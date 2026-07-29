Chiński SUV z 885 KM wjeżdża do Europy. Zeekr 9X ma osiągi supersamochodu

Zeekr 9X Super Hybrid oficjalnie wjeżdża do Europy i od razu zwraca uwagę liczbami. Flagowy SUV waży około 2,9 tony, rozwija 885 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Producent deklaruje również do 179 km jazdy na samym prądzie, pokazując, że luksusowy SUV może łączyć imponujące osiągi z możliwością codziennej jazdy w trybie elektrycznym.

Chińska marka Zeekr coraz śmielej wkracza na europejski rynek. Model 9X Super Hybrid ma stać się jej wizytówką w segmencie premium i rywalizować z takimi samochodami jak Range Rover, BMW X7 czy Mercedes GLS. Producent stawia nie tylko na bogate wyposażenie, ale również na parametry, które do tej pory kojarzyły się przede wszystkim z autami sportowymi.

885 KM i osiągi sportowego auta

Europejska wersja Zeekra 9X otrzyma układ plug-in hybrid oparty na turbodoładowanym silniku benzynowym 2.0 oraz dwóch jednostkach elektrycznych. Łącznie zestaw generuje 885 KM i 936 Nm momentu obrotowego, co pozwala rozpędzić ważącego blisko 2,9 tony SUV-a do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi około 240 km/h.

Dla porównania chińska odmiana wyposażona w trzy silniki elektryczne jest jeszcze szybsza i osiąga pierwszą setkę w 3,1 sekundy.

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Do 179 km na prądzie

Zeekr wyposażył model w akumulator o pojemności 55,1 kWh oraz instalację 900 V. Producent deklaruje zasięg do 179 km w trybie elektrycznym, natomiast całkowity zasięg samochodu ma przekraczać 700 km.

Według danych producenta ładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. zajmuje około 9,5 minuty, oczywiście przy wykorzystaniu odpowiednio mocnej ładowarki.

Luksusowa kabina dla sześciu osób

Wnętrze zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie. Samochód oferuje sześć indywidualnych foteli z funkcjami masażu, ogrzewania, wentylacji oraz możliwością rozłożenia do pozycji relaksacyjnej.

Na pokładzie znalazły się także adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, aktywna redukcja hałasu oraz materiały wykończeniowe obejmujące skórę, drewno i dekoracyjne elementy inspirowane jubilerstwem.

Za multimedia odpowiadają dwa duże wyświetlacze OLED, wyświetlacz head-up o przekątnej odpowiadającej 47 calom, 17-calowy ekran dla pasażerów drugiego rzędu oraz system audio Naim z 32 głośnikami.

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Zeekr chce namieszać w segmencie premium

Producent nie ujawnił jeszcze europejskich cen, zapowiada jednak, że 9X Super Hybrid ma być wyraźnie tańszy od swoich niemieckich i brytyjskich konkurentów. To właśnie ten model ma odegrać kluczową rolę w europejskiej ekspansji marki.

Jeżeli Zeekrowi uda się połączyć atrakcyjną cenę z bogatym wyposażeniem, wysoką jakością wykonania i deklarowanymi osiągami, 9X może stać się jednym z najciekawszych nowych graczy w segmencie luksusowych SUV-ów. O sukcesie na Starym Kontynencie zdecydują jednak nie tylko parametry, ale również dostępność serwisu i zaufanie europejskich klientów do nowej marki.