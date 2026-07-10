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Tak wygląda policyjny Mustang po kolizji. Auto służyło zaledwie kilka miesięcy

Tak wygląda policyjny Mustang po kolizji. Auto służyło zaledwie kilka miesięcy

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Policyjny Ford Mustang GT, który od kilku miesięcy służył funkcjonariuszom z Radomia, został uszkodzony w kolizji pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach, gdzie radiowóz zderzył się z Volkswagenem. Choć sytuacja wyglądała poważnie, według policji nikt nie odniósł obrażeń.

To jeden z najbardziej nietypowych radiowozów w Polsce. Mustang GT trafił do służby nie dzięki zakupowi z policyjnego budżetu, lecz po konfiskacie auta kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności kolizji i skalę uszkodzeń samochodu.

Kolizja policyjnego Mustanga GT pod Radomiem

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 13. Jak poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w kolizji uczestniczył policyjny Ford Mustang GT oraz samochód osobowy marki Volkswagen.

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Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy radiowóz wykonywał manewr wyprzedzania kilku pojazdów, korzystając z sygnałów uprzywilejowania. W tym samym czasie kierująca Volkswagenem miała rozpocząć skręt w lewo. Doszło do zderzenia, po którym Mustang uderzył w ogrodzenie znajdującej się przy drodze posesji, a Volkswagen zakończył jazdę w rowie.

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Oba samochody poruszały się trasą z Radomia w kierunku Zakrzewa. Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia.

Ford Mustang GT był nietypowym radiowozem policji

Rozbity Mustang GT nie był zwykłym radiowozem. Samochód rozpoczął służbę w radomskiej policji w marcu i był pierwszym Mustangiem tego typu wykorzystywanym przez polskich funkcjonariuszy.

Auto trafiło do policji w nietypowy sposób. Zostało przejęte po orzeczonym przez sąd przepadku wobec kierowcy, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Policja uznała, że samochód jest w dobrym stanie technicznym i wystąpiła o przekazanie go do służby.

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Po zmianie barw nadwozia i dostosowaniu do wymagań radiowozu Ford Mustang GT rozpoczął pracę w strukturach radomskiej policji. Samochód wyróżniał się nie tylko osiągami, ale także nietypowym wyglądem, który szybko przyciągnął uwagę kierowców.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 10.07.2026 11:26
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