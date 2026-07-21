Jedziesz do Chorwacji lub na Słowację? Zamknięcie tunelu Emilia może wydłużyć podróż
Tunel Emilia na drodze ekspresowej S1 został zamknięty. GDDKiA wyłączyła z ruchu odcinek między węzłami Laliki i Rajcza, a utrudnienia potrwają do 3 sierpnia. Kierowcy jadący w stronę granicy ze Słowacją muszą korzystać z objazdów.
Sytuację dodatkowo komplikuje remont po słowackiej stronie, co może oznaczać większe korki na trasach prowadzących na południe Europy.
Tunel Emilia na S1 nieprzejezdny do 3 sierpnia
Zamknięcie tunelu Emilia rozpoczęło się 20 lipca i potrwa dwa tygodnie. Wyłączony z ruchu został fragment trasy S1 między węzłami Laliki i Rajcza, który jest jednym z ważniejszych połączeń dla kierowców jadących w kierunku granicy ze Słowacją.
Dla wielu podróżnych oznacza to konieczność zmiany planowanej trasy, szczególnie w okresie wakacyjnych wyjazdów, gdy ruch na drogach prowadzących na południe Europy jest znacznie większy.
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Dlaczego GDDKiA zamknęła drogę?
Powodem zamknięcia są prace związane z wymianą nawierzchni. Drogowcy usuną zużytą warstwę asfaltu i ułożą nową na całej szerokości jezdni.
GDDKiA zdecydowała się na całkowite wyłączenie odcinka z ruchu, ponieważ prowadzenie prac przy ruchu wahadłowym byłoby bardziej ryzykowne i znacznie wydłużyłoby czas remontu. Szczególnie problematyczny byłby blisko dwukilometrowy fragment obejmujący tunel Emilia.
Objazdy dla samochodów osobowych i ciężarowych
Na czas zamknięcia przygotowano dwa główne warianty objazdu.
Samochody osobowe oraz pojazdy lekkie kierowane są na starą drogę krajową nr 69. Z kolei ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton muszą korzystać z objazdu przez drogę ekspresową S52 i Cieszyn.
Kierowcy powinni liczyć się z większym ruchem na trasach zastępczych, zwłaszcza w weekendy oraz w godzinach największego natężenia ruchu.
Dodatkowe utrudnienia po słowackiej stronie
Problemem dla podróżujących na południe jest nie tylko remont w Polsce. Od 13 lipca Słowacy prowadzą prace na odcinku między miejscowościami Svrcinovec i Skalite, co dodatkowo ogranicza możliwości przejazdu w kierunku granicy.
Połączenie dwóch remontów w rejonie przygranicznym może powodować większe korki i wydłużenie czasu podróży, szczególnie dla osób jadących w stronę Słowacji, Czech czy dalej na Bałkany.
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Koniec utrudnień zaplanowano na sierpień
Według obecnego harmonogramu tunel Emilia ma zostać ponownie otwarty 3 sierpnia. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów i uwzględnić dodatkowy czas przejazdu.
Remont S1 pokazuje, jak duże znaczenie mają kluczowe odcinki tras w regionach przygranicznych. Nawet krótkotrwałe zamknięcie jednego elementu infrastruktury może mocno wpłynąć na ruch w całym korytarzu transportowym.