Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Honda
  4. Honda odwraca się od elektryków. Zapadła ważna decyzja
Honda odwraca się od elektryków. Zapadła ważna decyzja

Honda odwraca się od elektryków. Zapadła ważna decyzja

  • 2 minut

Honda wycofuje się z projektu Prologue i stawia na hybrydy. Elektryczny SUV, który powstał we współpracy z General Motors, nie doczeka się następcy. To część większej zmiany strategii marki, która ogranicza rozwój samochodów elektrycznych i zamierza przeznaczyć miliardy dolarów na nowe napędy hybrydowe.

Jeszcze niedawno Honda zapowiadała dynamiczny rozwój gamy aut elektrycznych. Dziś priorytety wyglądają zupełnie inaczej. Producent uznał, że w najbliższych latach większy potencjał mają nowoczesne hybrydy, zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie zainteresowanie samochodami elektrycznymi wyraźnie osłabło.

Honda kończy projekt Prologue

Honda potwierdziła, że Prologue nie doczeka się drugiej generacji. Model zbudowany na platformie Ultium koncernu General Motors był jednym z najważniejszych projektów elektrycznych marki i przez krótki czas należał do najpopularniejszych elektryków powiązanych z GM.

  Sprawdź oferty samochodów hybrydowych

Na tym jednak nie koniec zmian. Z planów znikają również kolejne projekty rozwijane wspólnie z General Motors, w tym Acura ZDX oraz zapowiadane wcześniej elektryczne modele RSX.

Przeczytaj: Mechanik nie ma wątpliwości. To najmniej awaryjna marka aut używanych

Oferta elektryków będzie znacznie mniejsza

Zmiana strategii oznacza ograniczenie obecności samochodów elektrycznych na wielu rynkach. W Europie z oferty zniknął już model e:NY1, a Honda zamierza koncentrować sprzedaż aut elektrycznych głównie w Chinach oraz na wybranych rynkach, takich jak Japonia i Wielka Brytania, gdzie pojawią się niewielkie modele N-One e: i Super N.

Największy nacisk producent położy jednak na rozwój samochodów hybrydowych.

Honda inwestuje miliardy w nowe hybrydy

Firma zapowiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat pokaże dwa modele wyposażone w nową generację napędu hybrydowego. Do końca dekady ich liczba ma wzrosnąć do 15.

Honda planuje przeznaczyć na rozwój tej technologii około 28 miliardów dolarów. Producent deklaruje również, że nowe układy hybrydowe będą nawet o 10 proc. bardziej efektywne od obecnych rozwiązań.

Sprawdź: Honda ucina spekulacje. Prelude Type R nie powstanie

Honda zmienia kierunek

Decyzja pokazuje, że Honda dostosowuje swoją strategię do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zamiast inwestować w szeroką gamę samochodów elektrycznych, marka chce wykorzystać rosnące zainteresowanie nowoczesnymi hybrydami, które dla wielu kierowców pozostają bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Najbliższe lata pokażą, czy taki zwrot pozwoli Hondzie utrzymać mocną pozycję na najważniejszych światowych rynkach.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 20.07.2026 10:00
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty

To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty

Mazda może szykować powrót do odważnych rozwiązań konstrukcyjnych. W amerykańskich dokumentach patentowych pojawiły się szkice sportowego...
Nowy BYD miał podbić rynek. Test pokazał jego największą słabość

Nowy BYD miał podbić rynek. Test pokazał jego największą słabość

BYD Sealion 7 zachwyca wnętrzem, ale jako elektryk ma kilka słabych punktów. Komfortowa kabina z wygodnymi fotelami, 520-litrowy bagażnik i...
Google Maps zmienia Android Auto. Ta nowa funkcja ułatwi jazdę

Google Maps zmienia Android Auto. Ta nowa funkcja ułatwi jazdę

Google Maps w końcu pokazuje prędkość na ekranach Android Auto. Nowa funkcja pojawia się jako niewielki wskaźnik w prawym dolnym rogu ekranu i...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Honda
Honda
103,9 (12 014 ocen)
Honda w pigułce
Honda w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik