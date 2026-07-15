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To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu
To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

  • 4 minut

Volvo EX60 w topowej wersji P12 AWD oferuje do 810 km zasięgu WLTP, co stanowi najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli marki. SUV korzysta z architektury 800 V, obsługuje ładowanie do 370 kW i w 10 minut potrafi odzyskać do 340 km zasięgu.

Kabinę obsługuje 15-calowy ekran OLED z Android Automotive oraz asystent Google Gemini. Do wyboru przygotowano trzy wersje napędowe, a nowa platforma SPA3 ma zapewnić wyraźny wzrost efektywności.

 

Volvo EX60 oficjalnie. Do 810 km zasięgu i trzy wersje napędowe

Volvo oficjalnie odsłoniło EX60 - elektrycznego SUV-a klasy średniej, który ma być jednym z najważniejszych modeli marki w najbliższych latach. Producent przygotował trzy warianty napędowe, a topowa odmiana P12 AWD oferuje nawet 810 km zasięgu według WLTP. To najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli Volvo.

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Gamę otwiera wersja P6 z napędem na tylną oś i zasięgiem do 620 km. Wyżej pozycjonowany P10 AWD z dwoma silnikami elektrycznymi ma przejechać do 660 km, natomiast flagowy P12 AWD otrzymał największy akumulator i rekordowy zasięg.

Za takimi wynikami stoi nowa platforma SPA3, wydajniejsze silniki elektryczne, technologia cell-to-body oraz dopracowana aerodynamika. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,26, co w tej klasie SUV-ów jest bardzo dobrym rezultatem.

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Ładowanie 800 V. Nawet 340 km w 10 minut

EX60 korzysta z architektury 800 V, dzięki której obsługuje ładowanie z mocą przekraczającą 350 kW, a w najmocniejszej wersji nawet około 370 kW.

Według Volvo już 10 minut przy ultraszybkiej ładowarce wystarczy, by odzyskać do 340 km zasięgu. To jeden z najlepszych wyników w segmencie i ważny argument dla osób często podróżujących na dłuższych trasach.

To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

Standardem będzie również pompa ciepła ograniczająca zużycie energii zimą, a producent obejmie akumulator 10-letnią gwarancją.

Platforma SPA3 i HuginCore mają poprawić wydajność

EX60 jest pierwszym modelem zbudowanym na platformie SPA3, opracowanej wyłącznie z myślą o samochodach elektrycznych. Dzięki temu Volvo mogło lepiej wykorzystać przestrzeń, zwiększyć efektywność napędu i przygotować auto do kolejnych aktualizacji oprogramowania.

To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

Nowy SUV otrzyma także architekturę HuginCore, czyli centralny komputer zarządzający danymi z kamer, radarów i czujników. To właśnie on odpowiada za działanie systemów wspomagających kierowcę i umożliwia rozwijanie samochodu poprzez aktualizacje OTA.

Volvo stawia na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pozostaje jednym z największych atutów EX60. Samochód korzysta z rozbudowanego zestawu kamer, radarów i czujników wspierających kierowcę podczas codziennej jazdy.

Na pokładzie znajdą się m.in.:

  • monitorowanie martwego pola BLIS,
  • ostrzeganie o ruchu poprzecznym,
  • system utrzymania pasa ruchu,
  • monitorowanie koncentracji kierowcy.

Nowością są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa, które dostosowują siłę działania do wzrostu, masy pasażera i rodzaju kolizji. Konstrukcja nadwozia wykorzystuje także stal borową, zwiększając ochronę podczas wypadku.

Nowy kokpit z Google Gemini

We wnętrzu pojawi się 15-calowy ekran OLED pracujący pod kontrolą najnowszego Android Automotive.

EX60 będzie również pierwszym Volvo wyposażonym w asystenta Google Gemini, który umożliwi bardziej naturalne sterowanie głosowe i szybszą obsługę funkcji samochodu.

To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

Dla najbardziej wymagających klientów producent przygotował system audio Bowers & Wilkins z 28 głośnikami.

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Volvo EX60 celuje w Teslę i niemiecką konkurencję

EX60 trafi do jednego z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku. Jego rywalami będą przede wszystkim BMW iX3, Mercedes GLC Electric, Audi Q6 e-tron oraz Tesla Model Y.

Volvo zamierza wyróżnić się połączeniem bardzo dużego zasięgu, ultraszybkiego ładowania, nowej platformy oraz rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Jeśli zapowiadane parametry potwierdzą się w praktyce, EX60 może stać się jednym z najmocniejszych graczy w segmencie elektrycznych SUV-ów klasy średniej.

Redakcja

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Data publikacji: 15.07.2026 07:58
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