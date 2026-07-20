Audi A2 E-Tron przyłapane bez kamuflażu. Tak wygląda nowy model
Audi A2 E-Tron wyjechało na ulice Kopenhagi w niemal seryjnej formie. Kamuflaż ogranicza się już tylko do kolorowych akcentów, które nie ukrywają kształtu nadwozia.
Zdjęcia opublikowane przez serwis pro-street.dk pozwalają zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy elektryk Audi przed oficjalną premierą zaplanowaną na jesień.
Kamuflaż przestał ukrywać nadwozie
Audi najwyraźniej weszło w końcową fazę testów nowego A2 E-Tron. Samochód sfotografowany na ulicach Kopenhagi ma jedynie symboliczne oklejenie, które pełni bardziej funkcję stylistycznego wykończenia niż maskowania projektu.
To oznacza, że proporcje nadwozia, linia dachu i większość detali są już praktycznie identyczne z tymi, które zobaczymy podczas oficjalnej premiery.
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Nowy styl inspirowany innymi modelami Audi
Przód A2 E-Tron wyraźnie nawiązuje do najnowszych modeli marki, takich jak Audi Q4 E-Tron i Q3. Charakterystyczny grill został zastąpiony bardziej zamkniętym pasem przednim, typowym dla samochodów elektrycznych.
Z tyłu uwagę zwracają minimalistyczne światła LED, których stylistyka przypomina rozwiązania znane z prototypów Audi Concept C i Nuvolari. Całość wpisuje się w nowy język projektowy marki, nad którym pracował projektant Massimo Frascella.
Powrót kultowego A2 w nowoczesnym wydaniu
Sylwetka nowego modelu wyraźnie nawiązuje do oryginalnego Audi A2, ale została dostosowana do współczesnych standardów i elektrycznej platformy. Według dostępnych informacji A2 E-Tron wykorzystuje rozwiązania techniczne spokrewnione z Volkswagenem ID.3.
To połączenie charakterystycznej stylistyki pierwszego A2 z nowoczesną architekturą ma pozwolić Audi skuteczniej rywalizować w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych.
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Premiera już jesienią
Oficjalny debiut Audi A2 E-Tron zaplanowano na jesień tego roku. Wszystko wskazuje na to, że samochód pokazany podczas testów jest już bardzo bliski wersji produkcyjnej.
Jeśli Audi połączy atrakcyjną stylistykę z konkurencyjną ceną i nowoczesnym napędem, A2 E-Tron może stać się jednym z najciekawszych kompaktowych elektryków w ofercie marki.