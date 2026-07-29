Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Ten płyn może uratować przekładnię kierowniczą. Wielu kierowców wymienia go za późno
Ten płyn może uratować przekładnię kierowniczą. Wielu kierowców wymienia go za późno

Ten płyn może uratować przekładnię kierowniczą. Wielu kierowców wymienia go za późno

  • 3 minut

Płyn wspomagania kierownicy to jeden z najbardziej zaniedbywanych płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Wielu kierowców przypomina sobie o nim dopiero wtedy, gdy kierownica zaczyna ciężej pracować lub z okolic pompy dochodzą niepokojące odgłosy. Mechanicy ostrzegają, że zlekceważenie pierwszych objawów może skończyć się kosztowną naprawą układu wspomagania.

W przeciwieństwie do oleju silnikowego czy płynu hamulcowego, o wymianie płynu wspomagania mówi się znacznie rzadziej. Nie oznacza to jednak, że jest on bezobsługowy. Z czasem traci swoje właściwości, a jego zużycie może przyspieszać awarie pompy, przewodów i uszczelnień.

Dlaczego warto wymieniać płyn wspomagania?

Eksperci podkreślają, że płyn wspomagania pełni w układzie kilka bardzo ważnych funkcji. Smaruje pompę, przenosi ciśnienie w układzie hydraulicznym oraz chroni uszczelnienia przed zużyciem. Wraz z upływem czasu jego właściwości pogarszają się, co zwiększa ryzyko kosztownych usterek.

  Sprawdź ofertę samochodów używanych z gwarancją

Zaniedbanie regularnej wymiany może doprowadzić do uszkodzenia pompy wspomagania lub elementów układu kierowniczego. W wielu przypadkach naprawa okazuje się wielokrotnie droższa niż profilaktyczna wymiana samego płynu.

Sprawdź również: Olej w skrzyni biegów – jak często należy go zmieniać?

Co ile wymieniać płyn wspomagania?

Większość serwisów zaleca wymianę co około dwa lata lub co 60 tys. km. Ostateczne zalecenia zawsze warto sprawdzić w instrukcji obsługi konkretnego modelu samochodu.

Zbiornik płynu znajduje się pod maską – najczęściej w pobliżu pompy wspomagania. Zwykle ma przezroczyste ścianki umożliwiające kontrolę poziomu, a korek oznaczony jest napisem Power Steering lub symbolem kierownicy.

Objawy zużytego płynu wspomagania

Problemy z płynem wspomagania można zauważyć stosunkowo wcześnie. Najczęstsze sygnały to:

  • coraz ciężej pracująca kierownica,
  • wycie lub gwizd podczas skręcania,
  • ciemny, brązowy lub niemal czarny kolor płynu,
  • spadek poziomu płynu w zbiorniczku,
  • ślady wycieków w okolicy pompy lub przewodów.

Reakcja na pierwsze objawy pozwala często uniknąć wymiany pompy wspomagania lub naprawy całego układu.

Czy wystarczy dolać płyn?

Samo dolanie płynu nie zawsze rozwiązuje problem. Jeśli poziom regularnie spada, najprawdopodobniej układ jest nieszczelny i wymaga diagnostyki. Po każdej naprawie mechanik powinien również prawidłowo odpowietrzyć układ wspomagania.

Zużytego płynu nie wolno wylewać do kanalizacji ani wyrzucać do odpadów komunalnych. To odpad niebezpieczny, który należy oddać do PSZOK-u lub warsztatu zajmującego się jego utylizacją.

Zobacz: Płyn do chłodnic. Tania, ale niezwykle ważna ciecz

Lepiej zapobiegać niż płacić za naprawę

Regularna kontrola poziomu i okresowa wymiana płynu wspomagania kosztują niewiele, a mogą uchronić przed naprawami liczonymi nawet w tysiącach złotych. W przypadku samochodów wyposażonych w hydrauliczne wspomaganie to jedna z najprostszych czynności serwisowych, o której zdecydowanie nie warto zapominać.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 29.07.2026 17:13
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Złodzieje polują na MOP-ach. Wystarczy chwila nieuwagi i tracisz rzeczy z auta

Złodzieje polują na MOP-ach. Wystarczy chwila nieuwagi i tracisz rzeczy z auta

Na parkingach MOP przy autostradach wystarczy kilkanaście sekund nieuwagi, aby stracić plecak, telefon albo sprzęt elektroniczny. Eksperci Auto...
Mercedes traci na największym rynku świata. Sprzedaż spadła o 30 proc.

Mercedes traci na największym rynku świata. Sprzedaż spadła o 30 proc.

Mercedes skorygował prognozy finansowe na 2026 rok po słabszych od oczekiwań wynikach za drugi kwartał. Największym problemem okazały się Chiny,...
Chiński SUV z 885 KM wjeżdża do Europy. Zeekr 9X ma osiągi supersamochodu

Chiński SUV z 885 KM wjeżdża do Europy. Zeekr 9X ma osiągi supersamochodu

Zeekr 9X Super Hybrid oficjalnie wjeżdża do Europy i od razu zwraca uwagę liczbami. Flagowy SUV waży około 2,9 tony, rozwija 885 KM i przyspiesza...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik