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Alfa Romeo pokazała pierwsze zdjęcie nowego SUV-a. Tak będzie wyglądać hit marki
Alfa Romeo pokazała pierwsze zdjęcie nowego SUV-a. Tak będzie wyglądać hit marki

Alfa Romeo pokazała pierwsze zdjęcie nowego SUV-a. Tak będzie wyglądać hit marki

  • 3 minut

Alfa Romeo opublikowała pierwsze zdjęcie zapowiadające nowy kompaktowy SUV, sygnalizując zaawansowany etap prac projektowych. Model powstanie na platformie STLA Medium i trafi do segmentu C, a marka ulokuje produkcję w fabryce w Melfi.

Za projekt odpowiada Centro Stile Alfy Romeo w Turynie, a w gamie pojawią się wersje hybrydowe i elektryczne. Marka zaplanowała oficjalną premierę na czwarty kwartał 2027 roku.

 

Alfa Romeo pokazała pierwsze zdjęcie nowego SUV-a

Alfa Romeo ujawniła pierwszą zapowiedź nowego kompaktowego SUV-a. Marka nie zdradza jeszcze nazwy ani wyglądu auta, ale potwierdza, że projekt jest na zaawansowanym etapie prac. Nowy model trafi do popularnego segmentu C i stanie się jednym z filarów gamy po 2027 roku.

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Za stylistykę odpowiada Centro Stile Alfy Romeo w Turynie. Producent podkreśla, że nowy SUV ma zachować włoski charakter marki i sportowe proporcje, mimo wykorzystania wspólnej platformy koncernu Stellantis.

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Platforma STLA Medium i wspólna technika

Nowy SUV powstanie na platformie STLA Medium, z której korzystają już Citroen C5 Aircross, Jeep Compass, Opel Grandland i DS N°7.

Dzięki temu Alfa Romeo otrzyma dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, jednocześnie zachowując własny styl i charakter. Wspólna architektura ma skrócić czas rozwoju modelu i ułatwić wdrożenie nowych napędów.

Będą hybrydy i wersje elektryczne

Alfa Romeo potwierdziła, że nowy SUV będzie modelem multienergetycznym. W ofercie pojawią się zarówno odmiany hybrydowe, jak i całkowicie elektryczne.

Producent nie ujawnia jeszcze parametrów technicznych, ale wykorzystanie platformy STLA Medium sugeruje, że samochód skorzysta z rozwiązań znanych już z innych modeli Stellantis.

Alfa Romeo pokazała pierwsze zdjęcie nowego SUV-a. Tak będzie wyglądać hit marki

To ważny element strategii marki, która chce rozwijać elektromobilność bez rezygnowania z charakterystycznego, sportowego wizerunku.

Projekt z Turynu, produkcja we Włoszech

Za wygląd samochodu odpowiada Centro Stile Alfy Romeo w Turynie, natomiast produkcja ruszy w zakładzie w Melfi. To właśnie tam powstają również Jeep Compass i DS N°7.

Dla Alfy Romeo to kolejny sygnał, że mimo wykorzystania wspólnej platformy marka chce zachować włoską tożsamość zarówno pod względem stylistyki, jak i miejsca produkcji.

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Premiera dopiero w 2027 roku

Nowy kompaktowy SUV zadebiutuje w czwartym kwartale 2027 roku. Do tego czasu w ofercie pozostaną obecne generacje Stelvio i Tonale.

Nowy model ma uzupełnić gamę, a nie zastąpić istniejące SUV-y. Jednocześnie stanie się jednym z najważniejszych samochodów Alfy Romeo w kolejnych latach i elementem nowej ofensywy marki w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 15.07.2026 09:16
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