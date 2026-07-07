Alfa Romeo pokazała wyjątkowy model nad jeziorem Garda. Jest tylko dla wybranych

Alfa Romeo zabrała nad jezioro Garda limitowaną Giulię Quadrifoglio Luna Rossa — samochód, którego pakiet aerodynamiczny ma generować nawet pięć razy większy docisk niż seryjna wersja.

Marka wystąpiła jako oficjalny partner Foiling Week w Malcesine, prezentując auto w naturalnym dla niego środowisku inspiracji: świecie regat i foilingu. Wnętrze zawiera fragmenty prawdziwych żagli i fotele Sparco, a irydyzujący lakier nawiązuje do jachtu AC75. To nie zwykła edycja limitowana, lecz projekt podkreślający techniczne ambicje Alfy Romeo.

Foiling Week odbywał się w Malcesine od 27 czerwca do 5 lipca, a Alfa Romeo wystąpiła tam jako oficjalny partner motoryzacyjny. Producent dostarczył flotę samochodów do obsługi imprezy, ale główną atrakcją była właśnie Giulia Luna Rossa przygotowana we współpracy z zespołem żeglarskim Luna Rossa.

Pakiet z włókna węglowego i pięć razy większy docisk

Największe wrażenie robi pakiet aerodynamiczny wykonany z włókna węglowego. Obejmuje on zmodyfikowany przedni zderzak, elementy pod podwoziem, specjalne progi oraz duże tylne skrzydło.

Według deklaracji Alfy Romeo zestaw może generować nawet pięć razy większy docisk niż seryjna Giulia Quadrifoglio. To właśnie aerodynamika ma być głównym wyróżnikiem tej limitowanej wersji, a nie wyłącznie zmieniony wygląd czy dodatkowe emblematy.

Marka wyraźnie nawiązuje do świata foilingu, w którym kluczowe znaczenie mają opór powietrza, przepływ i precyzja działania. Giulia Luna Rossa ma być motoryzacyjnym odpowiednikiem tej filozofii.

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Lakier inspirowany jachtem AC75

Nadwozie otrzymało irydyzujący lakier nawiązujący do jachtu AC75 Luna Rossa, startującego w 37. Pucharze Ameryki. Całość uzupełniają czarne i szare powierzchnie oraz czerwone logotypy Alfa Romeo.

Efekt ma podkreślać techniczny i kolekcjonerski charakter projektu. Samochód wygląda bardziej jak demonstracja możliwości aerodynamicznych marki niż klasyczna limitowana edycja.

Wnętrze z prawdziwego żagla

Równie nietypowo prezentuje się kabina. Giulia Quadrifoglio Luna Rossa otrzymała fotele Sparco oraz materiały inspirowane wyposażeniem załogi Luna Rossa.

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Najciekawszym detalem jest panel deski rozdzielczej wykonany z oryginalnego materiału pochodzącego z żagli. To nie tylko stylistyczne nawiązanie do żeglarstwa, ale wykorzystanie autentycznego elementu związanego z zespołem Luna Rossa.

Projekt programu BOTTEGAFUORISERIE

Giulia Luna Rossa powstała w ramach programu BOTTEGAFUORISERIE. Alfa Romeo wykorzystuje go do tworzenia bardziej ekskluzywnych i technicznie dopracowanych projektów.

Samochód pojawiał się już wcześniej podczas 1000 Miglia, a prezentacja nad Gardą była kolejnym etapem budowania zainteresowania tym modelem.

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Dlaczego Foiling Week był idealnym miejscem?

Wybór Foiling Week nie był przypadkowy. W sportach foilingowych liczy się maksymalna efektywność ruchu i ograniczanie oporu, czyli dokładnie te elementy, które Alfa Romeo podkreśla w przypadku Giulii Quadrifoglio Luna Rossa.

Dzięki temu marka mogła pokazać samochód w otoczeniu naturalnie kojarzącym się z aerodynamiką i zaawansowaną techniką. To właśnie ten kontekst sprawia, że Luna Rossa wyróżnia się na tle typowych limitowanych serii i ma być czymś więcej niż tylko kolejną specjalną edycją sportowego sedana.