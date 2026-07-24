Nowy Lexus ES może namieszać w klasie premium. Nawet 343 KM i zasięg ponad 500 km

Nowy Lexus ES wyraźnie urósł i po raz pierwszy będzie dostępny również jako samochód elektryczny. Limuzyna ma teraz 5,14 m długości, oferuje nawet 343 KM i w topowej odmianie otrzymała napęd na cztery koła DIRECT4.

Producent powiększył także rozstaw osi do 2,95 m, dzięki czemu pasażerowie zyskali więcej przestrzeni. W gamie znajdą się klasyczna hybryda, elektryczny ES 350e oraz najmocniejszy w historii modelu ES 500e.

Lexus ES urósł i oferuje więcej miejsca

Nowa generacja Lexusa ES jest znacznie większa od poprzednika. Długość nadwozia wzrosła o 16,5 cm i wynosi teraz 5,14 m, szerokość to 1,92 m, a wysokość 1,55 m. Rozstaw osi zwiększono o 8 cm do 2,95 m, co przełożyło się na wyraźnie przestronniejsze wnętrze i bardziej reprezentacyjne proporcje nadwozia.

Zmiany nie ograniczają się jednak do wymiarów. Lexus poszerzył rozstaw kół i zwiększył sztywność konstrukcji, co ma poprawić stabilność podczas jazdy oraz komfort na długich trasach.

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Lepsze prowadzenie i nowa platforma

Przedni rozstaw kół zwiększono o 64 mm, a tylny o 82 mm. Producent zastosował również sztywniejszą podłogę, obniżył środek ciężkości i dopracował układ kierowniczy o zmiennej charakterystyce. Efekt ma być odczuwalny zarówno podczas dynamicznej jazdy, jak i na autostradzie, gdzie ES tradycyjnie stawia na wysoki komfort podróżowania.

Hybryda i dwa warianty elektryczne

Oferta napędów obejmuje kilka wersji. Podstawę stanowi hybryda 2.5 szóstej generacji o mocy 201 KM, która według producenta może zużywać około 5,5 l paliwa na 100 km.

Nowością są odmiany elektryczne. Lexus ES 350e rozwija 224 KM i oferuje zasięg przekraczający 500 km, natomiast topowy ES 500e dysponuje mocą 343 KM oraz napędem na wszystkie koła DIRECT4. To właśnie ta wersja jest najszybsza w historii modelu – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jej 5,7 sekundy.

Komfort pozostaje priorytetem

Lexus nie zapomniał o tym, z czego ES słynie od lat. Przestrzeń dla pasażerów drugiego rzędu zwiększono o 77 mm, a bagażnik ma teraz 500 litrów pojemności, co jest najlepszym wynikiem w historii modelu.

Nowy ES ma więc łączyć wysoki komfort podróżowania z nowoczesnymi napędami i lepszymi osiągami. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Polska odpowiada za około 30 proc. europejskiej sprzedaży Lexusa ES, dlatego model odgrywa dla marki wyjątkowo ważną rolę na naszym rynku.

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Cel? Rywalizacja z niemieckimi limuzynami

Większe nadwozie, nowa gama napędów i elektryczna wersja o mocy 343 KM pokazują, że Lexus chce jeszcze mocniej powalczyć z niemieckimi rywalami w segmencie premium. Nowy ES pozostaje wierny swojej filozofii komfortowej limuzyny, ale jednocześnie staje się najbardziej zaawansowanym technologicznie modelem w historii tej serii.