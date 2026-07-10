Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy DS
  4. Newsy DS N°7
  5. Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej
Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej
Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

  • 3 minut

Cena elektrycznego DS N°7 E-TENSE we Włoszech spada w ofercie finansowania do 41 600 euro. Obniżka o 9300 euro względem katalogowych 50 900 euro wyraźnie zmienia postrzeganie opłacalności wersji elektrycznej.

Podczas międzynarodowych jazd prasowych w Prowansji dziennikarze sprawdzili też hybrydowy wariant Hybrid 145, a producent akcentuje zasięg do 740 km WLTP i szybkie ładowanie 20–80% w 27 minut. Agresywna oferta finansowania stała się kluczowym elementem ofensywy, bo realnie obniża próg wejścia.

 

Nowy DS N°7 zadebiutował na pierwszych jazdach. Producent mocno obniżył cenę elektryka

Podczas pierwszych jazd prasowych w Prowansji DS Automobiles pokazał nowego SUV-a N°7. Marka stawia na komfort, nowoczesne technologie i duży zasięg, ale równie mocnym argumentem ma być oferta finansowania. We Włoszech elektryczny DS N°7 E-TENSE kosztuje w promocji aż o 9300 euro mniej niż wynika z cennika.

  Sprawdź oferty samochodów premium

Dziennikarze mieli okazję sprawdzić dwie wersje napędowe - Hybrid 145 oraz elektrycznego E-TENSE Long Range. Trasa prowadziła przez kręte drogi Prowansji i pozwoliła pokazać, że nowy model nadal stawia przede wszystkim na płynność jazdy i wysoki komfort podróżowania.

Przeczytaj: DS N°8 Wnętrzem Roku 2026. Pokonał BMW iX3, Mercedesa GLC EQ i Mazdę 6e w plebiscycie WP

DS mocno obniżył ceny. Elektryk tańszy o 9300 euro

Największą uwagę zwraca nowa oferta finansowania przygotowana dla klientów we Włoszech.

Katalogowo DS N°7 E-TENSE kosztuje 50 900 euro, jednak przy zakupie z finansowaniem cena spada do 41 600 euro. Oznacza to rabat wynoszący 9300 euro.

Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

Promocja obejmuje także odmianę Hybrid 145. Jej katalogowa cena wynosi 42 400 euro, natomiast w ofercie finansowania została obniżona do 35 665 euro.

To wyraźny sygnał, że DS chce mocniej zaistnieć w segmencie premium i ułatwić klientom zakup nowego modelu.

Elektryczny DS N°7 oferuje do 740 km zasięgu

Najbardziej zaawansowaną odmianą jest DS N°7 E-TENSE Long Range.

Producent deklaruje zasięg do 740 km według WLTP oraz możliwość ładowania akumulatora od 20 do 80 proc. w około 27 minut.

Podczas jazd prasowych dużą uwagę poświęcono także systemowi DS Active Scan Suspension, który za pomocą kamery analizuje nawierzchnię i dostosowuje pracę zawieszenia jeszcze przed najechaniem na nierówności. Dzięki temu samochód ma oferować wysoki komfort nawet na gorszych drogach.

Nowe technologie i bardziej luksusowe wnętrze

Kabina została wyposażona w nowy system multimedialny DS Iris System 2.0 z 16-calowym ekranem oraz obsługą ChatGPT.

Na pokładzie znalazło się również nagłośnienie Electra 3D by Focal, rozbudowane systemy wspomagania kierowcy oraz regulowana rekuperacja w odmianach elektrycznych.

Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

Producent podkreśla, że nowe technologie mają przede wszystkim poprawić komfort codziennej jazdy, a nie tylko zwiększyć liczbę funkcji dostępnych na ekranie.

Zobacz: Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany

Polskie ceny i termin debiutu

W Polsce nowy DS N°7 Hybrid 145 został wyceniony od 179 900 zł.

Elektryczny DS N°7 E-TENSE kosztuje od 229 900 zł, natomiast topowa odmiana E-TENSE AWD Long Range od 314 900 zł.

Zamówienia są już przyjmowane, a pierwsze egzemplarze mają trafić do salonów pod koniec 2026 roku. Model będzie produkowany w fabryce Stellantis w Melfi we Włoszech i zastąpi dotychczasowego DS 7 jako flagowy SUV marki.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 10.07.2026 08:29
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Subaru XV e-BOXER - mógłbym takie mieć. I nie chodzi o sam napęd
Zobacz również
Ponad 900 nowych Jaguarów nie znalazło kupców. Dealerzy czekają na klientów

Ponad 900 nowych Jaguarów nie znalazło kupców. Dealerzy czekają na klientów

Na amerykańskich placach dealerów Jaguara wciąż stoi ponad 900 nowych aut, choć marka stopniowo wygasza dotychczasową gamę. To mieszanka...
Nowa motoryzacyjna impreza podbija Polskę. Auto Tuning Show przyciągnęło tłumy

Nowa motoryzacyjna impreza podbija Polskę. Auto Tuning Show przyciągnęło tłumy

Auto Tuning Show zadebiutowało w Ptak Warsaw Expo i od razu pokazało potencjał formatu. W jednym miejscu spotkały się auta tuningowane, projekty...
TikTok podczas jazdy? Smartfony mają funkcję, która mogłaby temu zapobiec

TikTok podczas jazdy? Smartfony mają funkcję, która mogłaby temu zapobiec

Pasażer zamówił kurs na pociąg, a taksówkarz w czasie jazdy oglądał TikToka. Incydent zakończył się bez szkód, ale pokazał, że...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
DS N°7
DS N°7
DS N°7 w pigułce
DS N°7 w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
DS N°7
Aktualnie przeglądasz DS N°7
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik