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Jedziesz do Chorwacji lub na Słowację? Zamknięcie tunelu Emilia może wydłużyć podróż

Jedziesz do Chorwacji lub na Słowację? Zamknięcie tunelu Emilia może wydłużyć podróż

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Tunel Emilia na drodze ekspresowej S1 został zamknięty. GDDKiA wyłączyła z ruchu odcinek między węzłami Laliki i Rajcza, a utrudnienia potrwają do 3 sierpnia. Kierowcy jadący w stronę granicy ze Słowacją muszą korzystać z objazdów.

Sytuację dodatkowo komplikuje remont po słowackiej stronie, co może oznaczać większe korki na trasach prowadzących na południe Europy.

Tunel Emilia na S1 nieprzejezdny do 3 sierpnia

Zamknięcie tunelu Emilia rozpoczęło się 20 lipca i potrwa dwa tygodnie. Wyłączony z ruchu został fragment trasy S1 między węzłami Laliki i Rajcza, który jest jednym z ważniejszych połączeń dla kierowców jadących w kierunku granicy ze Słowacją.

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Dla wielu podróżnych oznacza to konieczność zmiany planowanej trasy, szczególnie w okresie wakacyjnych wyjazdów, gdy ruch na drogach prowadzących na południe Europy jest znacznie większy.

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Dlaczego GDDKiA zamknęła drogę?

Powodem zamknięcia są prace związane z wymianą nawierzchni. Drogowcy usuną zużytą warstwę asfaltu i ułożą nową na całej szerokości jezdni.

GDDKiA zdecydowała się na całkowite wyłączenie odcinka z ruchu, ponieważ prowadzenie prac przy ruchu wahadłowym byłoby bardziej ryzykowne i znacznie wydłużyłoby czas remontu. Szczególnie problematyczny byłby blisko dwukilometrowy fragment obejmujący tunel Emilia.

Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarowych

Na czas zamknięcia przygotowano dwa główne warianty objazdu.

Samochody osobowe oraz pojazdy lekkie kierowane są na starą drogę krajową nr 69. Z kolei ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton muszą korzystać z objazdu przez drogę ekspresową S52 i Cieszyn.

Kierowcy powinni liczyć się z większym ruchem na trasach zastępczych, zwłaszcza w weekendy oraz w godzinach największego natężenia ruchu.

Dodatkowe utrudnienia po słowackiej stronie

Problemem dla podróżujących na południe jest nie tylko remont w Polsce. Od 13 lipca Słowacy prowadzą prace na odcinku między miejscowościami Svrcinovec i Skalite, co dodatkowo ogranicza możliwości przejazdu w kierunku granicy.

Połączenie dwóch remontów w rejonie przygranicznym może powodować większe korki i wydłużenie czasu podróży, szczególnie dla osób jadących w stronę Słowacji, Czech czy dalej na Bałkany.

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Koniec utrudnień zaplanowano na sierpień

Według obecnego harmonogramu tunel Emilia ma zostać ponownie otwarty 3 sierpnia. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów i uwzględnić dodatkowy czas przejazdu.

Remont S1 pokazuje, jak duże znaczenie mają kluczowe odcinki tras w regionach przygranicznych. Nawet krótkotrwałe zamknięcie jednego elementu infrastruktury może mocno wpłynąć na ruch w całym korytarzu transportowym.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 21.07.2026 08:37
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