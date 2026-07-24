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  5. Citroën C3 Aircross Hybrid 145 debiutuje w Japonii. 7 miejsc i cena niższa niż w Polsce
Citroën C3 Aircross Hybrid 145 debiutuje w Japonii. 7 miejsc i cena niższa niż w Polsce
Citroën C3 Aircross Hybrid 145 debiutuje w Japonii. 7 miejsc i cena niższa niż w Polsce

Citroën C3 Aircross Hybrid 145 debiutuje w Japonii. 7 miejsc i cena niższa niż w Polsce

  • 3 minut

Citroën C3 Aircross Hybrid 145 z siedmioma miejscami zadebiutował w Japonii i od razu zwrócił uwagę ceną. Model kosztuje tam od 3 999 000 jenów, czyli około 92 900 zł, podczas gdy podobnie skonfigurowany egzemplarz w Polsce jest wyceniany na niemal 109 tys. zł. 

Japoński importer postawił na prostą ofertę: dwie wersje wyposażenia, automatyczna skrzynia biegów i standardowy trzeci rząd siedzeń. To przykład zupełnie innego podejścia do rodzinnego SUV-a niż na wielu europejskich rynkach.

Citroën C3 Aircross w Japonii tylko jako siedmioosobowa hybryda

Citroën wprowadził na japoński rynek nowego C3 Aircrossa w konfiguracji, która nie jest standardem we wszystkich krajach. Lokalna oferta obejmuje wyłącznie siedmioosobową wersję Hybrid 145 z automatyczną skrzynią biegów.

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Importer nie zdecydował się na szeroką gamę znaną z Europy. W Japonii zabrakło bazowej odmiany benzynowej z manualną przekładnią, słabszej hybrydy 110 KM oraz wersji elektrycznej. Zamiast tego klienci otrzymują gotowy do użycia rodzinny SUV, który ma być prosty w wyborze i praktyczny na co dzień.

Dwie wersje wyposażenia zamiast rozbudowanego cennika

Stellantis Japan ograniczył ofertę do dwóch wariantów: Plus i Max. Obie odmiany mają automatyczną skrzynię oraz seryjnie montowany trzeci rząd siedzeń, co wyróżnia model na tle wielu konkurentów w segmencie miejskich SUV-ów.

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Takie podejście jest dobrze dopasowane do japońskiego rynku, gdzie liczy się funkcjonalność, kompaktowe rozmiary i możliwość przewiezienia większej liczby pasażerów bez konieczności wyboru dużego samochodu.

Kompaktowe nadwozie i siedem miejsc

Nowy Citroën C3 Aircross mierzy 4410 mm długości, a rozstaw osi został wydłużony o 65 mm względem poprzedniej generacji. Dzięki temu wnętrze oferuje więcej przestrzeni, mimo że samochód nadal pozostaje stosunkowo kompaktowy.

Citroën C3 Aircross Hybrid 145 debiutuje w Japonii. 7 miejsc i cena niższa niż w Polsce

Stellantis przedstawia go w Japonii jako jednego z niewielu siedmioosobowych SUV-ów segmentu B. Taki układ ma odpowiadać potrzebom mieszkańców dużych miast, gdzie większe samochody często są problematyczne ze względu na ciasne ulice i ograniczoną liczbę miejsc parkingowych.

W Japonii jest tańszy niż w Polsce

Największe zainteresowanie wzbudza jednak cennik. Citroën C3 Aircross Hybrid 145 Plus kosztuje w Japonii 3 999 000 jenów (około 92 900 zł), natomiast bogatsza wersja Max została wyceniona na 4 350 000 jenów, czyli około 101 100 zł.

Dla porównania w Polsce wersja Plus z dodatkowym trzecim rzędem siedzeń kosztuje 108 676 zł, a odmiana Max po doposażeniu w dwa dodatkowe miejsca to wydatek około 115 299 zł. Oznacza to różnicę sięgającą około 14-16 tys. zł na korzyść rynku japońskiego.

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Prosta oferta może być kluczem do sukcesu

Japoński debiut C3 Aircrossa pokazuje inne podejście do sprzedaży samochodów. Zamiast wielu konfiguracji i skomplikowanego cennika Citroën proponuje jedną, jasno określoną koncepcję: kompaktowy SUV dla rodziny, z siedmioma miejscami i oszczędną hybrydą.

Jeżeli takie pozycjonowanie przyniesie dobre wyniki, Stellantis może wykorzystać podobny schemat także na innych rynkach. Różnice cenowe między Japonią a Europą z pewnością będą jednak tematem analiz klientów i konkurencji. To dopiero początek tej historii.

Redakcja

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Data publikacji: 24.07.2026 09:39
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