Cadillac zmienia plany. Spalinowe SUV-y wracają do sprzedaży

Cadillac zmienia plany i ponownie stawia na silniki spalinowe. General Motors potwierdził, że do oferty wrócą SUV-y XT5 i XT6, które mają wypełnić lukę w gamie modeli premium.

Powodem jest słabszy od oczekiwań popyt na samochody elektryczne w USA oraz wygaszenie części programów wsparcia dla aut elektrycznych. Producent podkreśla, że to rozwiązanie tymczasowe, a nie rezygnacja z elektryfikacji.

Cadillac przywraca spalinowe SUV-y

General Motors zdecydował o ponownym wprowadzeniu do sprzedaży modeli Cadillac XT5 i XT6. Samochody mają wrócić w konfiguracjach zbliżonych do ostatnich egzemplarzy oferowanych przed zakończeniem produkcji.

Według przedstawicieli marki decyzja jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na amerykańskim rynku. Sprzedaż aut elektrycznych nie rośnie już tak szybko jak wcześniej, a zakończenie części dopłat sprawiło, że wielu klientów ponownie zwraca uwagę na modele z klasycznym napędem.

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XT5 i XT6 mają uzupełnić ofertę

Cadillac XT6 wróci jako duży, trzyrzędowy SUV. Do tej pory model był oferowany z silnikiem 2.0 Turbo o mocy 241 KM lub wolnossącą jednostką 3.6 V6 rozwijającą 314 KM. Wszystko wskazuje na to, że nowa oferta będzie bardzo zbliżona do ostatnich roczników produkcyjnych.

Mniejszy XT5 również ma ponownie pojawić się na rynku. General Motors od dwóch lat sprzedaje jego drugą generację w Chinach, dlatego niewykluczone, że właśnie ta odmiana trafi także do amerykańskich salonów. Powrót silnika V6 w tym modelu wydaje się jednak mało prawdopodobny.

To reakcja na rynek, a nie zmiana strategii

Cadillac nie podał jeszcze dat rozpoczęcia sprzedaży, jednak wiceprezes marki Kristian Aquilina zapowiedział szybkie uzupełnienie oferty. Producent chce zatrzymać klientów, którzy nadal preferują samochody z silnikami spalinowymi i nie są jeszcze gotowi na przesiadkę do aut elektrycznych.

Strategia General Motors przypomina działania części europejskich producentów, którzy równolegle rozwijają gamę modeli elektrycznych i spalinowych. Dzięki temu mogą elastyczniej reagować na zmieniające się oczekiwania klientów oraz sytuację na rynku.

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Elektryczna przyszłość pozostaje aktualna

Powrót XT5 i XT6 nie oznacza rezygnacji Cadillaca z elektromobilności. Marka nadal rozwija modele elektryczne, jednak chce zabezpieczyć swoją pozycję w segmencie premium do czasu, aż rynek EV ponownie nabierze tempa.

Jeśli zainteresowanie spalinowymi SUV-ami utrzyma się na wysokim poziomie, General Motors zyska więcej czasu na rozwój kolejnych elektrycznych modeli i większą elastyczność w budowaniu swojej oferty na kluczowym rynku amerykańskim.