Start-stop w aucie: zostawić włączony czy wyłączyć w korku? Różnica w spalaniu sięga nawet 25%

Zostawić start-stop włączony czy wyłączyć go przy pierwszym korku? W ruchu miejskim ten system może ograniczyć zużycie paliwa nawet o 25 proc., ale średnio przynosi tylko kilka procent oszczędności. Przy przebiegu 15 tys. km i spalaniu 10 l na 100 km daje to około 650 zł rocznie.

Problem polega na tym, że start-stop nie zawsze działa, a jego częsta praca obciąża akumulator i osprzęt rozruchowy. Sprawdzamy, kiedy system naprawdę pozwala oszczędzać, a kiedy lepiej z niego zrezygnować.

START-STOP W MIEŚCIE: OSZCZĘDNOŚĆ CZY IRYTACJA ZA KIEROWNICĄ?

System start-stop od lat dzieli kierowców. Jedni go chwalą za niższe spalanie, inni wyłączają od razu po odpaleniu auta. W praktyce jego sens zależy głównie od stylu jazdy i tego, gdzie najczęściej porusza się samochodem.

W autach spalinowych start-stop po prostu gasi silnik na postoju i uruchamia go ponownie przy ruszaniu. W hybrydach sytuacja wygląda inaczej, bo auto często rusza na silniku elektrycznym, a napęd spalinowy dołącza później. Dlatego hybrydy zapewniają płynniejsze ruszanie i mniejsze wrażenie „przerwy w jeździe”.

W nowszych samochodach działanie start-stopu jest coraz mniej odczuwalne, ale w starszych konstrukcjach nadal potrafi być wyczuwalne i spowalniać reakcję na gaz.

Zobacz: Tańsze paliwo przechodzi do historii. Kierowcy odczują to przy kasie

ILE REALNIE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?

Największy sens start-stop ma w mieście. Silnik na biegu jałowym zużywa średnio od 0,5 do 2 litrów paliwa na godzinę, więc każde jego wyłączenie ma znaczenie, szczególnie w korkach i przy światłach.

W praktyce jednak nie mówimy o spektakularnych oszczędnościach. W cyklu mieszanym system pozwala zwykle zmniejszyć spalanie o kilka procent. W ruchu miejskim może to być więcej, nawet do około 25 proc. w skrajnych warunkach, ale średnia jest wyraźnie niższa.

Przy przebiegu 15 tys. km rocznie i spalaniu na poziomie 10 l/100 km daje to około 600–700 zł oszczędności rocznie. To nie jest rewolucja, ale już zauważalna różnica w kosztach paliwa.

KIEDY START-STOP NIE DZIAŁA?

System nie zawsze się aktywuje i nie jest to usterka. Producent celowo go blokuje, gdy warunki nie sprzyjają oszczędzaniu paliwa.

Najczęstsze sytuacje to:

niedogrzany silnik po rozruchu

słabo naładowany akumulator

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w kabinie

trwająca regeneracja filtra DPF

W takich momentach silnik po prostu pracuje cały czas, bo ważniejsza jest ochrona podzespołów niż oszczędność paliwa.

WPŁYW NA AKUMULATOR I UKŁAD ROZRUCHOWY

Start-stop zwiększa liczbę uruchomień silnika, co naturalnie obciąża akumulator i rozrusznik. Dlatego auta wyposażone w ten system mają wzmocnione komponenty przystosowane do intensywniejszej pracy.

Warto jednak podkreślić, że system nie działa bez kontroli. Jeśli napięcie akumulatora spada lub warunki są niekorzystne, start-stop sam się wyłącza, żeby nie doprowadzić do problemów z uruchomieniem auta.

W praktyce oznacza to nie tyle awaryjność, co szybszą eksploatację elementów, które i tak trzeba okresowo wymieniać.

Przeczytaj: Te auta prawie nie rdzewieją. Właściciele oszczędzają tysiące złotych

WYŁĄCZAĆ CZY ZOSTAWIĆ WŁĄCZONY?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak jeździsz.

W mieście start-stop ma największy sens, bo silnik często pracuje na postoju. Tam realnie ogranicza spalanie i potrafi przynieść wymierne oszczędności.

W trasie jego wpływ jest minimalny, więc wielu kierowców wyłącza go dla komfortu. Różnice w spalaniu są wtedy praktycznie niezauważalne.

W starszych autach system bywa mniej płynny, co dodatkowo skłania do jego dezaktywacji. W nowszych działa znacznie lepiej i często nie przeszkadza w codziennej jeździe.

Start-stop nie jest ani zbędnym dodatkiem, ani rozwiązaniem idealnym. W mieście realnie pomaga ograniczyć zużycie paliwa, ale nie zmienia drastycznie kosztów eksploatacji auta.

Największy sens ma wtedy, gdy samochód spędza dużo czasu w korkach. Jeśli większość jazdy odbywa się w trasie, jego wpływ na spalanie jest niewielki, a decyzja o wyłączeniu często sprowadza się po prostu do wygody kierowcy.