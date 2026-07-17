Większość kierowców o tym zapomina. Latem ciśnienie w oponach mocno się zmienia

Latem ciśnienie w oponach rośnie wraz z temperaturą. Już wzrost o 10 stopni Celsjusza może zwiększyć je o około 0,1 bara, a po dłuższej jeździe wartości są jeszcze wyższe. To właśnie dlatego wielu kierowców popełnia błąd, sprawdzając opony zaraz po zatrzymaniu samochodu.

Choć różnice wydają się niewielkie, mogą mieć realny wpływ na prowadzenie auta, drogę hamowania i zużycie paliwa. W upalne dni opony pracują w znacznie trudniejszych warunkach niż wiosną czy jesienią, dlatego nawet prawidłowo ustawione ciśnienie może szybko się zmienić. Warto wiedzieć, kiedy wykonywać pomiar i dlaczego spuszczanie powietrza z rozgrzanych opon jest jednym z najczęstszych błędów kierowców.

Dlaczego latem ciśnienie w oponach rośnie?

Wysoka temperatura sprawia, że powietrze wewnątrz opony rozszerza się, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Przyjmuje się, że wzrost temperatury o około 10 stopni Celsjusza oznacza wzrost ciśnienia o około 0,1 bara. W upalne dni różnica względem pomiarów wykonywanych zimą może wynosić nawet kilka dziesiątych bara.

Podczas jazdy opony nagrzewają się dodatkowo od rozgrzanego asfaltu i pracy własnej konstrukcji. Z tego powodu pomiar wykonany bezpośrednio po zakończeniu podróży będzie zawyżony.

Nie sprawdzaj ciśnienia zaraz po jeździe

To jeden z najczęstszych błędów kierowców. Jeśli po zatrzymaniu samochodu wypuścimy powietrze z nagrzanej opony, po jej ostygnięciu ciśnienie okaże się zbyt niskie.

Dlatego eksperci zalecają kontrolowanie ciśnienia wyłącznie na zimnych oponach - najlepiej przed rozpoczęciem jazdy lub po kilku godzinach postoju.

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Jakie ciśnienie jest prawidłowe?

Latem zalecane wartości nie zmieniają się. W większości samochodów osobowych wynoszą około 2,2-2,5 bara, jednak zawsze należy kierować się danymi producenta konkretnego modelu.

Informacje o prawidłowym ciśnieniu można znaleźć na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy, pod klapką wlewu paliwa lub w instrukcji obsługi. Warto pamiętać, że liczba widoczna na boku opony oznacza maksymalne dopuszczalne ciśnienie, a nie wartość zalecaną do codziennej jazdy.

Złe ciśnienie wpływa na bezpieczeństwo i spalanie

Nieprawidłowe ciśnienie odbija się nie tylko na trwałości opon, ale również na prowadzeniu samochodu.

Zbyt niskie zwiększa opory toczenia, podnosi zużycie paliwa i pogarsza stabilność auta. Z kolei zbyt wysokie ogranicza powierzchnię styku opony z nawierzchnią, obniża komfort jazdy i przyspiesza zużycie środkowej części bieżnika.

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Jak często kontrolować ciśnienie?

Najlepiej robić to przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą podróżą. Regularna kontrola zajmuje zaledwie kilka minut, a może poprawić bezpieczeństwo, zmniejszyć zużycie paliwa i wydłużyć żywotność opon. Szczególnie latem, gdy wysokie temperatury mają bezpośredni wpływ na ich pracę