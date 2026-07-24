Warszawa zamyka część centrum dla kierowców. Bez identyfikatora nie wjedziesz

Warszawa wprowadza nowe zasady ruchu w ścisłym centrum miasta. Do wyznaczonej strefy będzie można wjechać wyłącznie z identyfikatorem, który otrzymają m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizatorzy wydarzeń.

Zmiany są częścią programu Nowe Centrum Warszawy i mają ograniczyć ruch samochodowy na rzecz pieszych oraz zieleni. Kierowców czeka również nowy system kontroli wjazdu oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych.

Warszawa ogranicza wjazd do części centrum

Nowa strefa obejmie fragment śródmieścia w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Zgodnie z informacjami miasta zmiany dotyczą ulic Złotej, Zgoda, części Jasnej oraz placu przed Domem Pod Orłami.

Obszar o powierzchni około 2,5 hektara ma zostać przekształcony przede wszystkim z myślą o pieszych. Miasto zapowiada więcej zieleni, ograniczenie ruchu samochodowego i spokojniejszą przestrzeń publiczną.

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Kto będzie mógł wjechać?

Prawo wjazdu otrzymają wyłącznie pojazdy z identyfikatorem. Dokumenty będą wydawane mieszkańcom, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w strefie oraz organizatorom wydarzeń.

System ma umożliwić dojazd do posesji, miejsc postojowych i punktów obsługi znajdujących się przy ulicach objętych przebudową, bez całkowitego zamykania ich dla uprawnionych użytkowników.

Kamery rozpoznają tablice, a słupki otworzą drogę

Kontrolę wjazdu zapewni nowa infrastruktura. Na wjazdach pojawią się automatyczne, wysuwane słupki, które będą otwierały przejazd po rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej uprawnionego pojazdu lub po użyciu specjalnej karty. Obecnie system przechodzi testy.

Dodatkowo kierowcy mają korzystać z dynamicznej informacji o wolnych miejscach parkingowych. Ważnym elementem inwestycji jest także nowy parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy, oferujący 420 miejsc postojowych.

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Co zmieni się dla kierowców?

Nowe zasady oznaczają, że przejazd przez część ścisłego centrum Warszawy nie będzie już ogólnodostępny. Dla wielu kierowców będzie to konieczność korzystania z parkingów zlokalizowanych poza strefą lub częstszego wyboru transportu publicznego.

Warszawa dołącza tym samym do grona europejskich miast ograniczających ruch samochodowy w najbardziej reprezentacyjnych częściach centrum. W najbliższych miesiącach okaże się, jak nowe rozwiązania sprawdzą się w praktyce i czy uda się pogodzić potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców oraz kierowców.