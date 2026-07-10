Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

Cena elektrycznego DS N°7 E-TENSE we Włoszech spada w ofercie finansowania do 41 600 euro. Obniżka o 9300 euro względem katalogowych 50 900 euro wyraźnie zmienia postrzeganie opłacalności wersji elektrycznej.

Podczas międzynarodowych jazd prasowych w Prowansji dziennikarze sprawdzili też hybrydowy wariant Hybrid 145, a producent akcentuje zasięg do 740 km WLTP i szybkie ładowanie 20–80% w 27 minut. Agresywna oferta finansowania stała się kluczowym elementem ofensywy, bo realnie obniża próg wejścia.

Nowy DS N°7 zadebiutował na pierwszych jazdach. Producent mocno obniżył cenę elektryka

Podczas pierwszych jazd prasowych w Prowansji DS Automobiles pokazał nowego SUV-a N°7. Marka stawia na komfort, nowoczesne technologie i duży zasięg, ale równie mocnym argumentem ma być oferta finansowania. We Włoszech elektryczny DS N°7 E-TENSE kosztuje w promocji aż o 9300 euro mniej niż wynika z cennika.

Dziennikarze mieli okazję sprawdzić dwie wersje napędowe - Hybrid 145 oraz elektrycznego E-TENSE Long Range. Trasa prowadziła przez kręte drogi Prowansji i pozwoliła pokazać, że nowy model nadal stawia przede wszystkim na płynność jazdy i wysoki komfort podróżowania.

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DS mocno obniżył ceny. Elektryk tańszy o 9300 euro

Największą uwagę zwraca nowa oferta finansowania przygotowana dla klientów we Włoszech.

Katalogowo DS N°7 E-TENSE kosztuje 50 900 euro, jednak przy zakupie z finansowaniem cena spada do 41 600 euro. Oznacza to rabat wynoszący 9300 euro.

Promocja obejmuje także odmianę Hybrid 145. Jej katalogowa cena wynosi 42 400 euro, natomiast w ofercie finansowania została obniżona do 35 665 euro.

To wyraźny sygnał, że DS chce mocniej zaistnieć w segmencie premium i ułatwić klientom zakup nowego modelu.

Elektryczny DS N°7 oferuje do 740 km zasięgu

Najbardziej zaawansowaną odmianą jest DS N°7 E-TENSE Long Range.

Producent deklaruje zasięg do 740 km według WLTP oraz możliwość ładowania akumulatora od 20 do 80 proc. w około 27 minut.

Podczas jazd prasowych dużą uwagę poświęcono także systemowi DS Active Scan Suspension, który za pomocą kamery analizuje nawierzchnię i dostosowuje pracę zawieszenia jeszcze przed najechaniem na nierówności. Dzięki temu samochód ma oferować wysoki komfort nawet na gorszych drogach.

Nowe technologie i bardziej luksusowe wnętrze

Kabina została wyposażona w nowy system multimedialny DS Iris System 2.0 z 16-calowym ekranem oraz obsługą ChatGPT.

Na pokładzie znalazło się również nagłośnienie Electra 3D by Focal, rozbudowane systemy wspomagania kierowcy oraz regulowana rekuperacja w odmianach elektrycznych.

Producent podkreśla, że nowe technologie mają przede wszystkim poprawić komfort codziennej jazdy, a nie tylko zwiększyć liczbę funkcji dostępnych na ekranie.

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Polskie ceny i termin debiutu

W Polsce nowy DS N°7 Hybrid 145 został wyceniony od 179 900 zł.

Elektryczny DS N°7 E-TENSE kosztuje od 229 900 zł, natomiast topowa odmiana E-TENSE AWD Long Range od 314 900 zł.

Zamówienia są już przyjmowane, a pierwsze egzemplarze mają trafić do salonów pod koniec 2026 roku. Model będzie produkowany w fabryce Stellantis w Melfi we Włoszech i zastąpi dotychczasowego DS 7 jako flagowy SUV marki.