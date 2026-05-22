Fiat Grizzly nadjeżdża. Stellantis potwierdził premierę nowego SUV-a na 2027 rok

Fiat Grizzly oficjalnie przyspiesza — Stellantis potwierdził premierę i wejście do salonów w pierwszym kwartale 2027 roku. Producent pokaże model wcześniej na targach w Paryżu, podkreślając jego znaczenie w planie faSTLAne 2030.

W przeciekach krąży wycena na poziomie około 20–25 tys. euro, co wskazuje na rywalizację z modelami Dacia Duster i Bigster. To SUV coupé segmentu B łączący przestronność z przystępną ceną.

Fiat oficjalnie potwierdził debiut nowego SUV-a o nazwie Grizzly. Model pojawi się w salonach w pierwszym kwartale 2027 roku i ma odegrać ważną rolę w odbudowie pozycji marki w Europie. Informację ujawniono podczas prezentacji strategii Stellantis, a wcześniejsze zdjęcia szpiegowskie zyskały tym samym oficjalne potwierdzenie.

Jeszcze przed wejściem do sprzedaży Fiat pokaże Grizzly podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. Producent jasno sygnalizuje, że nie będzie to niszowy projekt, lecz jeden z kluczowych modeli w planie faSTLAne 2030. Nowy SUV ma rywalizować przede wszystkim w segmencie tanich i praktycznych aut rodzinnych.

Platforma Smart Car i techniczne powiązania z Citroënem i Oplem

Fiat Grizzly powstanie na platformie Smart Car, z której korzystają już m.in. Citroën C3 Aircross oraz Opel Frontera. Wspólna architektura ma obniżyć koszty produkcji i przyspieszyć rozwój nowych modeli w koncernie Stellantis.

Nowy Fiat będzie pozycjonowany jako większy brat Fiat Grande Panda. Długość nadwozia ma wynosić około 4,3–4,4 m, co oznacza wejście w najbardziej konkurencyjny fragment segmentu B-SUV. Głównymi rywalami mają być Dacia Duster i Dacia Bigster.

Większe wnętrze i praktyczny charakter

Fiat stawia przede wszystkim na funkcjonalność. Grizzly ma oferować więcej przestrzeni niż typowy miejski crossover, ale bez wchodzenia w rozmiary dużych SUV-ów. Producent chce przyciągnąć klientów szukających rodzinnego auta o rozsądnych gabarytach i niższych kosztach użytkowania.

Choć model określany jest jako SUV coupé, priorytetem pozostanie praktyczność. Właśnie dlatego Fiat mocno akcentuje przestronne wnętrze i codzienną użyteczność, a nie wyłącznie efektowny design.

Silniki: benzyna, hybryda i elektryk z zasięgiem ok. 300 km

Oferta napędów ma objąć trzy warianty. Podstawą będzie benzynowy silnik Turbo o mocy 100 KM. Wyżej pojawi się miękka hybryda rozwijająca 115 KM, która prawdopodobnie stanie się najpopularniejszą wersją w gamie.

Fiat przygotowuje także odmianę elektryczną o mocy 113 KM i zasięgu około 300 km według WLTP. Nie będzie to auto stworzone do bardzo dalekich podróży, ale parametry powinny wystarczyć do codziennej jazdy miejskiej i podmiejskiej.

Taki zestaw napędów pokazuje, że Fiat chce trafić zarówno do klientów szukających prostego auta spalinowego, jak i osób zainteresowanych tańszą elektromobilnością.

Cena i pozycjonowanie. Fiat celuje w najważniejszy segment rynku

Według nieoficjalnych informacji ceny Fiata Grizzly mają startować z poziomu około 20–25 tys. euro. Jeśli te szacunki się potwierdzą, model może mocno namieszać w segmencie budżetowych SUV-ów rodzinnych.

Fiat nie chce tworzyć drogiego, wizerunkowego auta. Strategia jest znacznie prostsza: dużo przestrzeni, kilka rodzajów napędu i cena niższa niż w większych SUV-ach konkurencji. To właśnie dlatego Grizzly może stać się jednym z najważniejszych modeli marki w Europie w najbliższych latach.

Nowy SUV ma pomóc Fiatowi wrócić do mocniejszej gry na europejskim rynku. Jeśli producent utrzyma zapowiadane ceny i praktyczny charakter modelu, Grizzly może okazać się jedną z najciekawszych premier segmentu B-SUV w 2027 roku.