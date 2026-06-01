720 KM, karbon i cena ponad milion zł. Tak wygląda nowa Cobra GT Coupe
720 KM i karbon za ponad milion złotych — tak zapowiada się Cobra GT Coupe, którą AC Cars pokazuje z okazji 125-lecia marki. Pod maską pracuje pięciolitrowe V8 Forda Coyote w dwóch wariantach mocy, a ceny startują od około 1,15 mln zł.

Produkcja ma ruszyć za dwa lata, a moce wytwórcze wzrosną z 100 do 1000 aut rocznie. Model łączy odniesienia do klasycznej A98 ze współczesną techniką i wyraźnie zarysowanymi ambicjami.

AC Cobra GT Coupe na 125-lecie marki

Brytyjskie AC Cars świętuje 125-lecie działalności premierą jednego z najbardziej spektakularnych modeli w swojej historii. Nowa Cobra GT Coupe nawiązuje do legendarnej AC A98 z 1964 roku, ale wykorzystuje nowoczesną technikę, karbonowe nadwozie i potężne silniki V8 Forda.

Nowy model ma trafić do produkcji za dwa lata, a ceny startują od około 1,15 mln zł.

Inspiracją była legendarna AC A98

Projektanci nie zdecydowali się na wierne odtworzenie historycznego modelu. Zamiast tego stworzyli nowoczesne coupe o wyraźnych odniesieniach do wyścigowej AC A98, która w 1964 roku osiągnęła 296 km/h na publicznej drodze.

Cobra GT Coupe zachowuje charakterystyczne proporcje klasycznego grand tourera. Długa maska, mocno cofnięta kabina i szerokie nadwozie tworzą sylwetkę, która wygląda jednocześnie elegancko i agresywnie. Duże felgi nie są wyłącznie zabiegiem stylistycznym - zapewniają miejsce dla wydajnego układu hamulcowego, niezbędnego przy tak wysokich osiągach.

Dwie wersje V8. Nawet 720 KM pod maską

Pod maską pracuje dobrze znany 5-litrowy silnik Ford Coyote V8.

Klienci będą mogli wybierać między dwiema wersjami:

  • wolnossąca V8 - 439 KM i 556 Nm
  • V8 z kompresorem - 720 KM i 820 Nm

Bazowa odmiana została przygotowana z myślą o kierowcach ceniących klasyczne brzmienie i liniowe oddawanie mocy. Z kolei wersja doładowana celuje w klientów oczekujących osiągów na poziomie współczesnych supersamochodów.

Napęd trafia wyłącznie na tylną oś. Standardem pozostaje manualna skrzynia biegów, ale producent przewidział również opcjonalny 10-biegowy automat.

Według AC Cars najmocniejsza odmiana przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 3,5 sekundy.

Karbonowe nadwozie i idealny rozkład masy

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji jest karoseria wykonana z włókna węglowego. Dzięki temu masa własna wynosi 1587 kg, co przy mocy 720 KM zapewnia bardzo korzystny stosunek mocy do masy.

Producent podkreśla również idealny rozkład masy 50:50 między osiami. To rozwiązanie ma zapewnić neutralne prowadzenie, wysoką stabilność przy dużych prędkościach i lepszą kontrolę nad autem podczas dynamicznej jazdy.

W połączeniu z napędem na tył oraz ręczną skrzynią biegów Cobra GT Coupe ma oferować bardziej analogowe i angażujące doświadczenia niż wiele współczesnych samochodów sportowych.

Produkcja ruszy za dwa lata

Premiera modelu jest częścią szerszego planu rozwoju AC Cars. Producent buduje nową fabrykę, która pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne z około 100 do nawet 1000 samochodów rocznie.

Dla marki oznacza to największy wzrost skali działalności od wielu lat. Cobra GT Coupe ma odegrać kluczową rolę w tej strategii i stać się drugim filarem oferty obok roadstera Cobra GT.

Ceny przekraczają milion złotych

Nowa Cobra GT Coupe nie będzie samochodem dla masowego klienta.

Szacunkowe ceny prezentują się następująco:

  • Cobra GT Coupe 5.0 V8 439 KM - od około 1,15 mln zł
  • Cobra GT Coupe 5.0 V8 Supercharged 720 KM - od około 1,25 mln zł

Przy takim poziomie cen AC Cars rywalizuje z najbardziej ekskluzywnymi sportowymi modelami dostępnymi na rynku. Producent liczy jednak na klientów szukających czegoś bardziej wyjątkowego niż seryjne supersamochody dużych marek.

Cobra GT Coupe otwiera nowy rozdział w historii AC Cars

Jubileuszowy model ma przypomnieć o bogatym dziedzictwie najstarszego brytyjskiego producenta samochodów, który nieprzerwanie pozostaje aktywny na rynku.

Połączenie karbonowego nadwozia, klasycznej sylwetki coupe, potężnego V8 i ręcznego montażu sprawia, że Cobra GT Coupe może stać się jednym z najbardziej interesujących samochodów sportowych najbliższych lat. Jeśli AC Cars zrealizuje ambitne plany produkcyjne bez utraty jakości, jubileuszowa Cobra ma szansę stać się symbolem nowego rozdziału w historii marki.

Data publikacji: 01.06.2026 07:42
BYD Dolphin G DM-i na Europę. Nowy plug-in hybrid z zasięgiem ponad 1000 km

