Rekordowa liczba mandatów? CANARD odnotował ponad 825 tys. wykroczeń

Na polskich drogach padł nowy rekord. W pierwszym półroczu 2026 system CANARD zarejestrował ponad 825 tys. wykroczeń - o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego tłumaczy wzrost zakończoną modernizacją systemu oraz uruchomieniem kolejnych fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości.

Rekordowa liczba wykroczeń

GITD podsumował pierwsze sześć miesięcy 2026 roku. System CANARD zarejestrował ponad 825 tys. wykroczeń, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jak wyjaśnia Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to przede wszystkim efekt rozbudowy i modernizacji systemu nadzoru nad ruchem.

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Najwięcej wykroczeń wykryły fotoradary i odcinkowe pomiary

W pierwszym półroczu działało już 520 fotoradarów, które zarejestrowały 401,4 tys. przypadków przekroczenia prędkości.

Bardzo duży udział miały również odcinkowe pomiary prędkości. Na 111 odcinkach wykryto aż 384 tys. wykroczeń.

Systemy RedLight zarejestrowały 36,7 tys. przejazdów na czerwonym świetle, natomiast urządzenia monitorujące przejazdy kolejowo-drogowe ujawniły 3,1 tys. naruszeń.

Sieć kontroli jest coraz większa

W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku liczba urządzeń znacząco wzrosła. Przybyło 59 nowych fotoradarów, a liczba odcinkowych pomiarów prędkości zwiększyła się z 70 do 111.

Po zakończonej modernizacji odcinkowe pomiary obejmują już około 670 km dróg. Statystycznie oznacza to ponad 570 wykroczeń wykrytych na każdy kilometr objęty takim nadzorem.

Co ciekawe, mimo zwiększenia liczby systemów RedLight o około 8 proc., liczba kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle spadła o blisko 35 proc.

2026 może być rekordowym rokiem

Jeśli obecne tempo się utrzyma, do końca roku liczba wykroczeń wykrytych przez CANARD może sięgnąć nawet 1,6 mln.

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Rozbudowa sieci fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości sprawia, że kierowcy coraz częściej wpadają podczas codziennej jazdy, zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach, gdzie pojawiło się najwięcej nowych urządzeń.