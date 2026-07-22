Chcesz dołożyć Isofix do starego auta? W wielu przypadkach to błąd

Montaż systemu Isofix w starszym samochodzie nie zawsze jest możliwy, nawet jeśli wydaje się prostą modernizacją. Wszystko zależy od konstrukcji konkretnego modelu i tego, czy producent przewidział fabryczne punkty mocowania.

Źle dobrane części lub uniwersalne zestawy mogą nie tylko nie poprawić bezpieczeństwa, ale wręcz je obniżyć.

Czy do każdego auta można dołożyć Isofix?

Nie. Możliwość doposażenia samochodu w system Isofix zależy od jego konstrukcji. Fabryczne uchwyty są trwale połączone z nadwoziem i muszą przenosić bardzo duże obciążenia podczas kolizji. Jeśli producent nie przewidział takich punktów mocowania, ich montaż może być niemożliwy lub niezgodny z zaleceniami.

Informacje o ewentualnym doposażeniu zwykle można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu lub dokumentacji serwisowej. W autach wyposażonych fabrycznie w Isofix miejsca montażu są zazwyczaj oznaczone przy tylnej kanapie.

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Tylko części przeznaczone do konkretnego modelu

Jeżeli producent dopuszcza montaż Isofix po zakupie samochodu, należy korzystać wyłącznie z elementów przeznaczonych do danego modelu i rocznika.

Takie zestawy są projektowane z uwzględnieniem konstrukcji nadwozia i sposobu przenoszenia sił podczas wypadku. Uniwersalne rozwiązania nie zawsze zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa, dlatego eksperci odradzają ich stosowanie.

Brak Isofix nie oznacza, że fotelik będzie mniej bezpieczny

Warto pamiętać, że system Isofix nie jest jedynym sposobem bezpiecznego przewożenia dziecka. Na rynku dostępnych jest wiele fotelików montowanych za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa, które - przy prawidłowym zamocowaniu - również spełniają obowiązujące normy.

Najważniejsze jest stosowanie fotelika zgodnie z instrukcją producenta oraz wybór rozwiązania dopasowanego do konkretnego samochodu.

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Najpierw sprawdź, później kupuj

Jeśli planujesz dołożyć Isofix do starszego auta, najpierw sprawdź, czy producent w ogóle przewidział taką możliwość. Dopiero wtedy warto szukać odpowiednich części i zlecić montaż zgodnie z fabrycznymi wytycznymi.

W przypadku systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci nie warto iść na skróty. Rozwiązania przewidziane przez producenta samochodu i prawidłowo zamontowany fotelik pozostają najbezpieczniejszym wyborem.