Honda odwraca się od elektryków. Zapadła ważna decyzja

Honda wycofuje się z projektu Prologue i stawia na hybrydy. Elektryczny SUV, który powstał we współpracy z General Motors, nie doczeka się następcy. To część większej zmiany strategii marki, która ogranicza rozwój samochodów elektrycznych i zamierza przeznaczyć miliardy dolarów na nowe napędy hybrydowe.

Jeszcze niedawno Honda zapowiadała dynamiczny rozwój gamy aut elektrycznych. Dziś priorytety wyglądają zupełnie inaczej. Producent uznał, że w najbliższych latach większy potencjał mają nowoczesne hybrydy, zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie zainteresowanie samochodami elektrycznymi wyraźnie osłabło.

Honda kończy projekt Prologue

Honda potwierdziła, że Prologue nie doczeka się drugiej generacji. Model zbudowany na platformie Ultium koncernu General Motors był jednym z najważniejszych projektów elektrycznych marki i przez krótki czas należał do najpopularniejszych elektryków powiązanych z GM.

Na tym jednak nie koniec zmian. Z planów znikają również kolejne projekty rozwijane wspólnie z General Motors, w tym Acura ZDX oraz zapowiadane wcześniej elektryczne modele RSX.

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Oferta elektryków będzie znacznie mniejsza

Zmiana strategii oznacza ograniczenie obecności samochodów elektrycznych na wielu rynkach. W Europie z oferty zniknął już model e:NY1, a Honda zamierza koncentrować sprzedaż aut elektrycznych głównie w Chinach oraz na wybranych rynkach, takich jak Japonia i Wielka Brytania, gdzie pojawią się niewielkie modele N-One e: i Super N.

Największy nacisk producent położy jednak na rozwój samochodów hybrydowych.

Honda inwestuje miliardy w nowe hybrydy

Firma zapowiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat pokaże dwa modele wyposażone w nową generację napędu hybrydowego. Do końca dekady ich liczba ma wzrosnąć do 15.

Honda planuje przeznaczyć na rozwój tej technologii około 28 miliardów dolarów. Producent deklaruje również, że nowe układy hybrydowe będą nawet o 10 proc. bardziej efektywne od obecnych rozwiązań.

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Honda zmienia kierunek

Decyzja pokazuje, że Honda dostosowuje swoją strategię do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zamiast inwestować w szeroką gamę samochodów elektrycznych, marka chce wykorzystać rosnące zainteresowanie nowoczesnymi hybrydami, które dla wielu kierowców pozostają bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Najbliższe lata pokażą, czy taki zwrot pozwoli Hondzie utrzymać mocną pozycję na najważniejszych światowych rynkach.