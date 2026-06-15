Mechanik nie ma wątpliwości. To najmniej awaryjna marka aut używanych

Mechanik James Goodhand idzie pod prąd popularnym opiniom i wskazuje Hondę jako markę najmniej awaryjną na rynku aut używanych. Opiera się przy tym na codziennej praktyce warsztatowej oraz przykładach samochodów po wielu latach intensywnej eksploatacji.

Przywołuje konkretny przypadek 20-letniej Hondy z przebiegiem ponad 320 tys. km, której silnik nadal pracuje niemal bez oznak zużycia. W tekście pojawiają się nie tylko pochwały marki, ale też praktyczne ostrzeżenia: co sprawdzić przed zakupem i których jednostek unikać.

Mechanik wskazuje najmniej awaryjną markę. To nie Toyota

Brytyjski mechanik James Goodhand, który na co dzień zajmuje się samochodami z dużymi przebiegami, uważa, że to właśnie Honda należy dziś do najbardziej niezawodnych marek na rynku aut używanych. Jego zdaniem o przewadze japońskiego producenta decydują trwałe silniki, odporność na wieloletnią eksploatację i stosunkowo prosta konstrukcja.

Goodhand podkreśla, że regularnie serwisowane Hondy potrafią bez większych problemów pokonywać setki tysięcy kilometrów. To właśnie dlatego marka od lat cieszy się dużym uznaniem wśród kierowców szukających pewnego samochodu z drugiej ręki.

20-letnia Honda z przebiegiem ponad 320 tys. km

Mechanik przywołuje przykład ponad 20-letniej Hondy, która trafiła do jego warsztatu z przebiegiem przekraczającym 320 tys. km. Mimo wieku i ogromnego dystansu silnik miał pracować wyjątkowo cicho i równo.

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Takie przypadki budują reputację Hondy jako marki, której samochody potrafią zachować dobrą kondycję nawet po wielu latach eksploatacji. Na rynku wtórnym przekłada się to również na wyższe ceny i wolniejszą utratę wartości niż w przypadku wielu konkurencyjnych modeli.

Dlaczego japońskie auta są tak wysoko oceniane?

Honda nie jest jedyną marką regularnie pojawiającą się na szczycie rankingów niezawodności. Wysokie miejsca od lat zajmują również Toyota, Lexus i Mazda.

Wspólnym mianownikiem tych producentów jest konserwatywne podejście do konstrukcji samochodów. Japońskie marki przez lata stawiały przede wszystkim na trwałość i sprawdzone rozwiązania techniczne, zamiast wprowadzać skomplikowane technologie bez odpowiedniego testowania.

Dla kupujących używane auto oznacza to mniejsze ryzyko kosztownych napraw i większą szansę na bezproblemową eksploatację przez kolejne lata.

Honda nie jest jednak bez wad

Dobra opinia nie oznacza, że każda używana Honda będzie idealnym zakupem. Największym problemem wielu starszych modeli pozostaje korozja.

Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan podwozia, progów, nadkoli i elementów konstrukcyjnych nadwozia. Nawet bardzo trwały silnik nie zrekompensuje kosztownych napraw blacharskich, jeśli samochód jest mocno skorodowany.

Ostrożność warto zachować także przy niektórych jednostkach napędowych. Szczególnie często wymienia się silnik 1.0 VTEC Turbo oraz wybrane diesle, które nie cieszą się tak dobrą opinią jak klasyczne benzynowe konstrukcje Hondy.

Na jakie silniki warto uważać?

Eksperci rynku wtórnego najczęściej wskazują kilka jednostek, które wymagają dokładniejszej kontroli przed zakupem:

Honda 1.6 i-DTEC

Toyota 2.2 D-4D

Subaru 2.0 Boxer Diesel

Znacznie lepszą reputację mają tradycyjne silniki benzynowe, które przez lata budowały opinię Hondy jako marki wyjątkowo odpornej na intensywną eksploatację.

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Używana Honda nadal może być świetnym wyborem

Zdaniem Jamesa Goodhanda Honda pozostaje jednym z najbezpieczniejszych wyborów na rynku samochodów używanych. Trwałe silniki, wysoka odporność na duże przebiegi i dobre opinie właścicieli sprawiają, że wiele modeli nadal cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kluczowe znaczenie ma jednak stan konkretnego egzemplarza. Historia serwisowa, kondycja nadwozia i rodzaj silnika są ważniejsze niż sama marka na masce. Jeśli samochód był właściwie eksploatowany i regularnie serwisowany, używana Honda wciąż może okazać się jednym z najbardziej niezawodnych aut w swojej klasie.