Audi pokazało nowe monstrum. 1001 KM, V8 do 10 000 obr./min i tylko 499 sztuk
Audi wraca do segmentu supersamochodów z modelem, który ma być wizytówką możliwości marki. Nuvolari imponuje nie tylko mocą 1001 KM, ale także silnikiem V8, który wkręca się do 10 000 obr./min - poziomu spotykanego dotąd głównie w samochodach wyścigowych.
Powstanie zaledwie 499 egzemplarzy, a nowy model ma rywalizować z Lamborghini Temerario i najmocniejszymi hybrydowymi supersamochodami świata.
Hybrydowy układ napędowy o mocy 1001 KM
Sercem Audi Nuvolari jest umieszczony centralnie silnik 4.0 V8 biturbo o mocy 800 KM i momencie obrotowym 730 Nm. Największe wrażenie robi jednak maksymalna prędkość obrotowa wynosząca aż 10 000 obr./min.
Jednostkę spalinową wspierają trzy silniki elektryczne o mocy 150 KM każdy. Dwa napędzają przednią oś, a trzeci znajduje się pomiędzy silnikiem V8 a skrzynią biegów. Energię magazynuje akumulator o pojemności 7,3 kWh.
Łączna moc układu wynosi 1001 KM, co oznacza, że Nuvolari przewyższa technicznie spokrewnione Lamborghini Temerario, które oferuje 920 KM.
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Osiągi na poziomie hipersamochodów
Audi deklaruje, że Nuvolari rozpędza się od 0 do 100 km/h w 2,6 sekundy, a do 200 km/h w zaledwie 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna przekracza 350 km/h.
Jednocześnie producent podkreśla, że samochód nie został stworzony wyłącznie z myślą o torze. Kierowca będzie miał do dyspozycji kilka trybów jazdy - od nastawionego na oszczędność E-Hybrid po najbardziej agresywny Dynamic+, który wykorzystuje pełen potencjał układu napędowego.
Karbonowe nadwozie i predykcyjny napęd quattro
Nuvolari powstał na lekkiej konstrukcji Audi Space Frame z szerokim wykorzystaniem włókna węglowego.
Za wytracanie prędkości odpowiadają ceramiczne hamulce z 420-milimetrowymi tarczami i dziesięciotłoczkowymi zaciskami z przodu oraz 410-milimetrowymi tarczami z tyłu. Układ brake-by-wire współpracuje z systemem odzyskiwania energii, który może rekuperować podczas hamowania z opóźnieniem do 0,3 g.
Nowa generacja napędu quattro działa predykcyjnie. Elektronika analizuje warunki jazdy i rozdziela moment obrotowy jeszcze przed pojawieniem się poślizgu, poprawiając przyczepność i stabilność podczas dynamicznej jazdy.
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Powstanie tylko 499 egzemplarzy
Audi wyprodukuje zaledwie 499 sztuk Nuvolari. Limitowana produkcja ma podkreślić wyjątkowy charakter modelu i jego pozycję na szczycie gamy producenta.
Nowy supersamochód pokazuje, że marka z Ingolstadt chce ponownie zaznaczyć swoją obecność w segmencie najbardziej zaawansowanych aut sportowych. Połączenie ekstremalnych osiągów, hybrydowego napędu i technologii opracowanych z myślą o codziennym użytkowaniu może sprawić, że Nuvolari stanie się jednym z najważniejszych modeli Audi ostatnich lat.