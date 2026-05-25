Alfa Romeo zmienia plany. Nowa Giulietta ważniejsza niż Stelvio i Giulia

Alfa Romeo gwałtownie zmienia priorytety: najważniejszym projektem staje się kompaktowy SUV Giulietta, a szybkie wdrożenie Stelvio i Giulii schodzi na dalszy plan. Plan Antonio Filosy sprowadza markę do roli producenta regionalnego skoncentrowanego na Europie i stawia na modele, które mogą zbudować wolumen sprzedaży.

Nowy crossover oparty na platformie STLA One ma łączyć warianty hybrydowe i elektryczne z akumulatorami LFP, podczas gdy Stelvio i Giulia poczekają, by dopracować napędy hybrydowe i plug-in. Ta decyzja może przesądzić o odbudowie pozycji Alfy na Starym Kontynencie.

Alfa Romeo zmienia strategię. Nowa Giulietta ważniejsza niż Stelvio i Giulia

Alfa Romeo wyraźnie zmienia priorytety i stawia dziś przede wszystkim na Europę. Nowa strategia marki zakłada odejście od szybkiej pełnej elektryfikacji i skupienie się na modelach, które mają realną szansę budować sprzedaż. Najważniejszym projektem staje się kompaktowy SUV roboczo nazywany Giuliettą, a nowe Stelvio i Giulia schodzą na dalszy plan.

To zwrot względem wcześniejszego kursu forsowanego jeszcze za czasów Carlosa Tavaresa. Nowy szef Stellantisa Antonio Filosa stawia na pragmatyzm: Europa potrzebuje dziś przede wszystkim tańszych i bardziej uniwersalnych modeli z napędami hybrydowymi.

Nowa Giulietta ma być kluczowym modelem Alfy Romeo

Priorytetem marki staje się nowy kompaktowy SUV segmentu C. Model określany jako Giulietta ma trafić między Juniora a Tonale i wypełnić najważniejszą dziś część rynku europejskiego.

To właśnie ten segment odpowiada obecnie za największy wolumen sprzedaży. Alfa Romeo chce wykorzystać rosnący popyt na mniejsze SUV-y i jednocześnie odpowiedzieć na coraz większą presję ze strony chińskich producentów, którzy systematycznie zwiększają udział w europejskim rynku.

Nowy model ma stylistycznie rozwijać kierunek znany z Juniora, ale z bardziej miękkimi liniami i wyraźniejszym nawiązaniem do klasycznych Alf Romeo. Marka liczy, że SUV połączy emocjonalny design z większą praktycznością i atrakcyjną ceną wejścia.

Platforma STLA One i napędy hybrydowe

Nowy SUV powstanie na platformie STLA One, która obsługuje zarówno napędy hybrydowe, plug-in hybrid, jak i w pełni elektryczne.

Warianty elektryczne mają korzystać z akumulatorów LFP. To rozwiązanie tańsze i bardziej odporne na długotrwałą eksploatację niż klasyczne baterie NMC. Dla Alfy Romeo oznacza to możliwość lepszej kontroli kosztów i zwiększenia konkurencyjności modelu.

Kluczowa pozostaje jednak elastyczność. Marka nie chce już uzależniać całej przyszłości od wyłącznie elektrycznych napędów. STLA One daje możliwość szybkiego dopasowania oferty do realnych oczekiwań klientów i sytuacji na rynku.

Stelvio i Giulia opóźnione. Alfa stawia na hybrydy i PHEV

Nowe generacje Stelvio i Giulii nadal pozostają w planach, ale ich rozwój został spowolniony. Powód jest prosty: modele projektowano wcześniej głównie jako auta elektryczne, a dziś Alfa Romeo uznaje taki kierunek za zbyt ryzykowny dla Europy.

Marka potrzebuje czasu na dopracowanie napędów hybrydowych oraz plug-in hybrid. Bez nich Stelvio i Giulia mogłyby mieć problem z osiągnięciem sensownego wyniku sprzedaży.

To ważna zmiana podejścia. Alfa Romeo wraca do bardziej realistycznej strategii, w której elektryfikacja ma wspierać sprzedaż, a nie ją ograniczać.

Dlaczego Alfa Romeo stawia na mniejszego SUV-a?

Nowa Giulietta ma być dla marki czymś więcej niż kolejnym SUV-em. To model, który ma budować wolumen i poprawić pozycję Alfy Romeo w Europie.

Tonale nie stało się sprzedażowym przełomem, dlatego marka potrzebuje mocniejszej pozycji w segmencie kompaktowych crossoverów. Mniejsze auto daje też większą elastyczność cenową i łatwiej odpowiada na potrzeby europejskich klientów.

Dodatkowo Alfa Romeo chce ograniczyć ryzyko związane z drogimi, niskowolumenowymi modelami premium. Stelvio i Giulia pozostaną ważnymi elementami gamy, ale to kompaktowy SUV ma dziś największy potencjał biznesowy.

Alfa Romeo wraca do pragmatycznego podejścia

Zmiana strategii pokazuje, że Alfa Romeo zaczyna bardziej realistycznie patrzeć na europejski rynek. Zamiast forsować pełną elektryfikację za wszelką cenę, marka koncentruje się na modelach, które mogą realnie zwiększyć sprzedaż i poprawić rentowność.

Jeśli nowa Giulietta połączy atrakcyjny design, nowoczesne technologie i dobrze dobrane napędy, może stać się najważniejszym modelem Alfy Romeo w najbliższych latach. Jednocześnie marka zyska czas na spokojne dopracowanie nowych generacji Stelvio i Giulii.