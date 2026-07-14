Citroën wraca do gry. Sprzedaż mocno wzrosła dzięki nowym C3 i C3 Aircross

Citroën zanotował wyraźne odbicie: globalna sprzedaż w I połowie 2026 roku wzrosła o 4,4%, a w Europie liczba rejestracji zwiększyła się o 8%. Największy udział w tych wynikach mają C3 i C3 Aircross, a sprzedaż aut elektrycznych w Europie skoczyła o 98%.

We Francji marka umocniła się na trzecim miejscu z udziałem 8,4%, a program We Care z ochroną do 8 lat dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Druga połowa roku i zbliżający się salon w Paryżu pokażą, czy to trwały zwrot.

Citroën wraca do gry. Sprzedaż rośnie dzięki nowym modelom

Pierwsza połowa 2026 roku okazała się dla Citroëna bardzo udana. Marka zwiększyła globalną sprzedaż o 4,4%, a w Europie liczba rejestracji wzrosła o 8%, co przełożyło się na 3,4% udziału w rynku. Za poprawą wyników stoją przede wszystkim nowe C3 i C3 Aircross, które stały się motorami odbudowy sprzedaży.

Jak podkreśla Xavier Chardon, dyrektor generalny Citroëna, odświeżona gama spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem klientów, a wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że obrany kierunek przynosi efekty.

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Europa napędza wzrost Citroëna

Największy wkład w poprawę wyników miały europejskie rynki. Liczba rejestracji wzrosła o 8%, a udział marki w rynku zwiększył się do 3,4%.

Najlepiej Citroën radził sobie we Francji, gdzie utrzymał pozycję trzeciej marki w segmencie samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych. Wzrosty odnotowano także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Austrii.

Marka podkreśla również rosnące znaczenie programu Citroën We Care, który zapewnia ochronę pojazdu nawet przez 8 lat i ma zwiększać atrakcyjność nowych modeli.

C3 i C3 Aircross ciągną sprzedaż

Największym sukcesem okazały się nowe C3 i C3 Aircross. To właśnie te modele odpowiadają za znaczną część wzrostu sprzedaży i przyciągają klientów szukających przystępnych cenowo samochodów z nowoczesnym wyposażeniem.

Coraz lepiej radzi sobie również nowy C5 Aircross. Liczba zamówień na ten model wzrosła o 47% rok do roku, a rejestracje zwiększyły się m.in.:

o 7% we Francji,

o 10% w Hiszpanii,

aż o 80% w Portugalii.

Dobrą passę kontynuuje także Berlingo. Model obchodzący w tym roku 30-lecie zwiększył rejestracje o 10% we Francji i o 3% w Hiszpanii, pozostając jednym z filarów oferty marki.

Elektryczne Citroëny z rekordowym wzrostem

Szczególnie mocno rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych. W Europie liczba rejestracji modeli Citroëna z napędem elektrycznym wzrosła aż o 98%.

Największy udział w tym wyniku mają ë-C3 i ë-C3 Aircross, które coraz częściej wybierają klienci szukający bardziej przystępnych cenowo aut elektrycznych.

Na rynku francuskim sprzedaż elektrycznych Citroënów zwiększyła się o 20,3%, co pokazuje, że strategia marki w zakresie elektromobilności zaczyna przynosić wymierne efekty.

Citroën rośnie także poza Europą

Lepsze wyniki nie ograniczają się wyłącznie do Europy. Marka wyraźnie poprawiła sprzedaż również na innych rynkach.

Najważniejsze wzrosty:

Indie - sprzedaż wzrosła o 107%, do ponad 5 tys. samochodów,

Maroko - wzrost o 40%, udział w rynku zwiększył się do 3,5%,

Tunezja - sprzedaż wzrosła o 101%, a udział w rynku osiągnął 7,2%,

Kolumbia - wzrost o 77%,

Argentyna - utrzymanie 4% udziału w rynku.

To pokazuje, że odnowiona gama modelowa zaczyna przynosić efekty również poza Europą.

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Co dalej?

Citroën zamierza wykorzystać dobrą passę w drugiej połowie roku. Marka stawia na rozwój gamy elektrycznej, dalszą sprzedaż nowych C3 i C3 Aircross oraz program We Care, który ma zwiększać zaufanie klientów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla producenta będzie przyszłoroczny salon samochodowy w Paryżu. To tam Citroën chce pokazać kolejne nowości i potwierdzić, że obecne odbicie nie jest jedynie chwilowym sukcesem, lecz początkiem trwałej poprawy pozycji na rynku.