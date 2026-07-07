Skoda Epiq debiutuje w Polsce. Producent ujawnił ceny i warunki zakupu

Skoda Epiq w Polsce startuje od deklarowanych 112 900 zł, lecz ta kwota dotyczy wyłącznie oferty premierowej i nie jest dostępna od ręki. Na starcie klienci mogą złożyć zamówienie jedynie na topową wersję 55, a słabsze odmiany trafią do konfiguratora dopiero we wrześniu i październiku.

W praktyce najniższa cena pozostaje obietnicą na później, a nie propozycją dla osób chcących szybko odebrać auto. Poniżej znajdziesz szczegóły cennika, terminów zamówień, parametrów napędu i opcji finansowania.

Ile kosztuje Skoda Epiq w Polsce? Najtańsza wersja ma jeden haczyk

Skoda opublikowała polski cennik nowego elektrycznego SUV-a. Ceny startują od 112 900 zł, ale ta kwota obowiązuje wyłącznie w ramach oferty premierowej i dotyczy bazowej wersji Epiq 35, której nie można jeszcze zamówić.

Po zakończeniu promocji cena wzrośnie do 117 500 zł.

Obecnie sprzedaż obejmuje wyłącznie najmocniejszy wariant Epiq 55. Na słabsze odmiany trzeba jeszcze poczekać.

Kiedy będzie można zamówić poszczególne wersje?

Na starcie do konfiguratora trafił tylko Epiq 55.

Producent zapowiada, że:

Epiq 40 będzie dostępny w drugiej połowie września,

Epiq 35 pojawi się w pierwszej połowie października.

Oznacza to, że najniższa cena pozostaje na razie wyłącznie zapowiedzią. Dodatkowo Skoda zaznacza, że ceny wersji 35 i 40 mają obecnie charakter szacunkowy i mogą jeszcze zostać potwierdzone przed rozpoczęciem sprzedaży.

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Trzy wersje napędu. Różnice są spore

Gamę otwierają trzy warianty różniące się mocą, akumulatorem i zasięgiem.

Epiq 35

115 KM

bateria 37 kWh netto

do 310 km zasięgu WLTP

0-100 km/h w 11,0 s

Epiq 40

135 KM

bateria 37 kWh netto

do 310 km zasięgu WLTP

0-100 km/h w 9,8 s

Epiq 55

204 KM

bateria 52 kWh netto

do 440 km zasięgu WLTP

0-100 km/h w 7,1 s

Najmocniejsza odmiana oferuje również najszybsze ładowanie - do 105 kW prądem stałym. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zająć około 24 minut.

Wyposażenie. Już podstawowa wersja jest bogata

Bazowa odmiana Essence otrzyma m.in.:

reflektory LED,

adaptacyjny tempomat ACC,

automatyczną klimatyzację Climatronic,

13,1-calowy ekran multimediów,

tylne czujniki parkowania,

obsługę SmartLink.

Bogatsza wersja Selection dokłada m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, kamerę cofania, przednie czujniki parkowania, bezkluczykowy dostęp Kessy Advance, podgrzewane fotele i kierownicę oraz funkcję ładowania dwukierunkowego.

Skoda zapowiada również sportową odmianę Sportline, ale jej szczegółowa specyfikacja zostanie ujawniona w późniejszym terminie.

Leasing i kredyt. Tak wyglądają raty

Producent przygotował także ofertę finansowania.

Według obecnych wyliczeń:

Epiq 35 kosztuje od 878 zł netto miesięcznie w leasingu lub od 991 zł brutto w kredycie,

Epiq 55 od 1253 zł netto w leasingu i od 1432 zł brutto w kredycie.

Wyliczenia dotyczą finansowania na 36 miesięcy z wpłatą własną 12 500 zł i limitem 10 tys. km rocznie.

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Najtańszy Epiq jeszcze nie wyjedzie na drogi

Choć Skoda reklamuje Epiqa ceną od 112 900 zł, w praktyce klienci mogą dziś zamówić wyłącznie topową odmianę 55. Tańsze wersje pojawią się dopiero jesienią, dlatego osoby liczące na najniższą cenę będą musiały jeszcze poczekać. W pierwszych miesiącach sprzedaży to właśnie najmocniejszy Epiq z największą baterią i zasięgiem do 440 km będzie jedyną realnie dostępną wersją.