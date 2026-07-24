Foxtron pokazał ceny swoich elektryków. To dobra wiadomość dla Izery

Foxtron ujawnił ceny swoich nowych samochodów elektrycznych, które mogą stać się ważnym punktem odniesienia dla przyszłej Izery 2. Kompaktowa Bria kosztuje na Tajwanie równowartość około 83,6 tys. zł, a większy SUV Cavira startuje z poziomu około 145,1 tys. zł.

Jeśli Electromobility Poland wykorzysta technologię Foxtrona, polski elektryk może trafić na rynek z bardzo konkurencyjną ceną.

Foxtron pokazał ceny. To ważny sygnał dla Izery

Foxtron po raz pierwszy ujawnił oficjalne ceny modeli Bria i Cavira, które w przyszłości mogą posłużyć jako technologiczna baza dla kolejnej generacji Izery. Na rynku tajwańskim Bria została wyceniona na równowartość około 83,6 tys. zł, natomiast Cavira kosztuje od około 145,1 tys. zł.

Choć ceny nie muszą zostać bezpośrednio przeniesione na polski rynek, pokazują, jaki poziom wyceny jest możliwy przy wykorzystaniu tej samej platformy i technologii.

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Bria i Cavira. Dwa elektryki o zupełnie innym charakterze

Foxtron Bria to kompaktowy hatchback wyposażony w akumulator o pojemności 57,7 kWh, który według producenta zapewnia zasięg przekraczający 400 km według WLTP.

Z kolei Cavira reprezentuje segment większych SUV-ów. Oferuje baterię o pojemności 82,7 kWh oraz deklarowany zasięg sięgający 578 km WLTP. Model spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – producent poinformował o 1000 zamówień złożonych w krótkim czasie od rozpoczęcia sprzedaży.

Dodatkowo Foxtron zachęca klientów do wcześniejszych rezerwacji, oferując rabat w wysokości 10 tys. jednostek lokalnej waluty dla zamówień złożonych przed końcem lipca.

Czy Izera 2 może kosztować podobnie?

Na ostateczną cenę polskiego modelu wpłynie wiele czynników, m.in. koszty produkcji, warunki licencyjne, ceny akumulatorów oraz miejsce montażu samochodu. Mimo to tajwański cennik pokazuje, że samochód oparty na technologii Foxtrona nie musi być drogi.

Jeżeli Electromobility Poland zdecyduje się wykorzystać rozwiązania Foxtrona, Izera 2 może zadebiutować jako jeden z najciekawiej wycenionych elektryków w swoim segmencie. To szczególnie istotne w czasie, gdy cena pozostaje jednym z największych argumentów przy wyborze samochodu elektrycznego.

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Na razie są to jednak jedynie rynkowe przesłanki. Ostateczna specyfikacja i cennik Izery będą zależeć od decyzji producenta oraz warunków współpracy z tajwańskim partnerem.