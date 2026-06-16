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Historyczny moment w Chinach. Auta spalinowe właśnie wypadły z TOP 10 sprzedaży

Historyczny moment w Chinach. Auta spalinowe właśnie wypadły z TOP 10 sprzedaży

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Po raz pierwszy w historii w majowym rankingu sprzedaży w Chinach w pierwszej dziesiątce nie znalazło się ani jedno auto z wyłącznie spalinowym napędem. Elektryki i hybrydy plug-in osiągnęły blisko 63 proc. sprzedaży samochodów osobowych, a prowadzenie objął Geely Xingyuan z wynikiem 38,8 tys. egzemplarzy.

Podium uzupełniły Tesla Model Y (28,9 tys.) oraz Xiaomi SU7 (24 tys.), co podkreśla siłę nowych graczy i technologii.

Maj w Chinach bez ani jednego auta spalinowego w top 10 sprzedaży

W Chinach doszło do przesilenia, które jeszcze niedawno wydawało się odległe: w majowym zestawieniu dziesięciu najchętniej kupowanych aut osobowych nie pojawił się żaden model wyłącznie spalinowy. Czołówkę w całości zajęły samochody elektryczne i hybrydy plug-in, zaliczane lokalnie do kategorii NEV.

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Największy rynek motoryzacyjny świata w ten sposób odsłania skalę błyskawicznej zmiany. W styczniu w pierwszej dziesiątce widniało siedem modeli spalinowych, w marcu zostało ich pięć, w kwietniu tylko jeden, a w maju zniknęły całkowicie. Nie mamy do czynienia z jednorazowym wyskokiem, lecz z trendem, który miesiąc po miesiącu spycha benzynę i diesla poza główny nurt rynku.

Listę otwiera elektryczny Geely Xingyuan z wynikiem 38,8 tys. egzemplarzy. Tuż za nim uplasowała się Tesla Model Y z 28,9 tys. sztuk. Podium zamknął Xiaomi SU7 z wynikiem 24 tys. aut, co pokazuje, jak szybko nowi gracze zdobywają pozycję na rynku, który jeszcze niedawno wydawał się zdominowany przez tradycyjnych producentów.

Przewaga nowych napędów urosła do ogromnej skali. W maju w Chinach sprzedano 2,63 mln samochodów, z czego prawie 1,5 mln stanowiły pojazdy NEV. To przełożyło się na rekordowy udział blisko 63 proc. w rynku aut osobowych. Samych samochodów osobowych sprzedano 1,51 mln, z czego 950 tys. to elektryki i PHEV.

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Za zmianą stoją przede wszystkim koszty użytkowania. Przejechanie 100 km autem benzynowym kosztuje dziś 60-80 juanów, podczas gdy nocne ładowanie elektryka to wydatek rzędu 5-10 juanów. Do tego dochodzą nowoczesne systemy pokładowe, rozbudowane wsparcie kierowcy i rosnąca popularność hybryd plug-in, które dają spokój na dłuższych trasach.

Chiński rynek wchodzi więc w nową fazę. Spalinowe auta nie zniknęły z dróg, ale w walce o klienta w Chinach wyraźnie przestały wyznaczać tempo.

Geely Xingyuan wyprzedza Teslę Model Y, a Xiaomi SU7 trafia na podium

Majowy ranking w Chinach przynosi zmianę, której jeszcze niedawno mało kto się spodziewał. Prowadzenie objął elektryczny Geely Xingyuan z wynikiem 38,8 tys. egzemplarzy, a za nim znalazła się Tesla Model Y z 28,9 tys. sztuk. Podium uzupełnił Xiaomi SU7, pierwszy samochód marki dotąd kojarzonej głównie z elektroniką, który w maju trafił do 24 tys. klientów.

Taki układ sił dobrze pokazuje, jak szybko chiński rynek przestawia się na nowe napędy. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut osobowych w maju nie było już żadnego modelu spalinowego. Zestawienie zdominowały wyłącznie samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in, zaliczane w Chinach do kategorii NEV.

Najmocniej wybrzmiewa tu nie tylko obecność marek znanych na całym świecie, ale też tempo zmian. Jeszcze w styczniu w top 10 znajdowało się siedem modeli spalinowych, w marcu zostało ich pięć, w kwietniu tylko jeden, a w maju zniknęły całkowicie. To już nie sygnał ostrzegawczy, lecz pełna dominacja nowych napędów.

Za takim wynikiem stoi również logika codziennego użytkowania. Chińscy kierowcy coraz wyraźniej liczą koszty, a jazda elektrykiem przy nocnym ładowaniu bywa wielokrotnie tańsza niż tankowanie auta benzynowego. Dochodzą do tego technologie, cicha praca napędu i rosnąca atrakcyjność hybryd plug-in, które łączą jazdę na prądzie z komfortem długiej trasy bez stresu o ładowarkę.

Udział aut elektrycznych i hybryd plug-in zbliżył się do 63 proc. rynku

W Chinach samochody z napędem alternatywnym nie tylko zyskują popularność, ale wręcz przejmują rynek. W maju pojazdy zaliczane do kategorii NEV, czyli auta elektryczne i hybrydy plug-in, odpowiadały już za blisko 63 proc. sprzedaży samochodów osobowych. To poziom, którego jeszcze niedawno trudno było oczekiwać na największym rynku motoryzacyjnym świata.

