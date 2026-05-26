Hiszpański artysta zaprojektował Citroëna C4 Picasso 2030. Ta wizja może podzielić kierowców

Citroën C4 Picasso 2030 w wizji Angela Alvareza nie jest kolejnym crossoverem - to świadoma próba przypomnienia, że rodzinne auto może być praktyczne, przestronne i aerodynamiczne. Projekt wyróżniają przesuwne drzwi boczne i niska, płynna bryła, które mają realne znaczenie w codziennym użytkowaniu.

Alvarez łączy klasyczne DNA Citroëna z narzędziami AI, pokazując, że prostota formy i technologia mogą iść w parze. To koncepcja, która stawia wygodę i ekonomię ponad modnymi gestami stylistycznymi.

Hiszpański projektant przypomina, czym powinno być rodzinne auto

Wizja Citroëna C4 Picasso 2030 autorstwa hiszpańskiego projektanta Angela Alvareza nie próbuje kopiować kolejnego modnego SUV-a. To świadomy powrót do idei rodzinnego MPV, które stawia na przestrzeń, komfort i funkcjonalność zamiast agresywnej stylistyki i podniesionego nadwozia.

Projekt wyróżnia się niską, aerodynamiczną sylwetką i czystą linią nadwozia. Alvarez otwarcie przyznaje, że rynek jest dziś przesycony podobnymi crossoverami, dlatego chciał stworzyć samochód bardziej logiczny i praktyczny z punktu widzenia codziennego użytkowania.

Inspiracją były klasyczne modele Citroëna, takie jak Citroën DS, Citroën GS, Citroën CX czy Citroën BX. To właśnie ich charakter — prostota formy, komfort i poczucie przestrzeni — projektant próbował przenieść do nowoczesnego MPV przyszłości.

Aerodynamiczne MPV zamiast kolejnego SUV-a

Największą różnicę widać już w proporcjach auta. C4 Picasso 2030 nie udaje crossovera i nie próbuje wyglądać terenowo. Kabina została zaprojektowana wokół wygody pasażerów, a nie efektownego wyglądu na parkingu.

Sylwetka jest płynna i aerodynamiczna, co ma znaczenie nie tylko stylistyczne, ale też praktyczne. Alvarez podkreśla, że przy rosnącej elektryfikacji niższy opór powietrza staje się realnym argumentem wpływającym na zużycie energii i codzienną ekonomię jazdy.

Przeczytaj: Nowy Citroen 2CV. Pierwszy teaser ujawnia elektryczny powrót legendy

Projektant celowo zrezygnował z ogromnych felg, agresywnych przetłoczeń i wysokiej linii nadwozia. Zamiast tego postawił na dużą powierzchnię szyb i proporcje typowe dla klasycznych MPV. Efekt przypomina podejście, które przez lata wyróżniało modele pokroju Citroën Xsara Picasso.

Przesuwne drzwi wracają do gry

Jednym z najważniejszych elementów projektu są przesuwne drzwi boczne. Dziś niemal zniknęły z europejskiego rynku aut osobowych, ale Alvarez uważa je za ogromną przewagę użytkową.

W codziennej eksploatacji takie rozwiązanie oznacza wygodniejsze wkładanie dzieci do fotelików, łatwiejsze parkowanie na ciasnych miejscach i lepszy dostęp do kabiny. Projektant traktuje je nie jako stylistyczny gadżet, lecz jako funkcję, która realnie poprawia komfort rodzinnego auta.

To właśnie takie detale najmocniej odróżniają jego wizję od współczesnych SUV-ów, które często stawiają bardziej na wizerunek niż praktyczność.

Jasne wnętrze i komfort w stylu dawnych Citroënów

W projekcie mocno wybrzmiewa też filozofia dawnych Citroënów: dużo światła, przestrzeni i poczucia swobody we wnętrzu. Alvarez przyznaje, że właśnie te cechy zrobiły na nim największe wrażenie w starszych modelach marki.

Nowoczesne MPV według jego wizji ma być wygodne, lekkie wizualnie i przyjazne rodzinie. Nie chodzi wyłącznie o technologie czy multimedia, ale o codzienny komfort użytkowania, którego wielu kierowców zaczyna dziś szukać po latach dominacji SUV-ów.

Jak powstał projekt C4 Picasso 2030?

Proces projektowy łączy klasyczne szkice z nowoczesnymi narzędziami AI. Alvarez zaczyna od ręcznego rysunku, który pozwala uchwycić proporcje i charakter auta. Dopiero później rozwija projekt przy pomocy narzędzi generatywnych i Photoshopa.

Technologia pomaga mu dopracować światło, proporcje i realistyczne otoczenie, ale — jak podkreśla — najważniejsza pozostaje sama forma samochodu. To ona decyduje, czy projekt wygląda jak realne auto przyszłości, czy tylko internetowa ciekawostka.

Zobacz również: Citroën C5 X znika z polskiego rynku. Co to oznacza dla klientów?

Czy MPV mogą wrócić?

Według Alvareza segment MPV nie zniknął dlatego, że przestał być potrzebny. Problemem była przede wszystkim moda na SUV-y. Tymczasem wiele rodzin nadal szuka aut przestronnych, wygodnych i łatwych w codziennym użytkowaniu.

Projektant uważa, że nowoczesne, aerodynamiczne MPV mogłoby dziś ponownie znaleźć swoje miejsce na rynku — zwłaszcza że chińskie marki na razie nie interesują się tą niszą tak mocno jak crossoverami i SUV-ami.

Wizja Citroëna C4 Picasso 2030 pokazuje więc coś więcej niż tylko ciekawy projekt. To przypomnienie, że rodzinny samochód nadal może być praktyczny, przestronny i charakterystyczny, bez udawania kolejnego SUV-a.