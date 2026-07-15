To miejsce w samochodzie może uratować życie. Niewielu pasażerów wybiera je świadomie

Analiza śmiertelnych wypadków w USA z lat 2000-2003 wykazała, że pasażerowie z tyłu mieli o 29 proc. większe szanse przeżycia niż osoby na przednich fotelach, a miejsce z tyłu pośrodku dawało dodatkowe 25 proc. przewagi w porównaniu ze skrajnymi tylnymi siedzeniami.

Przewaga ta występuje jednak tylko wtedy, gdy środkowe miejsce wyposażono w trzypunktowy pas i zagłówek. W artykule wyjaśniamy, kiedy tylne środkowe siedzenie chroni, a kiedy lepiej wybrać inne miejsce.

Najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie? Tylne środkowe siedzenie ma przewagę, ale nie zawsze

W czasie wypadku najbezpieczniej jest siedzieć z tyłu samochodu - wynika z analiz śmiertelnych zdarzeń drogowych. Badania przeprowadzone na podstawie wypadków w USA z lat 2000-2003 wykazały, że pasażerowie tylnej kanapy mieli o 29 proc. większe szanse przeżycia niż osoby podróżujące z przodu. Jeszcze lepiej wypadało tylne środkowe miejsce, które dawało około 25 proc. przewagi względem skrajnych siedzeń drugiego rzędu.

Nie oznacza to jednak, że każde środkowe miejsce z tyłu automatycznie jest najbezpieczniejsze. Kluczowe znaczenie mają wyposażenie samochodu i prawidłowe zabezpieczenie pasażera. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz pełnowymiarowy zagłówek są tutaj absolutną podstawą.

Dlaczego tylne środkowe miejsce może najlepiej chronić?

Przewaga tylnego środkowego siedzenia wynika głównie z jego położenia. W wielu wypadkach samochód uderza przodem, a wtedy najbardziej zagrożone są miejsca znajdujące się najbliżej stref zgniotu i elementów konstrukcyjnych kabiny. Pasażerowie z tyłu mają większy dystans od przedniej części auta, dlatego rzadziej dochodzi tam do ograniczenia przestrzeni przeznaczonej dla człowieka.

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Skrajne tylne siedzenia mają natomiast słabszy punkt - znajdują się bliżej boków nadwozia. Przy uderzeniach bocznych to właśnie one są bardziej narażone na skutki kontaktu z przeszkodą. Osoba siedząca pośrodku znajduje się dalej od miejsca uderzenia, co zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.

Podobnie wygląda sytuacja podczas dachowania. Środkowy pasażer jest mniej narażony na gwałtowne ruchy nadwozia i deformacje w pobliżu drzwi lub słupków. Sama pozycja w centrum kabiny daje więc naturalną przewagę.

Kiedy tylne środkowe miejsce nie będzie najbezpieczniejsze?

Największym ograniczeniem jest wyposażenie samochodu. W starszych autach tylne środkowe miejsce często miało tylko biodrowy pas bezpieczeństwa zamiast pełnego trzypunktowego. W takim przypadku jego przewaga znika, a podczas poważnego wypadku ochrona może być wyraźnie gorsza.

Równie ważny jest zagłówek. Współczesne samochody coraz częściej oferują regulowany zagłówek także dla środkowego pasażera, ale w starszych modelach często go brakowało. Przy uderzeniu od tyłu niewłaściwe podparcie głowy zwiększa ryzyko poważnych urazów szyi.

Dlatego przed uznaniem tylnego środka za najlepsze miejsce warto sprawdzić trzy rzeczy:

czy samochód ma trzypunktowy pas bezpieczeństwa na środku

czy zagłówek można odpowiednio ustawić

czy fotel zapewnia stabilną pozycję siedzącą

Gdzie najlepiej przewozić dziecko w samochodzie?

W przypadku dzieci najważniejsze jest prawidłowe użycie fotelika. Najbezpieczniejsze miejsce również znajduje się z tyłu, ale nie zawsze będzie to środkowe siedzenie.

Idealnym rozwiązaniem byłby tylny środek wyposażony w komplet mocowań Isofix, jednak w wielu samochodach takie punkty znajdują się wyłącznie na skrajnych fotelach. Wyjątkiem są auta z trzema niezależnymi siedzeniami w drugim rzędzie, między innymi niektóre vany i większe SUV-y.

Nie każdy trzeci rząd siedzeń będzie równie bezpieczny. W samochodach, gdzie pasażer siedzi bardzo blisko tylnej szyby, ryzyko obrażeń podczas silnego uderzenia od tyłu może być większe. Dlatego miejsce dla dziecka zawsze trzeba oceniać nie tylko po liczbie rzędów, ale także po konstrukcji konkretnego auta.

Nie tylko miejsce ma znaczenie. Tak zwiększysz bezpieczeństwo w aucie

Nawet najlepsze miejsce w samochodzie nie zastąpi prawidłowej pozycji i właściwego korzystania z zabezpieczeń. Pas bezpieczeństwa powinien być zawsze dobrze napięty, a oparcie fotela ustawione możliwie pionowo. Zbyt mocno odchylona pozycja zwiększa ryzyko wysunięcia się spod pasa podczas zderzenia.

Duże znaczenie ma też ustawienie zagłówka. Jego górna część powinna znajdować się mniej więcej na wysokości głowy, a nie na poziomie szyi. Nieprawidłowe ustawienie może zwiększyć ryzyko urazów kręgosłupa przy uderzeniu od tyłu.

Niebezpieczne mogą być również luźne przedmioty przewożone w kabinie. Podczas wypadku nawet niewielki przedmiot może zmienić się w groźny pocisk, a przedmioty znajdujące się między pasażerem a poduszką powietrzną mogą spowodować dodatkowe obrażenia.

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Tylne środkowe miejsce jest najlepsze, ale tylko w odpowiednim aucie

Statystycznie tylne środkowe siedzenie pozostaje jednym z najbezpieczniejszych miejsc w samochodzie. Jego przewaga wynika z położenia najdalej od boków nadwozia i największych stref ryzyka podczas wypadku.

Nie jest to jednak uniwersalna zasada dla każdego auta. Brak trzypunktowego pasa, niewłaściwy zagłówek albo źle zaprojektowane siedzenie mogą całkowicie zmienić sytuację. Dlatego wybierając miejsce w samochodzie, warto patrzeć nie tylko na jego pozycję, ale także na konkretne rozwiązania bezpieczeństwa zastosowane przez producenta.