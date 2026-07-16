Honda znalazła sposób na gaśnięcie silnika. Ta technologia może zmienić jazdę

Honda zapowiada koniec problemów z gaśnięciem silnika przy ruszaniu dzięki systemowi E-Clutch. Nowa technologia przejmuje obsługę sprzęgła, zachowując klasyczną, manualną skrzynię biegów i tradycyjną klamkę.

Dzięki temu zarówno początkujący, jak i doświadczeni kierowcy zyskają płynniejsze ruszanie oraz niższy poziom stresu w miejskich korkach. System już debiutuje w wybranych modelach Hondy i będzie stopniowo trafiać do kolejnych maszyn.

Honda E-Clutch ma rozwiązać problem gaśnięcia silnika

Honda chce ułatwić jazdę motocyklem bez rezygnowania z manualnej skrzyni biegów. Opracowany przez producenta system E-Clutch automatycznie steruje sprzęgłem, dzięki czemu ruszanie i zmiana biegów stają się prostsze, zwłaszcza dla mniej doświadczonych kierowców. Jednocześnie zachowano klasyczną dźwignię sprzęgła, więc w każdej chwili można przejąć nad nią pełną kontrolę.

Czym jest Honda E-Clutch?

E-Clutch nie jest automatyczną skrzynią biegów ani dwusprzęgłowym układem DCT. To system, który przejmuje wyłącznie obsługę sprzęgła, pozostawiając kierowcy tradycyjną manualną skrzynię biegów.

Największą zaletą rozwiązania jest to, że eliminuje ryzyko zgaśnięcia silnika podczas ruszania i ułatwia jazdę w korkach, a jednocześnie pozwala zachować charakter klasycznego motocykla z manualem.

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Jak działa system?

E-Clutch wykorzystuje elektryczne siłowniki sterujące sprzęgłem oraz elektronikę, która precyzyjnie reguluje stopień jego poślizgu.

W przeciwieństwie do klasycznych quickshifterów, które jedynie na chwilę odcinają zapłon lub dopływ paliwa podczas zmiany biegu, system Hondy aktywnie kontroluje pracę sprzęgła. Dzięki temu zmiany przełożeń są płynniejsze, a motocykl nie szarpie podczas spokojnej jazdy ani manewrowania w mieście.

Automatyczny międzygaz przy redukcji

Jeszcze większe możliwości E-Clutch pokazuje podczas redukcji biegów.

W motocyklach wyposażonych w elektroniczną przepustnicę Throttle By Wire system współpracuje z funkcją automatycznego międzygazu (auto-blipper). Elektronika samodzielnie podnosi obroty silnika przed redukcją i jednocześnie steruje sprzęgłem, dzięki czemu przejścia między biegami są płynniejsze i bardziej naturalne.

W jakich modelach jest dostępny?

Honda po raz pierwszy zastosowała E-Clutch w modelach CB650R i CBR650R.

Druga generacja systemu trafiła już do XL750 Transalp oraz CB750 Hornet. W tych motocyklach E-Clutch współpracuje z trybami jazdy, takimi jak Rain, Standard i Sport, dostosowując sposób działania sprzęgła do wybranego programu.

Producent zapowiada, że rozwiązanie będzie stopniowo pojawiać się w kolejnych modelach.

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Co to oznacza dla kierowców?

E-Clutch ma przede wszystkim ułatwić codzienną jazdę. Początkujący motocykliści nie muszą obawiać się zgaśnięcia silnika przy ruszaniu, a bardziej doświadczeni kierowcy zyskują większy komfort podczas jazdy w korkach i płynniejsze zmiany biegów.

Honda nie rezygnuje jednak z klasycznej obsługi motocykla. Kierowca w każdej chwili może użyć dźwigni sprzęgła tak jak w tradycyjnej konstrukcji. Jeśli producent rozszerzy dostępność E-Clutch na kolejne modele, może to być jedna z najciekawszych zmian w motocyklach z manualną skrzynią biegów od wielu lat.