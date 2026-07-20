Audi A2 E-Tron przyłapane bez kamuflażu. Tak wygląda nowy model

Audi A2 E-Tron wyjechało na ulice Kopenhagi w niemal seryjnej formie. Kamuflaż ogranicza się już tylko do kolorowych akcentów, które nie ukrywają kształtu nadwozia.

Zdjęcia opublikowane przez serwis pro-street.dk pozwalają zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy elektryk Audi przed oficjalną premierą zaplanowaną na jesień.

Kamuflaż przestał ukrywać nadwozie

Audi najwyraźniej weszło w końcową fazę testów nowego A2 E-Tron. Samochód sfotografowany na ulicach Kopenhagi ma jedynie symboliczne oklejenie, które pełni bardziej funkcję stylistycznego wykończenia niż maskowania projektu.

To oznacza, że proporcje nadwozia, linia dachu i większość detali są już praktycznie identyczne z tymi, które zobaczymy podczas oficjalnej premiery.

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Nowy styl inspirowany innymi modelami Audi

Przód A2 E-Tron wyraźnie nawiązuje do najnowszych modeli marki, takich jak Audi Q4 E-Tron i Q3. Charakterystyczny grill został zastąpiony bardziej zamkniętym pasem przednim, typowym dla samochodów elektrycznych.

Z tyłu uwagę zwracają minimalistyczne światła LED, których stylistyka przypomina rozwiązania znane z prototypów Audi Concept C i Nuvolari. Całość wpisuje się w nowy język projektowy marki, nad którym pracował projektant Massimo Frascella.

Powrót kultowego A2 w nowoczesnym wydaniu

Sylwetka nowego modelu wyraźnie nawiązuje do oryginalnego Audi A2, ale została dostosowana do współczesnych standardów i elektrycznej platformy. Według dostępnych informacji A2 E-Tron wykorzystuje rozwiązania techniczne spokrewnione z Volkswagenem ID.3.

To połączenie charakterystycznej stylistyki pierwszego A2 z nowoczesną architekturą ma pozwolić Audi skuteczniej rywalizować w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych.

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Premiera już jesienią

Oficjalny debiut Audi A2 E-Tron zaplanowano na jesień tego roku. Wszystko wskazuje na to, że samochód pokazany podczas testów jest już bardzo bliski wersji produkcyjnej.

Jeśli Audi połączy atrakcyjną stylistykę z konkurencyjną ceną i nowoczesnym napędem, A2 E-Tron może stać się jednym z najciekawszych kompaktowych elektryków w ofercie marki.