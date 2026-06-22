Start-stop w aucie: zostawić włączony czy wyłączyć w korku? Różnica w spalaniu sięga nawet 25%
Zostawić start-stop włączony czy wyłączyć go przy pierwszym korku? W ruchu miejskim ten system może ograniczyć zużycie paliwa nawet o 25 proc., ale średnio przynosi tylko kilka procent oszczędności. Przy przebiegu 15 tys. km i spalaniu 10 l na 100 km daje to około 650 zł rocznie.
Problem polega na tym, że start-stop nie zawsze działa, a jego częsta praca obciąża akumulator i osprzęt rozruchowy. Sprawdzamy, kiedy system naprawdę pozwala oszczędzać, a kiedy lepiej z niego zrezygnować.
START-STOP W MIEŚCIE: OSZCZĘDNOŚĆ CZY IRYTACJA ZA KIEROWNICĄ?
System start-stop od lat dzieli kierowców. Jedni go chwalą za niższe spalanie, inni wyłączają od razu po odpaleniu auta. W praktyce jego sens zależy głównie od stylu jazdy i tego, gdzie najczęściej porusza się samochodem.
W autach spalinowych start-stop po prostu gasi silnik na postoju i uruchamia go ponownie przy ruszaniu. W hybrydach sytuacja wygląda inaczej, bo auto często rusza na silniku elektrycznym, a napęd spalinowy dołącza później. Dlatego hybrydy zapewniają płynniejsze ruszanie i mniejsze wrażenie „przerwy w jeździe”.
W nowszych samochodach działanie start-stopu jest coraz mniej odczuwalne, ale w starszych konstrukcjach nadal potrafi być wyczuwalne i spowalniać reakcję na gaz.
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ILE REALNIE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?
Największy sens start-stop ma w mieście. Silnik na biegu jałowym zużywa średnio od 0,5 do 2 litrów paliwa na godzinę, więc każde jego wyłączenie ma znaczenie, szczególnie w korkach i przy światłach.
W praktyce jednak nie mówimy o spektakularnych oszczędnościach. W cyklu mieszanym system pozwala zwykle zmniejszyć spalanie o kilka procent. W ruchu miejskim może to być więcej, nawet do około 25 proc. w skrajnych warunkach, ale średnia jest wyraźnie niższa.
Przy przebiegu 15 tys. km rocznie i spalaniu na poziomie 10 l/100 km daje to około 600–700 zł oszczędności rocznie. To nie jest rewolucja, ale już zauważalna różnica w kosztach paliwa.
KIEDY START-STOP NIE DZIAŁA?
System nie zawsze się aktywuje i nie jest to usterka. Producent celowo go blokuje, gdy warunki nie sprzyjają oszczędzaniu paliwa.
Najczęstsze sytuacje to:
- niedogrzany silnik po rozruchu
- słabo naładowany akumulator
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w kabinie
- trwająca regeneracja filtra DPF
W takich momentach silnik po prostu pracuje cały czas, bo ważniejsza jest ochrona podzespołów niż oszczędność paliwa.
WPŁYW NA AKUMULATOR I UKŁAD ROZRUCHOWY
Start-stop zwiększa liczbę uruchomień silnika, co naturalnie obciąża akumulator i rozrusznik. Dlatego auta wyposażone w ten system mają wzmocnione komponenty przystosowane do intensywniejszej pracy.
Warto jednak podkreślić, że system nie działa bez kontroli. Jeśli napięcie akumulatora spada lub warunki są niekorzystne, start-stop sam się wyłącza, żeby nie doprowadzić do problemów z uruchomieniem auta.
W praktyce oznacza to nie tyle awaryjność, co szybszą eksploatację elementów, które i tak trzeba okresowo wymieniać.
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WYŁĄCZAĆ CZY ZOSTAWIĆ WŁĄCZONY?
Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak jeździsz.
W mieście start-stop ma największy sens, bo silnik często pracuje na postoju. Tam realnie ogranicza spalanie i potrafi przynieść wymierne oszczędności.
W trasie jego wpływ jest minimalny, więc wielu kierowców wyłącza go dla komfortu. Różnice w spalaniu są wtedy praktycznie niezauważalne.
W starszych autach system bywa mniej płynny, co dodatkowo skłania do jego dezaktywacji. W nowszych działa znacznie lepiej i często nie przeszkadza w codziennej jeździe.
Start-stop nie jest ani zbędnym dodatkiem, ani rozwiązaniem idealnym. W mieście realnie pomaga ograniczyć zużycie paliwa, ale nie zmienia drastycznie kosztów eksploatacji auta.
Największy sens ma wtedy, gdy samochód spędza dużo czasu w korkach. Jeśli większość jazdy odbywa się w trasie, jego wpływ na spalanie jest niewielki, a decyzja o wyłączeniu często sprowadza się po prostu do wygody kierowcy.