

W praktyce oznacza to możliwość codziennych dojazdów do pracy czy szkoły wyłącznie na energii elektrycznej. Dopiero podczas dalszych podróży do pracy włącza się jednostka benzynowa.

Toyota deklaruje również bardzo niskie zużycie paliwa:

hybryda: od 4,9 do 5,7 l/100 km

plug-in hybrid: od 1,3 do 1,8 l/100 km

Ostateczne wyniki będą oczywiście zależeć od stylu jazdy i częstotliwości ładowania akumulatora.

Praktyczność nadal jest mocną stroną RAV4

Mimo zastosowania większych baterii Toyota nie zapomniała o rodzinnych użytkownikach.

Pojemność bagażnika wynosi:

514 l w wersjach hybrydowych

446 l w odmianach plug-in hybrid

Po załadunku do wysokości dachu wartości rosną odpowiednio do 749 i 672 l.

Nowa RAV4 ma 4600 mm długości, a sportowa odmiana GR SPORT 4645 mm. Rozstaw osi wynosi 2690 mm, co przekłada się na przestronne wnętrze i wysoki komfort podróżowania.

Jak wypada na tle konkurencji?

Segment średnich SUV-ów pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych na rynku. Toyota będzie rywalizować przede wszystkim z:

Podczas gdy Tucson przyciąga odważną stylistyką, a CX-5 charakterem prowadzenia, RAV4 stawia na sprawdzoną mieszankę oszczędności, niezawodności i praktyczności. Mocna karta Toyoty to także rozbudowana oferta napędów zelektryfikowanych, zwłaszcza wersja plug-in o mocy 309 KM i zasięgu elektrycznym do 137 km.

Kto powinien zainteresować się nową RAV4?

Klasyczna hybryda będzie rozsądnym wyborem dla kierowców, którzy nie chcą martwić się ładowaniem i oczekują niskiego spalania na co dzień.

Z kolei plug-in hybrid może zainteresować osoby mające możliwość regularnego ładowania auta. W takim scenariuszu większość codziennych podróży można pokonywać wyłącznie na prądzie, zachowując jednocześnie pełną swobodę podczas dłuższych wyjazdów.

Nowa Toyota RAV4 nie próbuje być najbardziej efektownym SUV-em na rynku. Zamiast tego rozwija cechy, które od lat zapewniają jej wysoką popularność - praktyczność, oszczędne napędy i wszechstronność. Jeśli producent utrzyma konkurencyjne ceny, model ma duże szanse ponownie znaleźć się wśród najchętniej wybieranych SUV-ów w Polsce.