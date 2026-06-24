Mechanik prześwietlił używane Volvo. Oto modele, które warto wybrać

Nie każde Volvo okazuje się bezawaryjną inwestycją. Mechanik analizuje sześć popularnych modeli i pokazuje, w których miejscach wydatki pojawiają się najczęściej. Z jego relacji wynika, że o opłacalności zakupu nie decyduje samo logo na masce, lecz konkretny model i historia serwisowa danego egzemplarza.

Poniżej znajdziesz wskazówki, które wersje rozważyć po dokładnym sprawdzeniu, jakie usterki pojawiają się najczęściej i czego spodziewać się po rachunku z warsztatu. Taka wiedza przyda się każdemu, kto planuje zakup używanego Volvo.

Mechanik ocenia używane Volvo. Które modele warto kupić, a na które uważać?

Volvo od lat cieszy się opinią marki produkującej trwałe i bezpieczne samochody. Mechanicy podkreślają jednak, że na rynku wtórnym o udanym zakupie decyduje przede wszystkim stan konkretnego egzemplarza, a nie logo na masce.

Największym zainteresowaniem cieszą się dziś modele XC60, XC90, V60, V70 oraz S60. Każdy z nich ma swoje mocne strony, ale także typowe problemy, które mogą znacząco podnieść koszty eksploatacji.

Volvo V60 i V70 - trwałe, ale nie tanie w utrzymaniu

Kombi Volvo od lat uchodzą za jedne z najbardziej dopracowanych modeli marki. Mechanicy zgodnie przyznają, że V60 i V70 potrafią bez większych problemów pokonywać setki tysięcy kilometrów, pod warunkiem regularnego serwisowania.

Pułapka pojawia się jednak po zakupie zaniedbanego egzemplarza. Same auta są trwałe, ale części i naprawy nadal kosztują tyle, ile w segmencie premium. Dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić historię serwisową i zakres wykonanych napraw.

Dobrze utrzymane V60 lub V70 mogą być bardzo rozsądnym wyborem. Egzemplarze z odłożonym serwisem szybko zamieniają się jednak w źródło wysokich wydatków.

Zobacz: Volvo XC60 i Porsche Cayenne wracają po liftingach. Spalinowe SUV-y wciąż mają przyszłość

Volvo XC60 i XC90 - największe ryzyko kryje się w elektronice

SUV-y Volvo należą do najpopularniejszych aut premium na polskim rynku wtórnym. Szczególnie XC60 od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kupujących.

Mechanicy zwracają jednak uwagę, że w przypadku XC60 i XC90 najwięcej problemów potrafi sprawiać elektronika. Usterki systemów pokładowych często nie są widoczne podczas krótkiej jazdy próbnej, a ich usunięcie bywa kosztowne.

Drugim obszarem wymagającym szczególnej kontroli jest układ napędowy. Przed zakupem warto wykonać pełną diagnostykę komputerową i dokładnie sprawdzić stan napędu. To właśnie te dwa elementy najczęściej decydują o tym, czy używane Volvo okaże się udanym zakupem.

Volvo S60 - zwróć uwagę na silnik i osprzęt

W przypadku S60 oraz innych sedanów marki problemy najczęściej dotyczą silników i osprzętu. Mowa przede wszystkim o elementach eksploatacyjnych, które po latach użytkowania zaczynają wymagać wymiany.

Mechanicy radzą zwracać uwagę na kulturę pracy jednostki napędowej, ewentualne wycieki oraz historię serwisową. Sam przebieg nie daje pełnego obrazu stanu auta. Znacznie ważniejsze jest to, czy poprzedni właściciel regularnie wykonywał przeglądy i nie odkładał napraw na później.

Zadbane S60 nadal może być bardzo atrakcyjną propozycją. Zaniedbane egzemplarze szybko generują jednak koszty, które potrafią przekroczyć początkowe oszczędności przy zakupie.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem używanego Volvo?

Mechanicy są zgodni - najważniejsza jest historia serwisowa. To ona pozwala ocenić, czy samochód był właściwie eksploatowany i czy nie wymaga kosztownych napraw tuż po zakupie.

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić:

historię serwisową i faktury z napraw,

stan elektroniki oraz diagnostykę komputerową,

działanie układu napędowego,

zużycie elementów eksploatacyjnych,

zgodność przebiegu z dokumentacją.

W przypadku Volvo lepiej zapłacić więcej za zadbany egzemplarz niż skusić się na atrakcyjną cenę auta z niepewną przeszłością.

Przeczytaj: Nowe Volvo EX60 i EX60 Cross Country zadebiutowały w Warszawie

Które używane Volvo warto kupić?

Jeśli samochód ma udokumentowaną historię i był regularnie serwisowany, mechanicy najczęściej polecają modele V60, V70 oraz XC60. Największą ostrożność warto zachować przy XC60 i XC90 z uwagi na elektronikę oraz stan układu napędowego.

Najważniejszy wniosek jest jednak prosty: w przypadku używanego Volvo liczy się przede wszystkim konkretny egzemplarz. Nawet najlepszy model może okazać się kosztowną pomyłką, jeśli przez lata był zaniedbywany.