Tesla kończy produkcję Modelu S. Z fabryk zjechała ikona elektrycznej rewolucji

Jedna z ikon elektrycznej rewolucji zjechała z linii produkcyjnej po raz ostatni. Tesla zakończyła produkcję Modelu S — samochodu, który przez lata dyktował tempo zmian w ergonomii kokpitu, oprogramowaniu, systemach wspomagania i osiągach.

Sprawdzamy, co dokładnie kończy się wraz z tym modelem i które jego rozwiązania stały się standardem branży. Wskażemy też, jakie konsekwencje dla rynku i oczekiwań klientów niesie zamknięcie tej karty motoryzacyjnej historii.

Koniec Tesli Model S. Tak auto Elona Muska zmieniło motoryzację

Tesla zakończyła produkcję Modelu S, jednego z najważniejszych samochodów elektrycznych XXI wieku. Ostatnie egzemplarze zjechały z linii produkcyjnych kilka tygodni temu, a marka nie planuje bezpośredniego następcy. To symboliczne zamknięcie rozdziału, który na lata zmienił sposób myślenia o autach elektrycznych.

Łącznie z fabryk wyjechało około 750 tys. egzemplarzy Modelu S i Modelu X, ale to właśnie Model S stał się ikoną elektrycznej rewolucji. Samochód pokazał, że auto na prąd może być szybkie, prestiżowe i technologicznie bardziej zaawansowane od klasycznej konkurencji premium.

Model S zmienił sposób projektowania wnętrz

Jednym z największych przełomów był ogromny ekran dotykowy umieszczony w centrum kokpitu. Tesla praktycznie zrezygnowała z tradycyjnych przycisków i pokręteł, przenosząc większość funkcji do cyfrowego interfejsu.

W tamtym czasie wyglądało to jak eksperyment, ale rynek bardzo szybko podążył w tym samym kierunku. Dziś duże ekrany i cyfrowe sterowanie są standardem także w autach marek premium i popularnych producentów.

Przeczytaj: Tesla może stracić homologację w Europie? Burza wokół FSD i decyzji UE

Najważniejsza okazała się jednak filozofia oprogramowania. Model S pokazał, że samochód może otrzymywać nowe funkcje po zakupie dzięki aktualizacjom OTA. Auto zaczęło działać bardziej jak smartfon niż klasyczny produkt motoryzacyjny.

Autopilot zmienił możliwość autonomicznej jazdy

Tesla mocno wypromowała system Autopilot, który szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych rozwiązań wspomagania jazdy na świecie. Pokazy działania systemu wywołały ogromne zainteresowanie i sprawiły, że kierowcy zaczęli inaczej patrzeć na możliwości elektroniki w samochodzie.

Pojawiły się jednak również kontrowersje. Część użytkowników przeceniała możliwości systemu, traktując go jak pełną autonomię, choć w rzeczywistości był zaawansowanym asystentem jazdy. To doprowadziło do głośnych dyskusji o bezpieczeństwie, odpowiedzialności kierowców i granicach automatyzacji.

Mimo sporów właśnie Model S przyspieszył rozwój systemów wspomagania jazdy w całej branży i zmusił konkurencję do inwestycji w podobne technologie.

Tesla udowodniła, że elektryk może być szybszy od supersamochodu

Przed debiutem Modelu S auta elektryczne często kojarzyły się z kompromisem i spokojną jazdą po mieście. Tesla całkowicie zmieniła ten obraz.

Najmocniejsze wersje Modelu S Plaid przyspieszały do 97 km/h w mniej niż 2 sekundy według amerykańskich pomiarów. Nagle okazało się, że elektryczny liftback może zostawiać w tyle supersamochody Ferrari, Lamborghini czy Porsche.

To był moment przełomowy dla całego rynku EV. Tesla przestała sprzedawać elektryka jako ekologiczny wybór. Zaczęła sprzedawać osiągi, technologię i emocje.

Model S zmienił też podejście do bezpieczeństwa

Tesla od początku mocno stawiała na bezpieczeństwo konstrukcji. Nisko umieszczony pakiet baterii poprawiał stabilność auta i pomagał w pochłanianiu energii podczas zderzeń.

Model S regularnie zdobywał najwyższe noty w testach bezpieczeństwa, co było ważnym sygnałem dla kierowców sceptycznie nastawionych do aut elektrycznych. Samochód pokazał, że nowoczesny EV może być nie tylko szybki, ale też bardzo bezpieczny.

Do tego dochodziła nowoczesna aerodynamika, chowane klamki i opływowa sylwetka, które później zaczęły kopiować kolejne marki.

Sprawdź również: Tesla Spring Update 2026.14.x w Europie. Podgląd trasy dla tylnego ekranu i nowy Pet Mode

Koniec produkcji zamyka ważny rozdział elektromobilności

Tesla kończy historię Modelu S bez bezpośredniego następcy, ale wpływ tego samochodu będzie widoczny jeszcze przez wiele lat. To właśnie ten model przyspieszył popularyzację dużych ekranów, aktualizacji online, cyfrowych kokpitów i ekstremalnych osiągów w autach elektrycznych.

Model S nie był tylko kolejnym sedanem premium. Stał się symbolem momentu, w którym samochody elektryczne przestały być ciekawostką, a zaczęły wyznaczać kierunek całej motoryzacji.