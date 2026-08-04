Duże utrudnienia na S1. Rusza remont przy węźle Rajcza

Kierowcy korzystający z drogi ekspresowej S1 muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. 5 sierpnia rozpocznie się remont około kilometrowego odcinka przed węzłem Rajcza w kierunku Zwardonia, który potrwa do 14 sierpnia.

Na czas prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy, dlatego przejazd może się wydłużyć. Roboty prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Remont S1 przy Rajczy. Od 5 sierpnia ruszają utrudnienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozpoczęciu kolejnego remontu na trasie S1. Prace ruszą 5 sierpnia i obejmą około kilometrowy odcinek przed węzłem Rajcza w kierunku Zwardonia.

Roboty potrwają do 14 sierpnia. Na remontowanym fragmencie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, dlatego kierowcy powinni liczyć się z możliwymi zatorami oraz dłuższym czasem przejazdu.

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To kolejne prace na tej części S1

Nowy remont rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu robót prowadzonych na odcinku pomiędzy tunelem Emilia a węzłem Rajcza. W czasie poprzednich prac tunel był czasowo wyłączony z ruchu, a drogowcy sfrezowali zużytą nawierzchnię i ułożyli nową warstwę asfaltu.

Kierowcy jadący na Słowację powinni zaplanować więcej czasu

Droga ekspresowa S1 łączy autostradę A1 w Pyrzowicach z przejściem granicznym w Zwardoniu i jest jedną z najważniejszych tras prowadzących z południa Polski na Słowację.

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W okresie od 5 do 14 sierpnia kierowcy podróżujący w kierunku Zwardonia powinni uwzględnić możliwe opóźnienia i zaplanować dodatkowy czas na przejazd. Szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu można spodziewać się tworzenia kolejek przed miejscem prowadzonych robót.