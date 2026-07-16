Renault stawia na sztuczną inteligencję. Gemini trafia do samochodów w Europie

Renault 15 czerwca 2026 rozpoczęło zdalne wdrażanie Gemini w europejskich samochodach z systemem openR link; aktualizacja jest bezpłatna i dobrowolna, a kierowca nie musi odwiedzać serwisu. Oprogramowanie zastępuje dotychczasowego Asystenta Google, przy czym marka pozwala wrócić do poprzedniej konfiguracji.

W zapowiedziach pojawia się także tryb Gemini Live z płynną rozmową, możliwością przerwania asystenta w trakcie wypowiedzi i obsługą wielu języków. Poniżej opisujemy przebieg wdrożenia, korzyści dla użytkownika, skutki dla kabiny oraz kwestie danych i prywatności.

Gemini trafia do całej gamy Renault z openR link

Proces wdrażania rozpoczął się 15 czerwca 2026 roku i obejmuje europejską gamę Renault - od miejskiego Twingo po największego Rafale. Nie jest to więc aktualizacja przygotowana dla jednego modelu, lecz szersza zmiana sposobu obsługi samochodów marki.

Nowy system zastępuje dotychczasowego Asystenta Google. Aktualizacja jest bezpłatna i dobrowolna, a użytkownik może w każdej chwili wrócić do poprzedniego rozwiązania. Renault zostawia więc kierowcom wybór, zamiast całkowicie wymuszać przejście na nową technologię.

Na początkowym etapie Gemini ma przede wszystkim poprawić rozpoznawanie poleceń głosowych. Kierowca nie musi używać dokładnie określonych komend, ponieważ system lepiej interpretuje zwykły język i kontekst wypowiedzi.

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Gemini Live ma zmienić rozmowę z samochodem

Najważniejszym krokiem będzie wprowadzenie trybu Gemini Live. Renault zapowiada, że pozwoli on prowadzić bardziej naturalną rozmowę z autem.

Kierowca będzie mógł przerwać wypowiedź asystenta, zadawać kilka pytań jedno po drugim bez ponownej aktywacji systemu oraz zmieniać język w trakcie jednej rozmowy. W praktyce ma to ograniczyć konieczność powtarzania tych samych poleceń i skrócić czas obsługi podstawowych funkcji.

Taki kierunek rozwoju odpowiada na największą słabość starszych asystentów głosowych. Przez lata problemem nie była sama obecność systemu, ale konieczność zapamiętywania konkretnych formuł i powtarzania ich przy każdej czynności.

Mniej przycisków, więcej rozmowy z autem

Renault razem z Gemini rozwija kierunek, w którym samochód coraz bardziej opiera się na oprogramowaniu. Zamiast szukać funkcji w menu lub obsługiwać kolejne przyciski, kierowca ma po prostu powiedzieć, czego potrzebuje.

To rozwiązanie ma jednak także drugą stronę. Im więcej funkcji przenosi się do ekranu i obsługi głosowej, tym mniejszą rolę odgrywają fizyczne elementy sterujące. Dla jednych kierowców będzie to wygoda, dla innych utrata prostoty znanej z tradycyjnych kokpitów.

Przycisk czy pokrętło działa zawsze tak samo - wystarczy je nacisnąć lub przekręcić. Asystent AI musi natomiast poprawnie zrozumieć polecenie, mieć dostęp do odpowiednich danych i działać bez opóźnień.

Dane i prywatność pozostają ważnym tematem

Wprowadzenie Gemini oznacza również większe uzależnienie od usług cyfrowych. System analizuje wypowiedzi kierowcy, aby rozpoznawać polecenia i reagować na kontekst rozmowy.

Renault nie przedstawiło szczegółowej listy informacji przetwarzanych podczas korzystania z nowego asystenta, ale sama zasada działania takich systemów oznacza stałą wymianę danych pomiędzy samochodem, użytkownikiem i usługami Google.

Dla kierowcy oznacza to klasyczny kompromis. Z jednej strony otrzymuje wygodniejszą obsługę i mniej klikania w menu. Z drugiej - samochód staje się coraz bardziej zależny od oprogramowania i usług działających w tle.

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Renault przygotowuje samochody na erę AI

Wdrożenie Gemini pokazuje, że Renault chce mocniej rywalizować w obszarze cyfrowych technologii samochodowych. Marka zakłada, że przyszłość obsługi auta będzie opierać się nie tylko na ekranach, ale przede wszystkim na naturalnej komunikacji.

Czy kierowcy rzeczywiście pokochają rozmowę z samochodem? To pokażą najbliższe miesiące. Jeśli Gemini ograniczy frustrację związaną z obsługą systemów pokładowych, może stać się jednym z ważniejszych elementów nowych modeli Renault. Jeśli nie, pozostanie kolejną technologiczną funkcją, której część użytkowników szybko przestanie używać.