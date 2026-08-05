Masz Forda z silnikiem 1.0 EcoBoost? NHTSA wydała pilne ostrzeżenie

NHTSA ostrzega przed ryzykiem zatarcia popularnego silnika 1.0 EcoBoost. Amerykańska agencja wszczęła dochodzenie po licznych skargach właścicieli, a sprawa może zakończyć się obowiązkową akcją naprawczą.

Według ustaleń 98 proc. zgłoszonych awarii wystąpiło przed przebiegiem 240 tys. km. Ford deklaruje współpracę z NHTSA i zapowiada zwroty kosztów napraw w objętych sprawą przypadkach.

NHTSA bada awarie silnika 1.0 EcoBoost

Amerykańska agencja NHTSA rozpoczęła formalne dochodzenie dotyczące trzycylindrowego silnika 1.0 EcoBoost. Powodem są zgłoszenia wskazujące na możliwość uszkodzenia napędu rozrządu, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty smarowania i zatarcia jednostki napędowej.

Według ustaleń agencji pasek rozrządu może ulegać degradacji nawet przy przestrzeganiu zalecanych interwałów wymiany oleju. Strzępiące się fragmenty paska mogą ograniczyć przepływ oleju, co zwiększa ryzyko poważnej awarii silnika.

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Większość usterek pojawia się przed 240 tys. km

Analiza przeprowadzona przez NHTSA pokazuje, że 98 proc. zgłoszonych problemów wystąpiło przed przebiegiem 240 000 kilometrów. To właśnie liczne skargi właścicieli skłoniły agencję do rozpoczęcia postępowania mającego ocenić skalę problemu oraz jego wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Na obecnym etapie dochodzenie ma ustalić, czy wada ma charakter systemowy i czy wymaga objęcia większej liczby pojazdów obowiązkową akcją serwisową.

Ford zapowiada współpracę z NHTSA

Na razie nie ogłoszono oficjalnej akcji naprawczej. NHTSA poinformowała jednak producenta, że jeśli problem zostanie potwierdzony, może zostać wszczęta formalna procedura obejmująca obowiązkową naprawę wskazanych samochodów.

Ford zadeklarował współpracę z amerykańską agencją oraz zapowiedział zwroty kosztów napraw dla właścicieli pojazdów objętych postępowaniem, jeśli spełnią określone warunki programu.

Silnik 1.0 EcoBoost jest obecny także w Europie

Jednostka 1.0 EcoBoost była montowana również w modelach sprzedawanych na rynku europejskim. Dochodzenie prowadzone przez NHTSA dotyczy jednak wyłącznie rynku amerykańskiego i nie oznacza automatycznego rozpoczęcia podobnej akcji w Europie.

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Mimo to sprawa może mieć znaczenie także dla europejskich kierowców, ponieważ ewentualne potwierdzenie wady konstrukcyjnej może wpłynąć na dalsze decyzje producenta dotyczące obsługi serwisowej i ewentualnych kampanii naprawczych na innych rynkach.