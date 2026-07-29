Złodzieje polują na MOP-ach. Wystarczy chwila nieuwagi i tracisz rzeczy z auta

Na parkingach MOP przy autostradach wystarczy kilkanaście sekund nieuwagi, aby stracić plecak, telefon albo sprzęt elektroniczny. Eksperci Auto Club Europa ostrzegają, że latem takie miejsca szczególnie przyciągają złodziei, którzy wykorzystują tłok i krótkie postoje kierowców.

Najczęściej stosowany schemat polega na odwróceniu uwagi jednej osoby, podczas gdy wspólnik okrada samochód. Kilka prostych nawyków może znacząco zmniejszyć ryzyko kradzieży.

Złodzieje na MOP-ach działają według sprawdzonego schematu

Eksperci z Auto Club Europa (ACE) zwracają uwagę, że przestępcy wybierają miejsca, w których łatwo pozostać niezauważonym. Parking przy autostradzie to idealne środowisko: dużo samochodów, ciągły ruch podróżnych i kierowcy skupieni na odpoczynku, tankowaniu lub organizacji dalszej trasy.

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest odwracanie uwagi. Jedna osoba może podejść do kierowcy i poinformować go o rzekomym uszkodzeniu auta, przebitej oponie albo poprosić o pomoc. W tym samym czasie wspólnik wykorzystuje zamieszanie i zagląda do niezamkniętego samochodu lub zabiera rzeczy pozostawione na widoku.

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Nie zostawiaj otwartego auta nawet na chwilę

Jednym z największych błędów kierowców jest przekonanie, że krótki postój oznacza brak ryzyka. Wyjście do toalety, sklepu czy szybkie odejście od samochodu podczas tankowania może wystarczyć, aby złodziej zabrał plecak, telefon, portfel albo laptop.

ACE przypomina, że samochód powinien być zamykany przy każdym opuszczeniu pojazdu, nawet jeśli kierowca oddala się tylko na moment. Cenne przedmioty najlepiej schować do bagażnika jeszcze przed wjazdem na parking, a dokumenty, pieniądze i kluczyki zawsze zabierać ze sobą.

Warto również pamiętać, że rzeczy pozostawione na siedzeniach działają jak zachęta dla złodziei. Torba, aparat fotograficzny czy elektronika widoczna przez szybę mogą przesądzić o wyborze konkretnego auta.

Rower na bagażniku też jest celem złodziei

Wakacyjne wyjazdy coraz częściej oznaczają podróż z rowerami przewożonymi na dachu lub haku. Dla złodziei taki sprzęt może być łatwym łupem, zwłaszcza podczas dłuższego postoju na MOP-ie.

Eksperci zalecają korzystanie z bagażników wyposażonych w zamki oraz dodatkowe zabezpieczanie rowerów niezależnymi zapięciami. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na elementy łatwe do demontażu, takie jak akumulatory w rowerach elektrycznych, lampki czy wyświetlacze.

Nie warto zapominać także o samym bagażniku. Przy słabszych zabezpieczeniach złodzieje mogą ukraść nie tylko rowery, ale również cały uchwyt zamontowany na samochodzie.

Kampery również nie są poza zainteresowaniem złodziei

Wokół kradzieży w kamperach od lat krążą historie o wykorzystaniu gazu do usypiania podróżnych. Według Auto Club Europa brakuje jednak wiarygodnych dowodów, że taka metoda jest powszechnie stosowana.

Nie oznacza to jednak, że właściciele kamperów mogą zrezygnować z ostrożności. Najczęściej przestępcy dostają się do wnętrza przez sforsowane drzwi lub okna, dlatego warto wybierać miejsca dobrze oświetlone i monitorowane.

ACE zaleca także montaż dodatkowych zamków i rygli oraz przechowywanie wartościowych rzeczy w zamykanych schowkach lub sejfach. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie dokumentów, elektroniki i pieniędzy.

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Kilka prostych zasad może uchronić przed kradzieżą

Bezpieczny postój na MOP-ie nie wymaga skomplikowanych działań. Najważniejsze są podstawowe nawyki: zamykanie samochodu, niewidoczne przechowywanie wartościowych rzeczy i ostrożność wobec obcych osób.

W okresie wakacyjnym, gdy ruch na autostradach rośnie, złodzieje wykorzystują pośpiech i rutynę kierowców. Świadomość ich metod oraz kilka prostych zabezpieczeń mogą sprawić, że krótka przerwa w podróży nie zamieni się w kosztowny problem.