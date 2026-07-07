Nowe BMW X5 z nietypową opcją. Za ten efekt trzeba dopłacić 1800 zł

BMW oferuje świetlny dywan do X5 — dopłata 1 800 zł obowiązuje przy zakupie nowego modelu. Projekt obejmuje projekcję w strefach wejścia przednich i tylnych drzwi oraz współpracuje z atrapą chłodnicy Iconic Glow i przednim oraz tylnym oświetleniem.

Efekt można spersonalizować w trzech wariantach: Relaxed, Balanced i Excited, a producent podkreśla użycie ponad 194 tys. pikseli. Dodatek przede wszystkim buduje wrażenie premium podczas codziennego korzystania z samochodu.

Czym jest świetlny dywan BMW i co oferuje?

Świetlny dywan to nowa opcja dostępna w BMW X5. Zamiast klasycznego oświetlenia pod drzwiami kierowca i pasażerowie otrzymują rozbudowaną projekcję świetlną wyświetlaną na nawierzchni podczas otwierania i zamykania auta.

BMW podkreśla, że rozwiązanie nie tylko robi efektowne pierwsze wrażenie, ale także ułatwia wsiadanie po zmroku. Projekcja obejmuje strefę przednich i tylnych drzwi, a całość współpracuje z podświetlaną atrapą BMW Iconic Glow oraz oświetleniem zewnętrznym, tworząc spójną animację powitalną.

Producent zastosował projektor o rozdzielczości ponad 194 tys. pikseli, dzięki czemu obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w dotychczas stosowanych systemach.

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Trzy animacje i specjalne wersje dla modeli M

BMW pozwala wybrać jeden z trzech efektów świetlnych: Relaxed, Balanced lub Excited. Wersje M Performance oraz samochody wyposażone w pakiet M lub M Pro otrzymują dodatkowe, dedykowane animacje.

To rozwiązanie nie wpływa na osiągi ani właściwości jezdne samochodu. Jest elementem personalizacji, który ma podkreślać luksusowy charakter modelu.

Ile kosztuje świetlny dywan?

Nowa opcja dostępna jest podczas konfiguracji BMW X5 i kosztuje 1800 zł. Sam model startuje od około 440 tys. zł, dlatego producent traktuje świetlny dywan jako jeden z elementów wyposażenia premium, a nie samodzielny gadżet.

Dlaczego producenci stawiają na takie dodatki?

Coraz więcej marek zarabia nie tylko na sprzedaży samochodów, ale także na ich personalizacji. Efektowne oświetlenie, cyfrowe animacje czy indywidualne motywy stają się kolejnymi elementami budującymi prestiż i wyróżniającymi auto.

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W przypadku BMW świetlny dywan wpisuje się właśnie w tę strategię. Za stosunkowo niewielką dopłatą względem ceny całego samochodu właściciel otrzymuje wyposażenie, które nie zmienia parametrów auta, ale wyraźnie wpływa na odbiór modelu i codzienne korzystanie z niego.

Dla wielu klientów będzie to zbędny gadżet. Dla innych - kolejny element podkreślający premium charakter BMW X5.