5W-30 czy 10W-40? Ten wybór może zdecydować o żywotności silnika

Oznaczenia 5W-30 i 10W-40 to nie przypadkowe liczby. Informują o tym, jak olej zachowuje się podczas mroźnego rozruchu i po rozgrzaniu silnika. Dobrze dobrana lepkość wpływa nie tylko na łatwość uruchomienia auta zimą, ale także na skuteczność smarowania i trwałość jednostki napędowej.

Wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne symbole i kiedy warto wybrać konkretną klasę oleju.

Co oznaczają symbole 5W-30 i 10W-40?

Oznaczenia stosowane na opakowaniach oleju silnikowego określają jego lepkość w różnych warunkach pracy. Litera W pochodzi od angielskiego słowa winter i odnosi się do zachowania oleju w niskich temperaturach.

Pierwsza liczba informuje o tym, jak łatwo olej przepływa podczas zimnego rozruchu. Druga określa jego lepkość po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej.

To właśnie dzięki tym oznaczeniom można dobrać olej odpowiedni zarówno do warunków klimatycznych, jak i konstrukcji silnika.

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Co oznacza pierwsza liczba?

Im niższa wartość przed literą W, tym lepiej olej zachowuje płynność podczas mrozu.

Olej 5W-30 ułatwi rozruch przy niskich temperaturach bardziej niż 10W-40, dlatego jest częściej zalecany do eksploatacji w chłodniejszym klimacie. Różnica kilku stopni może mieć znaczenie podczas zimowego uruchamiania silnika.

Co oznacza druga liczba?

Druga liczba mówi o lepkości oleju po rozgrzaniu silnika.

Olej 30 jest rzadszy od 40, natomiast 10W-40 tworzy grubszą warstwę smarną w wysokiej temperaturze. Z tego powodu bywa stosowany w starszych lub bardziej zużytych jednostkach napędowych, które wymagają lepszego uszczelnienia i ochrony.

Warto jednak pamiętać, że wyższa liczba nie oznacza automatycznie lepszego oleju. Najważniejsze jest stosowanie klasy lepkości zalecanej przez producenta samochodu.

Jak wybrać odpowiedni olej?

Podstawowym źródłem informacji zawsze powinna być instrukcja obsługi pojazdu. Producent określa klasę lepkości odpowiednią dla danego silnika, a ostateczny wybór może zależeć od klimatu oraz stopnia zużycia jednostki napędowej.

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Klasy lepkości są standaryzowane przez normę SAE J300, dlatego oznaczenie 5W-30 lub 10W-40 oznacza te same właściwości niezależnie od marki oleju.

Znajomość tych symboli pozwala uniknąć kosztownych pomyłek i lepiej zadbać o silnik. W praktyce wybór odpowiedniego oleju jest równie ważny jak jego regularna wymiana.