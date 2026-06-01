Sejm zmienia e-TOLL. Tysiące kierowców z przyczepami unikną opłat

Sejm właśnie przyjął projekt zmieniający reguły e-TOLL i odchodzi od liczenia obowiązku opłat według sumy DMC całego zestawu. Od tej pory kluczowe ma być DMC samego samochodu ciągnącego przyczepę, z granicą 3,5 tony.

Dla kierowców pick-upów, kamperów i właścicieli lawet oznacza to koniec obowiązku e-TOLL w wielu codziennych sytuacjach, nawet gdy łączna masa zestawu przekracza ten próg. Projekt trafił do Senatu i czeka na podpis prezydenta, zanim nowe zasady wejdą w życie.

Kierowcy z przyczepami mogą przestać płacić

Sejm przyjął projekt nowelizacji przepisów, który może zakończyć jeden z najbardziej krytykowanych problemów systemu e-TOLL. Jeśli nowe regulacje przejdą dalszą ścieżkę legislacyjną, obowiązek opłat drogowych nie będzie już zależał od łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zestawu, lecz od DMC samego pojazdu ciągnącego.

To oznacza, że wielu kierowców samochodów osobowych, pickupów czy lekkich aut dostawczych z przyczepami zostanie zwolnionych z e-TOLL, nawet jeśli cały zestaw przekracza 3,5 tony.

Koniec liczenia DMC całego zestawu

Obecnie system e-TOLL obejmuje również kierowców, których samochód z przyczepą przekracza łącznie 3,5 tony DMC. W praktyce oznaczało to, że nawet zwykłe auto osobowe lub pickup mogły zostać objęte opłatami drogowymi po podpięciu przyczepy.

Przykładowo samochód o DMC 2500 kg i przyczepa o DMC 1500 kg tworzą zestaw o DMC 4000 kg. Dziś taki kierowca musi korzystać z e-TOLL na wybranych drogach krajowych. Po zmianach obowiązek ten ma zniknąć, ponieważ decydująca będzie masa samego pojazdu ciągnącego, a nie całego zestawu.

Zobacz: Koniec darmowej jazdy na A2, S7 i S3 dla branży transportowej. Sprawdź, gdzie zapłacisz od 1 lutego [LISTA]

Najwięcej zyskają właściciele pickupów i przyczep kempingowych

Nowe przepisy szczególnie odczują kierowcy pickupów, kamperów oraz osoby korzystające z lawet i przyczep kempingowych.

Dotychczas wiele pickupów o DMC przekraczającym 3000 kg wpadało do systemu e-TOLL nawet po podłączeniu lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg. W efekcie użytkownicy takich aut musieli spełniać te same obowiązki co znacznie cięższe zestawy.

Po zmianie przepisów sam fakt holowania przyczepy nie będzie już oznaczał konieczności korzystania z e-TOLL, o ile samochód ciągnący nie przekracza 3,5 tony DMC.

Dla wielu kierowców oznacza to nie tylko oszczędności, ale również większą swobodę podczas podróży z przyczepą kempingową, lawetą czy przyczepą transportową.

Mniej formalności i koniec problemów z aplikacją

Korzyści nie ograniczają się wyłącznie do opłat. Kierowcy objęci dziś systemem e-TOLL muszą korzystać z aplikacji lub urządzeń lokalizacyjnych, pilnować poprawnego działania systemu oraz odpowiedniego salda konta. Awaria telefonu, problemy z GPS czy brak połączenia internetowego potrafią skutecznie utrudnić podróż.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, wielu użytkowników przyczep całkowicie przestanie korzystać z e-TOLL, co oznacza mniej formalności i mniej ryzyka nieświadomego naruszenia przepisów.

Nie wszystkie drogi będą darmowe

Warto pamiętać, że projekt nie znosi wszystkich opłat dla pojazdów z przyczepami.

Zmiany dotyczą wyłącznie odcinków dróg krajowych objętych systemem e-TOLL i zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na autostradach koncesyjnych obowiązują odrębne zasady i nowelizacja niczego tam nie zmienia.

Kierowcy nadal będą musieli płacić za przejazd autostradami zarządzanymi przez prywatnych koncesjonariuszy, gdzie stawki dla pojazdów z przyczepami pozostaną bez zmian.

Przeczytaj: Kierowcy dostali błędne mandaty na A6. CANARD zapowiada zwroty pieniędzy

Co dalej z projektem?

Przyjęcie ustawy przez Sejm nie oznacza jeszcze wejścia zmian w życie. Projekt trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.

Jeżeli cały proces legislacyjny zakończy się bez większych zmian, tysiące kierowców korzystających z pickupów, lawet, przyczep kempingowych i transportowych przestaną podlegać e-TOLL na drogach krajowych objętych systemem.

To jedna z najważniejszych zmian dla użytkowników przyczep od czasu uruchomienia e-TOLL i zarazem koniec przepisów, które przez lata budziły najwięcej kontrowersji wśród kierowców podróżujących z lekkimi zestawami.