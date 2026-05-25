Toyota pokazała auto praktyczniejsze od SUV-a. Proace City Verso miażdży konkurencję przestrzenią

Toyota Proace City Verso jednym ruchem obala mit uniwersalności SUV-ów. Tam, gdzie liczy się przestrzeń i codzienna użyteczność, van wygrywa. Model oferuje przesuwne drzwi po obu stronach, trzy pełnoprawne miejsca z mocowaniami ISOFIX oraz bagażnik od 1050 do 1900 litrów — parametry, którym wiele popularnych crossoverów nie dorównuje.

Pod maską pracuje diesel D-4D w wariantach 100 lub 130 KM, a cennik mieści się między 108,4 a 154,7 tys. zł przy dostępnych opcjach leasingowych. Propozycja celuje w rodziny i firmy, dla których praktyczność znaczy więcej niż modna sylwetka.

Toyota Proace City Verso pokazuje słabości SUV-ów. Tu liczy się prawdziwa praktyczność

SUV-y od lat budują wizerunek aut uniwersalnych, ale w codziennym użytkowaniu często przegrywają tam, gdzie naprawdę liczy się funkcjonalność. Toyota Proace City Verso pokazuje to bardzo wyraźnie. Ten rodzinny van stawia na przestrzeń, wygodę i praktyczne rozwiązania, których wielu modnym crossoverom nadal brakuje.

Już sam układ nadwozia zdradza, że projektowano go z myślą o rodzinach i codziennym użytkowaniu, a nie wyłącznie o efektownym wyglądzie.

Bagażnik do 1900 litrów. SUV-y zostają daleko w tyle

Największą przewagę Proace City Verso widać po otwarciu bagażnika. Krótsza wersja oferuje do 1050 litrów przestrzeni za drugim rzędem siedzeń, a odmiana Long zwiększa ten wynik nawet do 1900 litrów.

To poziom, którego większość popularnych SUV-ów zwyczajnie nie osiąga, szczególnie przy komplecie pasażerów na pokładzie. W praktyce oznacza to bezproblemowe przewożenie wózka dziecięcego, rowerów, sprzętu sportowego czy dużego bagażu na rodzinny wyjazd.

Duży otwór załadunkowy i regularne kształty kufra dodatkowo ułatwiają codzienne użytkowanie. W wyższych wersjach Toyota oferuje także niezależnie otwieraną szybę tylnej klapy, dzięki której można szybko wrzucić zakupy bez podnoszenia całej klapy.

Trzy miejsca ISOFIX i przesuwne drzwi robią różnicę

Prawdziwa przewaga vana nad SUV-em zaczyna się jednak w codziennych detalach. Proace City Verso ma przesuwne drzwi boczne po obu stronach, co znacząco ułatwia wsiadanie i wysiadanie na ciasnych parkingach.

Sprawdź: Toyota Corolla Cross zmienia się w SUV-a. Hybryda i GR SPORT w nowym wydaniu bestselleru

To rozwiązanie szczególnie docenią rodziny z dziećmi. Nie trzeba walczyć z szeroko otwieranymi drzwiami ani martwić się o sąsiednie auta.

Jeszcze ważniejszy jest drugi rząd siedzeń. Toyota zastosowała tam trzy niezależne miejsca z pełnymi mocowaniami ISOFIX. Dzięki temu można bez problemu zamontować nawet trzy foteliki obok siebie, co w wielu SUV-ach nadal pozostaje trudne albo wręcz niemożliwe.

Właśnie tutaj Proace City Verso pokazuje, że praktyczność nadal potrafi wygrać z modą.

Diesel zamiast hybrydy. Toyota stawia na prostotę

Pod maską pracuje dobrze znany silnik D-4D dostępny w dwóch wariantach mocy: 100 oraz 130 KM. Obie wersje współpracują z manualną skrzynią biegów.

Toyota nie próbuje udawać sportowego SUV-a ani elektrycznego gadżetu. Proace City Verso stawia na prostotę, ekonomię i przewidywalność w codziennym użytkowaniu.

Słabsza odmiana sprawdzi się głównie w mieście i przy spokojnej jeździe rodzinnej, a mocniejszy diesel daje większy komfort podczas jazdy w trasie oraz przy pełnym obciążeniu. Van może także holować przyczepę o masie do 1450 kg.

Ceny i wersje wyposażenia Toyoty Proace City Verso

Oferta modelu została przygotowana zarówno dla rodzin, jak i klientów firmowych. Cennik startuje od około 108 tys. zł za podstawową wersję Combi z silnikiem 100 KM. Topowa odmiana VIP Long z dieslem 130 KM kosztuje około 154 tys. zł.

W gamie znajdują się także wersje Business oraz Family, które najmocniej podkreślają rodzinny charakter modelu.

Toyota oferuje również leasing KINTO ONE, a część konfiguracji dostępna jest praktycznie od ręki. Dla klientów biznesowych znaczenie może mieć również program Toyota PRO z ochroną nawet do miliona kilometrów przez trzy lata użytkowania.

Toyota przypomina, że praktyczność nadal ma znaczenie

Proace City Verso pokazuje dziś coś, o czym rynek SUV-ów coraz częściej zapomina: samochód rodzinny ma przede wszystkim ułatwiać codzienne życie.

Przeczytaj: Najlepsze używane SUV-y według mechaników. Te modele warto kupić w 2026 roku

Ogromny bagażnik, przesuwne drzwi, trzy miejsca ISOFIX i funkcjonalne wnętrze sprawiają, że klasyczny van w wielu sytuacjach okazuje się zwyczajnie bardziej praktyczny od modnego SUV-a. Toyota bardzo wyraźnie przypomina, że użyteczność nadal potrafi być ważniejsza niż sam wygląd.