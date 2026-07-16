Niewiarygodnie zacięta walka. Ten SUV został numerem 1 w Polsce

Walka o miano najpopularniejszego SUV-a w Polsce była wyjątkowo zacięta. W czerwcu 2026 roku o zwycięstwie zadecydował zaledwie... jeden samochód. MG HS wyprzedził Hyundaia Tucsona różnicą jednego egzemplarza, co pokazuje, jak szybko zmieniają się preferencje polskich kierowców.

Jeszcze niedawno taki wynik wydawał się mało prawdopodobny. Hyundai Tucson od lat należy do najchętniej wybieranych SUV-ów w Polsce, jednak coraz agresywniejsza polityka cenowa chińskich producentów zaczyna przynosić efekty. MG HS nie tylko dogonił jednego z liderów segmentu, ale po raz pierwszy zdołał go wyprzedzić w miesięcznym zestawieniu rejestracji. To sygnał, że o wyborze samochodu coraz częściej decydują nie logo na masce, lecz stosunek ceny do wyposażenia i osiągów.

Jeden samochód przesądził o zwycięstwie

Według danych rejestracyjnych w czerwcu 2026 roku MG HS trafił do 1126 klientów, podczas gdy Hyundai Tucson zakończył miesiąc z wynikiem 1125 rejestracji.

Różnica jest symboliczna, ale sam rezultat ma większe znaczenie. Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie, by chiński SUV wyprzedził jednego z liderów polskiego rynku.

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Dlaczego Polacy wybrali MG HS?

Na sukces modelu złożyło się kilka czynników. Najważniejszym pozostaje atrakcyjna relacja ceny do tego, co samochód oferuje.

Hybrydowy MG HS dysponuje mocą 224 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy, a według normy WLTP zużywa średnio 5,5 l/100 km. Jednocześnie większość klientów może kupić podstawową wersję za około 113 750 zł, korzystając z dostępnych rabatów.

Do tego dochodzi bogate wyposażenie już w standardzie, przestronne wnętrze i bagażnik o pojemności 507 litrów, dzięki czemu MG HS skutecznie rywalizuje z uznanymi modelami europejskich i koreańskich producentów.

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To może być początek większych zmian

Czerwcowy wynik nie przesądza jeszcze o trwałej zmianie układu sił na rynku SUV-ów. Pokazuje jednak wyraźny trend - polscy kierowcy coraz częściej wybierają chińskie marki, jeśli te oferują konkurencyjną cenę, bogate wyposażenie i nowoczesny napęd hybrydowy.

Jeśli producenci z Chin utrzymają podobną strategię, ich udział w polskim rynku może w kolejnych miesiącach nadal rosnąć. Czerwcowe zwycięstwo MG HS pokazuje, że walka o klientów w segmencie SUV-ów staje się coraz bardziej wyrównana.