Najmocniej widać to w czołówce sprzedaży. Po raz pierwszy w historii w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut osobowych w Chinach nie znalazł się ani jeden model napędzany wyłącznie silnikiem spalinowym. Jeszcze w styczniu takich aut było siedem, w marcu pięć, a w kwietniu został już tylko jeden. Maj przyniósł pełne przesunięcie rynku w stronę elektryków i hybryd plug-in.

Na szczycie zestawienia znalazł się Geely Xingyuan z wynikiem 38,8 tys. egzemplarzy. Drugie miejsce zajęła Tesla Model Y, a podium uzupełniło Xiaomi SU7, co pokazuje, jak mocno w Chinach liczy się dziś nie tylko sam napęd, ale też technologia, cyfrowe wyposażenie i cena codziennej eksploatacji. Dla wielu klientów kluczowy argument jest prosty: przejechanie 100 km autem benzynowym kosztuje 60-80 juanów, a ładowanie elektryka w nocnej taryfie 5-10 juanów.

Hybrydy plug-in zyskały na praktyczności. Pozwalają jeździć na prądzie w mieście, a na dłuższej trasie umożliwiają po prostu kontynuowanie podróży na benzynie. W efekcie chiński rynek nie tylko zmienia preferencje kierowców, ale też wyznacza kierunek, który coraz mocniej wpływa na globalną motoryzację.

Dlaczego chińscy kierowcy wybierają elektryki i hybrydy zamiast benzyny

Chińscy kierowcy stawiają na elektryki i hybrydy plug-in głównie z powodu codziennych kosztów jazdy, które stały się ważniejsze niż sam rodzaj napędu. Różnica jest wyraźna: przejazd 100 kilometrów autem benzynowym kosztuje 60-80 juanów, podczas gdy nocne ładowanie samochodu elektrycznego to 5-10 juanów. Przy takiej dysproporcji wybór staje się prosty, zwłaszcza na rynku z ogromną liczbą miejskich dojazdów.

Równie istotna pozostaje technologia. Klienci coraz częściej patrzą nie tylko na napęd, ale też na wyposażenie i komfort użytkowania. Nowoczesne elektryki przyciągają zaawansowanymi systemami pokładowymi, rozbudowanymi funkcjami wsparcia kierowcy i cichszą pracą, która podnosi komfort codziennej jazdy.

Hybrydy plug-in zyskały dodatkowy atut praktyczności. Pozwalają na codzienne korzystanie z jazdy na prądzie, a w dłuższej trasie nie ograniczają kierowcy. Po rozładowaniu baterii samochód kontynuuje jazdę na benzynie, więc nie wymaga pełnego podporządkowania się infrastrukturze ładowania.

Statystyki potwierdzają efekt tych wyborów. W maju auta elektryczne i hybrydy plug-in osiągnęły blisko 63 proc. chińskiego rynku samochodów osobowych, a w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych modeli nie było już żadnego auta spalinowego. To sygnał, że preferencje klientów w Chinach zmieniły się szybciej, niż wielu producentów zakładało.

Wojna cenowa w Chinach przyspiesza eksport i ekspansję chińskich marek do Europy

Chiński rynek wszedł w fazę, w której sprzedaż w kraju przestaje wystarczać wielu producentom. W maju samochody osobowe sprzedawały się tam o 22,1 proc. słabiej niż rok wcześniej, a agresywne obniżki cen nie poprawiły sytuacji. Zamiast odbudować popyt, zwiększyły presję na marże i osłabiły wartość używanych aut.

W efekcie chińskie firmy coraz mocniej patrzą poza własny rynek. W maju eksport samochodów z Chin wzrósł o 68,7 proc. rok do roku i sięgnął 930 tys. pojazdów. Prawie połowę z nich stanowiły auta z segmentu NEV, czyli elektryki i hybrydy plug-in, co pokazuje, gdzie dziś chiński przemysł szuka przewagi.

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Europa staje się naturalnym celem tej ekspansji. W Unii sprzedaż chińskich aut elektrycznych utrudniają karne cła, więc producenci szukają obejścia problemu poprzez lokalną produkcję. BYD, SAIC, Chery, Xpeng i Leapmotor planują uruchamianie fabryk w krajach takich jak Niemcy, Hiszpania czy Francja.

Dla europejskich marek to bardzo poważny sygnał. Chińscy producenci chcą wejść na rynek nie tylko z własnym napędem, ale też z kosztową przewagą, która w Europie może okazać się jeszcze trudniejsza do zignorowania. Taki ruch może wyraźnie zmienić układ sił w najbliższych latach.

To dopiero początek tej historii. Jeśli trend utrzyma się, producenci aut spalinowych będą musieli szybciej niż planowano przebudować ofertę i strukturę kosztów. Europa może wkrótce stać się kolejnym polem bitwy między lokalnymi markami a chińskimi producentami, którzy coraz śmielej myślą o lokalnej produkcji.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 16.06.2026 07:57
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