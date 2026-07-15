To może być przełomowe Volvo. EX60 oferuje do 810 km zasięgu

Volvo EX60 w topowej wersji P12 AWD oferuje do 810 km zasięgu WLTP, co stanowi najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli marki. SUV korzysta z architektury 800 V, obsługuje ładowanie do 370 kW i w 10 minut potrafi odzyskać do 340 km zasięgu.

Kabinę obsługuje 15-calowy ekran OLED z Android Automotive oraz asystent Google Gemini. Do wyboru przygotowano trzy wersje napędowe, a nowa platforma SPA3 ma zapewnić wyraźny wzrost efektywności.

Volvo EX60 oficjalnie. Do 810 km zasięgu i trzy wersje napędowe

Volvo oficjalnie odsłoniło EX60 - elektrycznego SUV-a klasy średniej, który ma być jednym z najważniejszych modeli marki w najbliższych latach. Producent przygotował trzy warianty napędowe, a topowa odmiana P12 AWD oferuje nawet 810 km zasięgu według WLTP. To najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli Volvo.

Gamę otwiera wersja P6 z napędem na tylną oś i zasięgiem do 620 km. Wyżej pozycjonowany P10 AWD z dwoma silnikami elektrycznymi ma przejechać do 660 km, natomiast flagowy P12 AWD otrzymał największy akumulator i rekordowy zasięg.

Za takimi wynikami stoi nowa platforma SPA3, wydajniejsze silniki elektryczne, technologia cell-to-body oraz dopracowana aerodynamika. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,26, co w tej klasie SUV-ów jest bardzo dobrym rezultatem.

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Ładowanie 800 V. Nawet 340 km w 10 minut

EX60 korzysta z architektury 800 V, dzięki której obsługuje ładowanie z mocą przekraczającą 350 kW, a w najmocniejszej wersji nawet około 370 kW.

Według Volvo już 10 minut przy ultraszybkiej ładowarce wystarczy, by odzyskać do 340 km zasięgu. To jeden z najlepszych wyników w segmencie i ważny argument dla osób często podróżujących na dłuższych trasach.

Standardem będzie również pompa ciepła ograniczająca zużycie energii zimą, a producent obejmie akumulator 10-letnią gwarancją.

Platforma SPA3 i HuginCore mają poprawić wydajność

EX60 jest pierwszym modelem zbudowanym na platformie SPA3, opracowanej wyłącznie z myślą o samochodach elektrycznych. Dzięki temu Volvo mogło lepiej wykorzystać przestrzeń, zwiększyć efektywność napędu i przygotować auto do kolejnych aktualizacji oprogramowania.

Nowy SUV otrzyma także architekturę HuginCore, czyli centralny komputer zarządzający danymi z kamer, radarów i czujników. To właśnie on odpowiada za działanie systemów wspomagających kierowcę i umożliwia rozwijanie samochodu poprzez aktualizacje OTA.

Volvo stawia na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pozostaje jednym z największych atutów EX60. Samochód korzysta z rozbudowanego zestawu kamer, radarów i czujników wspierających kierowcę podczas codziennej jazdy.

Na pokładzie znajdą się m.in.:

monitorowanie martwego pola BLIS,

ostrzeganie o ruchu poprzecznym,

system utrzymania pasa ruchu,

monitorowanie koncentracji kierowcy.

Nowością są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa, które dostosowują siłę działania do wzrostu, masy pasażera i rodzaju kolizji. Konstrukcja nadwozia wykorzystuje także stal borową, zwiększając ochronę podczas wypadku.

Nowy kokpit z Google Gemini

We wnętrzu pojawi się 15-calowy ekran OLED pracujący pod kontrolą najnowszego Android Automotive.

EX60 będzie również pierwszym Volvo wyposażonym w asystenta Google Gemini, który umożliwi bardziej naturalne sterowanie głosowe i szybszą obsługę funkcji samochodu.

Dla najbardziej wymagających klientów producent przygotował system audio Bowers & Wilkins z 28 głośnikami.

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Volvo EX60 celuje w Teslę i niemiecką konkurencję

EX60 trafi do jednego z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku. Jego rywalami będą przede wszystkim BMW iX3, Mercedes GLC Electric, Audi Q6 e-tron oraz Tesla Model Y.

Volvo zamierza wyróżnić się połączeniem bardzo dużego zasięgu, ultraszybkiego ładowania, nowej platformy oraz rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Jeśli zapowiadane parametry potwierdzą się w praktyce, EX60 może stać się jednym z najmocniejszych graczy w segmencie elektrycznych SUV-ów klasy średniej.