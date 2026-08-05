Orlen zmienia ceny paliw. Po serii podwyżek przyszła pierwsza obniżka

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna Pb95 potaniała o 7 groszy na litrze, a olej napędowy o 8 groszy. To pierwsza jednodniowa obniżka po niemal miesiącu wzrostów, która przerwała serię podwyżek na rynku hurtowym.

Kierowcy nie powinni jednak oczekiwać natychmiastowego dużego spadku cen na stacjach, ponieważ średnie ceny detaliczne paliw nadal przekraczają 8 zł za litr.

Orlen pierwszy raz od miesiąca obniżył ceny paliw

We wtorek 4 sierpnia Orlen skorygował w dół hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego. Cena benzyny Pb95 spadła o 7 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o 8 groszy. To pierwsza jednodniowa korekta w dół po trwającej niemal miesiąc serii podwyżek.

Skala obniżki nie jest duża, ale ma znaczenie symboliczne. Dla diesla jest to największy jednodniowy spadek od czerwca, a dla benzyny od końcówki maja. W praktyce zmiana może jednak potrzebować czasu, zanim zostanie zauważona przez kierowców przy dystrybutorach.

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Ceny paliw na stacjach nadal pozostają wysokie

Choć hurtowe stawki Orlenu spadły, średnie ceny detaliczne paliw w ostatnim tygodniu przekroczyły poziom 8 zł za litr. Powodem jest fakt, że ceny na stacjach reagują z opóźnieniem na zmiany rynku hurtowego, a wcześniejsze podwyżki nadal wpływają na końcową cenę dla klientów.

Jeżeli obecny kierunek zmian utrzyma się przez kolejne dni, kierowcy mogą spodziewać się stopniowego spadku cen, jednak nie należy oczekiwać gwałtownej przeceny z dnia na dzień.

Ropa Brent tanieje i daje paliwom przestrzeń do obniżek

Obniżka Orlenu pojawia się w momencie korzystniejszych warunków na światowych rynkach surowców. Cena ropy Brent spadła wcześniej o około 7 proc. do 83,77 dol. za baryłkę, osiągając najniższy poziom od około trzech tygodni.

Tańsza ropa zmniejsza presję kosztową w całym łańcuchu dostaw paliw, choć analitycy zwracają uwagę, że część ruchów cenowych może być jedynie krótkoterminową korektą.

Obniżki mogą wpłynąć na plany rządu

Spadek hurtowych cen paliw może ograniczyć presję na szybkie wprowadzanie dodatkowych działań osłonowych. Ministerstwo Energii prowadziło rozmowy dotyczące reaktywacji programu CPN, jednak po skierowaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego rząd wskazuje, że nie dysponuje pełnym zakresem planowanych narzędzi.

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Resort rekomenduje obecnie przede wszystkim analizę możliwości ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa.

Czy kierowcy faktycznie zapłacą mniej?

Obniżka hurtowych cen Orlenu jest pierwszym sygnałem możliwej zmiany trendu, ale nie oznacza jeszcze trwałego spadku cen na stacjach. Ostateczny kierunek zależy od notowań ropy, kursu złotego oraz kolejnych decyzji rynku hurtowego.

Jeżeli niższe ceny utrzymają się w kolejnych tygodniach, kierowcy mogą stopniowo odczuć poprawę przy tankowaniu. Na razie pozostaje to jednak początek możliwej zmiany, a nie przełom na rynku paliw.