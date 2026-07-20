Google Maps zmienia Android Auto. Ta nowa funkcja ułatwi jazdę

Google Maps w końcu pokazuje prędkość na ekranach Android Auto. Nowa funkcja pojawia się jako niewielki wskaźnik w prawym dolnym rogu ekranu i pozwala szybko sprawdzić aktualną prędkość bez odrywania uwagi od drogi.

Na razie rozwiązanie trafia do beta testerów, a Google udostępnia je stopniowo po stronie serwera.

Prędkościomierz pojawia się w Android Auto

Google rozpoczęło testy długo wyczekiwanej funkcji w Android Auto. Na ekranie nawigacji pojawia się niewielki prędkościomierz, który wyświetla aktualną prędkość samochodu.

Nowy element jest dyskretny i nie zasłania mapy, a jednocześnie pozwala szybko sprawdzić, czy kierowca nie przekracza dozwolonego limitu. Wielu użytkowników podkreśla, że to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w Google Maps dla Android Auto.

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Na razie tylko dla wybranych użytkowników

Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. Pierwsze informacje i zrzuty ekranu pojawiły się na Reddicie, a użytkownicy zgłaszają jej działanie między innymi w Kanadzie i Indiach.

Google aktywuje nowość po stronie serwera, dlatego nawet najnowsza wersja aplikacji nie gwarantuje natychmiastowego dostępu. Funkcja jest udostępniana stopniowo kolejnym grupom użytkowników.

Jak zwiększyć szansę na dostęp?

Osoby, które chcą szybciej otrzymać nową funkcję, mogą dołączyć do programu beta Google Maps i zadbać o to, aby aplikacja była zaktualizowana do najnowszej wersji.

Nie daje to pewności, że prędkościomierz pojawi się od razu, jednak beta testerzy zwykle jako pierwsi otrzymują nowe rozwiązania.

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Android Auto nadrabia zaległości

Nowość pojawia się w Android Auto z wyraźnym opóźnieniem. W Apple CarPlay prędkościomierz w Google Maps został udostępniony już w lipcu 2024 roku.

To właśnie ta różnica wywołała liczne komentarze wśród użytkowników, którzy od dawna pytali, dlaczego własna platforma Google musi czekać dłużej na funkcję dostępną już u konkurencji.

Jeśli testy przebiegną pomyślnie, prędkościomierz powinien w najbliższych miesiącach trafić do wszystkich użytkowników Android Auto. Dla wielu kierowców będzie to niewielka zmiana, która może znacząco poprawić komfort codziennej jazdy.