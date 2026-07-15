GDDKiA ogłosiła zmiany. Nocne zamknięcie tunelu S2 i utrudnienia na S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała na ten tydzień siedem zadań, w tym nocne ćwiczenia w tunelu S2, remont łącznicy na S7 oraz otwarcie nowego odcinka DK19 od granicy do węzła Kuźnica.

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy zostanie zamknięty w nocy ze środy 15 lipca na czwartek 16 lipca w związku z ćwiczeniami służb ratowniczych, a dokładne godziny podane zostaną później. Remont na węźle Skarżysko-Kamienna Południe na S7 rusza w najbliższym czasie, a lokalni kierowcy zyskają nowy odcinek DK19.

GDDKiA zapowiada ważne zmiany dla kierowców. Tunel S2 będzie zamknięty, rusza remont S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kilku ważnych zmianach w organizacji ruchu. Najbardziej odczuwalne dla kierowców będzie nocne zamknięcie tunelu na trasie S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, ale to nie jedyna inwestycja planowana na najbliższe tygodnie.

Tunel S2 zamknięty w nocy z 15 na 16 lipca

Tunel pod Ursynowem zostanie wyłączony z ruchu w nocy ze środy 15 lipca na czwartek 16 lipca. Powodem są ćwiczenia służb ratowniczych.

GDDKiA nie podała jeszcze dokładnych godzin zamknięcia. Mają one zostać ogłoszone w osobnym komunikacie wraz z informacją o ewentualnych objazdach.

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Takie manewry są zwykle organizowane nocą, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Służby sprawdzają m.in. procedury ewakuacji, działania ratownicze i koordynację pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistego zdarzenia w tunelu.

Kierowcy planujący przejazd Południową Obwodnicą Warszawy powinni śledzić komunikaty GDDKiA i rozważyć wybór alternatywnej trasy.

Rusza remont łącznicy na S7 w Skarżysku-Kamiennej

GDDKiA rozpocznie również remont łącznicy po wschodniej stronie węzła Skarżysko-Kamienna Południe, gdzie krzyżują się droga ekspresowa S7 i DK42.

Zakres prac obejmuje:

wymianę dwóch warstw nawierzchni,

odnowienie około 400 metrów jezdni,

wykonanie nowego oznakowania poziomego.

W pierwszym etapie całkowicie zamknięty zostanie zjazd z jezdni S7 w kierunku Warszawy na DK42. Objazd poprowadzi przez węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód oraz ulice Krakowską, Paryską, Metalowców i Legionów.

Wjazd na S7 w kierunku Warszawy z DK42 pozostanie możliwy. Prace będą prowadzone etapami, a ich zakończenie zaplanowano na drugą połowę września.

Nowy węzeł w Skoczowie coraz bliżej

GDDKiA ogłosiła także przetarg na budowę nowego węzła typu "karo" w Skoczowie. Inwestycja ma usprawnić ruch na skrzyżowaniu DK81 z DW944, gdzie regularnie tworzą się korki, zwłaszcza w sezonie turystycznym.

Projekt zakłada budowę nowych łącznic, ronda, przebudowę dróg lokalnych oraz wykonanie chodników i tras pieszo-rowerowych. Oferty w przetargu można składać do 25 sierpnia.

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Kierowcy powinni śledzić komunikaty

Najbliższe dni przyniosą więc kilka zmian, które mogą wpłynąć na ruch zarówno w Warszawie, jak i w województwie świętokrzyskim oraz śląskim. Najważniejsze będą dokładne godziny zamknięcia tunelu S2 i informacje o objazdach, które GDDKiA ma publikować na bieżąco.